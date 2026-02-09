שתי חברות נוספות מדווחות: רשות המסים תשיב לנו מיליוני שקלים

בעקבות קביעת ועדת הערר למיסוי מקרקעין, שלפיה על רשות המסים להשיב לקבלנים שזכו במכרזי מחיר למשתכן את מס הרכישה ששילמו, מספר חברות בנייה מדווחות הבוקר (ב') על החזרים כספיים משמעותיים הצפויים להן.

נזכיר כי ההחלטה ניתנה בוועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין בבית המשפט המחוזי בחיפה, לאחר שחברת הבנייה אשדר, זרוע המגורים של אשטרום , טענה כי יזמים שזכו במכרזי "מחיר למשתכן" לא רכשו "זכות במקרקעין", אלא סיפקו בפועל שירותי בנייה למדינה - ועל כן אינם חייבים במס רכישה בגין הקרקע. בעקבות פסק הדין, אשטרום כי מעריכה היא צפויה לקבל השבה של מס רכישה בהיקף כולל של כ־30 מיליון שקל.

חברות נוספות טוענות להחזרי מס רכישה

כצפוי, בעקבות פסק הדין, חברות נוספות טוענות כי הן זכאיות להחזרי מס רכישה. כך, חברת אביב בנייה , פרסמה דיווח לבורסה הבוקר (ב') לפיו החברה צפויה לקבל החזר מס רכישה בעקבות אימוץ פסק דין של ועדת הערר למיסוי מקרקעין על סך 4.4 מיליון שקל.

עוד ציינה אביב בנייה כי "בהתאם להסדר דיוני בין חברת-הבת מרדכי אביב מפעלי בנייה לבין רשויות המס, הוסכם לאמץ את קביעות פסק הדין ביחס לאביב. לאור האמור, להערכת החברה, ככל שפסק הדין יעמוד בעינו, וההסדר הדיוני ייושם, צפויה אביב לקבל השבה של מס רכישה ששולם על-ידה בקשר עם מספר מכרזים ולהכיר ברווח לפני מס בהיקף כספי של כ-4.4 מיליון שקל".

במקביל, גם חברות סלע ואיסתא המחזיקות יחד את חברת "סלע איסתא", דיווחו כי בעקבות פסק הדיןם, החברה צפויה לקבל השבה של מס הרכישה ששולם על-ידה בקשר עם מספר מכרזים בסך כולל של כ-55 מיליון שקל, ולהכיר ברווח לפני מס בסך של כ-26 מיליון שקל. עוד צוין כי בנוסף, סלע איסתא והחברה-הנכדה "סלע איסתא בראל" פועלות מול רשויות המס לצורך הכללת שני פרויקטים נוספים בהסדר, אשר צפויות להסתכם לסך של כ-15 מיליון שקל.

כצפוי, פסק הדין בעניינה של אשטרום נוגע לעשרות ואף למאות מכרזים ששווקו לאורך השנים במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן", ולשורה ארוכה של קבלנים ויזמים, שעשויים כעת לטעון לזכאותם להחזר מס הרכישה ששילמו ולקבל החזרים בהיקף של עשרות עד מאות מיליוני שקלים.