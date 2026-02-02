ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
BUYME

מסע הקניות של הפניקס נמשך: במו"מ לרכישת BUYME לפי שווי של 1 מיליארד שקל

חברת האם של חברת הביטוח צפויה לרכוש את השליטה בחברת השוברים הדיגיטליים מידי המשפחות שחר וקז בעלי השליטה בקבוצת ייבוא הרכב וההחזקות מאיר • על פי ההערכות, העסקה תתבצע באמצעות חברת ההחזקות בשל המעורבות של חברת הביטוח בקבוצת מאיר

איתן גרסטנפלד 09:24
אתר BUYME / צילום: צילום מסך
אתר BUYME / צילום: צילום מסך

חברת הביטוח והפיננסים הפניקס במו"מ לרכישת השליטה בחברת השוברים הדיגיטליים BUYME, מידי המשפחות שחר וקז, בעלי השליטה בקבוצת ייבוא הרכב וההחזקות מאיר. על פי ההערכות, העסקה צפויה לגלם לחברה, המחזיקה בנתחי השוק הגדול בתחום, שווי של כ-1 מיליארד שקל.

בלעדי | ב-17 מיליון שקל: יוחננוף רוכשת 30% מקרקע ליד בנימינה להקמת מרכז מסחרי
"נבנה פה את גולדמן זאקס הבא": כך התרסקה הבטחת הקריפטו של ת"א

על פי ההערכות בהפניקס יבצעו את העסקה באמצעות חברת האם הציבורית ולא דרך חברת הביטוח, שכן זו מחזיקה במניות של קבוצת מאיר, מה שעשוי להקשות על השלמת העסקה מבחינה רגולטורית.

BUYME הוקמה בשנת 2010 על ידי שי דרין, מיכה ברכוז וטל צורי. קבוצת מאיר השקיעה בחברה כבר בשלבים מוקדמים באמצעות חברת טלכלל, אך בשנת 2020 הם השלימו את ההשתלטות עליה לאחר שרכשו את מניות המייסדים לפי שווי של כ־250 מיליון שקל. זאת, על רקע חילוקי דעות שנתגלעו בין המייסדים לאנשי טלכלל בנוגע לכיוונים האסטרטגיים העתידיים של החברה.

עבור המשפחות שחר ומאיר מדובר באקזיט משמעותי שני בשנים האחרונות. לאחר שלפני כשלוש שנים מכרו 20% מקבוצת מאיר, המייבאת את רכבי וולבו והונדה לארץ, לחברות הביטוח הפניקס וכלל, לפי שווי של 4.1 מיליארד שקל. בבסיס המהלך עמדה החלטת שתי המשפחות השולטות להסדיר את העברת השליטה במאיר, לבני דור ההמשך, כשעם השלמת המכירה מונו, אבנר קז ואור שחר, נכדיהם של מייסד החברה מאיר קז ז"ל, ליושבי הראש המשותפים של החברה .

קבוצת מאיר מחזיקה בין היתר בעסקי ייבוא ענפים הכוללים את המותגים וולוו והונדה כמו גם החברות הרץ, אוטו סנטר, חברת התחבורה הציבורית קווים. בנוסף, לקבוצת מאיר בעלות מלאה על קבוצת הכדורגל מכבי חיפה (שכמו ביימי לא נכללה בעסקאות עם הפניקס וכלל).