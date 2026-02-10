מניית אמות נופלת אחרי הדוחות. זו הסיבה

מניית חברת הנדל"ן המניב אמות נופלת ב-5% בבורסה בת"א, לאחר שפרסמה את דוחותיה לשנת 2025. הסיבה העיקרית לנפילה במניה היא תחזית הנהלת החברה לכך שבשנת 2026 הרווח FFO שלה יירד שנה שנייה ברציפות. מדובר במדד מקובל בחברות נדל"ן מניב שמטרתו להציג את הרווח הנקי של החברה מהפעילות בנטרול גורמים 'מפריעים' כמו שיערוכי נדל"ן, שנוטים להקפיץ את השורה התחתונה של הרווח הנקי.

באמות, שבשליטת חברת ההחזקות אלוני חץ (50%) של נתן חץ, ובניהולו של שמעון אבודרהם, צופים כי ה-FFO יסתכם בשנת 2026 בסכום של 790-810 מיליון שקל. אמצע טווח התחזית יהווה ירידה קלה של חצי אחוז ביחס ל-804 מיליון שקל בשנה שעברה. אלא שזו תהיה כבר שנה שניה ברציפות של ירידה בתוצאותיה של אמות, שכן הרווח של שנת 2025 (804 מיליון שקל, כאמור) בעצמו כבר מהווה ירידה של 2.3% בנתון החשוב ביחס לשנה שלפניה, תוך שהחברה מפספסת מלמטה גם את התחזיות של עצמה.

גם בשורה העליונה אמות לא מככבת, כאשר ההכנסה התפעולית נטו שלה (NOI) צפויה לדבריה לצמוח בשנה הקרובה ל-1.07-1.1 מיליארד שקל, כלומר עליה של כ-2.3% לעומת 1.06 מיליארד שקל בשנת 2025.

תיכנס לתחום החם של חוות השרתים

אלא שבמקביל, באמות רוצים להלהיב את המשקיעים: אמות חושפת בדוחותיה כי היא מתכוונת ללכת בעקבותיה של קבוצת עזריאלי של דנה עזריאלי וחברת מגה אור של צחי נחמיאס, ולהיכנס לתחום חוות השרתים (דאטה סנטרס), כמו גם מתקני אנרגיה במתחמי לוגיסטיקה ותעשייה שכבר נמצאים בבעלותה. בנוסף, היא "בוחנת" לרכוש עוד קרקעות לטובת התחום החדש.

לדברי אמות, "מהפכת ה-AI נמצאת בראשית דרכה ומובילה להתפתחות מואצת של תחומים נדל"ניים חדשים, ובראשם מתקני אנרגיה ודאטה סנטרים. לצד פעילות הליבה, אנו פועלים לכניסה לתחומים אלו, תוך ניצול פורטפוליו הנכסים והקרקעות בייעוד תעשייה ולוגיסטיקה בהם מחזיקה אמות, בהיקף של למעלה מאלף דונם. הבחינה כוללת, בין היתר, הקמת תחנות כוח לייצור חשמל מגז טבעי, דאטה סנטרים ומתקני אגירת אנרגיה".

בחברה מציינים גם כי מגדל ToHa2 החדש של החברה בת"א "צפוי להיפתח בסוף השנה כמתוכנן", מה שיניב לחברה הכנסות החל מהמחצית השניה של שנת 2027. החברה גם מחזיקה במגרשים נוספים, במטרה לבנות גם את מגדלי ToHa3 וכן ToHa4.

כפי שנחשף בגלובס בעבר, שוכרת העוגן במגדל ToHa2 תהיה חברת הענק גוגל, שצפויה לשכור 20 קומות במגדל בת"א ב-115 מיליון שקל לשנה, לתקופה של 10 שנים - כלומר, יותר מ-1.1 מיליארד שקל במצטבר. לגוגל יש זכות יציאה חד־פעמית מהחוזה לאחר חמש שנים. מגדל 2 ToHa מוקם בימים אלה בצמוד לנתיבי איילון, בצומת הרחובות תוצרת הארץ, יגאל אלון ודרך השלום בתל אביב. הוא יתנשא לגובה של כ־300 מטר, יכלול 77 קומות וישתרע על שטח של 170 אלף מ"ר.

מניית אמות נסחרת במדד ת"א 35 לפי שווי שוק של 11.1 מיליארד שקל, כשהיא משלימה עלייה של 10% בלבד בשנה האחרונה, כולל הנפילה היום במניה. זאת בהשוואה לתשואה של 34% שסיפק מדד ת"א נדל"ן ישראל, בו היא כלולה.

במקביל לדוחות, אמות החליטה לחלק דיבידנד של 114 מיליון שקל על תוצאות שנת 2025 וכן לחלק דיבידנד נוסף של 133 מיליון שקל על תוצאות הרבעון הראשון שיהיה - של שנת 2026.