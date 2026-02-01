מנכ"ל וויקס: "מודאג מאוד משוק העבודה"

בצל השינויים הארגוניים בוויקס - המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע ואיחוד תפקידי המהנדסים ל"מהנדס־על" - מנכ"ל החברה אבישי אברהמי מתראיין לראשונה זה זמן מה לתקשורת האמריקאית ומספק תחזית פסימית לגבי עתיד התעסוקה. "אני מודאג משוק העבודה", הוא אומר, ומציין כי "כמות עצומה" של תפקידים תצטמצם בעקבות ההתפתחויות בענף הבינה המלאכותית. אברהמי צופה כי 70% מתוך 20 המשרות הפופולריות ביותר בארה"ב יושפעו מבינה מלאכותית במהלך חמש עד עשר השנים הקרובות.

● התגובה האגרסיבית של Wix לירידה במניה: תוכנית רכישה עצמית של מניות בסך עד 2 מיליארד דולר

● הקבוצה לרכישת רשת 13 מתרחבת: נשיא וויקס ניר זוהר במגעים להצטרפות

כמה מבעלי המקצוע, לדבריו, ירגישו בהשלכות הללו כבר בעתיד הקרוב. אחת המשרות הנפוצות ביותר בארה"ב - נהגים באפליקציות נסיעה שיתופית (כמו אובר או ליפט - א"ג), וכן נהגי מוניות ומשאיות - צפויה להיפגע בטווח הנראה לעין. בארה"ב לבדה ישנם לפחות ארבעה מיליון נהגים כאלה. "וואימו של אלפבית כבר פועלת בערים רבות בארה"ב, וטסלה השיקה לאחרונה שירות רובוטקסי ללא פיקוח באוסטין".

לטענתו, גם אנשי שירות לקוחות ומוקדי שירות צפויים להיפגע - תחזית שנתן בעבר גם מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן. על פי אברהמי, מפתחי תוכנה ואנליסטים כבר חווים שינויים במקום עבודתם, כאשר וויקס מהווה דוגמה בולטת לכך.

ואילו מקצועות ייפגעו פחות?

בחודש שעבר הכריז עמיתו של אברהמי, נשיא החברה ניר זוהר, על איחוד תפקידי המהנדסים לתפקיד רחב המכונה "xEngineer" או "מפתח AI", שלוקח חלק בכל היבטי פיתוח התוכנה בארגון, באמצעות שליטה טובה יותר במגוון כלי בינה מלאכותית. לטענת זוהר, מהלך זה מייתר את ההתמחות בתפקידי פיתוח נפרדים, כמו ממשק משתמש, צד שרת (בקאנד), בדיקות או נתונים.

מנגד, טען אברהמי, מקצועות אחרים יהיו בטוחים "מעט יותר", בעיקר כאלה הדורשים תקשורת אנושית או כאלה שיש חשיבות לביצוע האנושי שלהם. "לאף אחד לא אכפת מרובוטים שרצים מהר או משחקים זה עם זה כדורגל , לכן תפקידים בספורט או באומנויות הבמה יישארו פחות או יותר כפי שהם היום. עבודות שדורשות חשיבה ברמה גבוהה עדיין מבוצעות טוב יותר על ידי בני אדם מאשר על ידי בינה מלאכותית", אמר המנכ"ל ל־Business Insider, והוסיף כי זו "עדיין לא טובה ביצירת דברים חדשים - וסביר להניח שהיא לא תמציא מדע חדש כל עוד תישאר ברמה דומה".

גם עובדי ניקיון, לדבריו, "ככל הנראה בטוחים מאוד" מהחלפה, שכן מדובר בעבודות שרובוטים מתקשים מאוד לשחזר. "אנחנו טובים מאוד בעיבוד מידע של תנועה חזותית", אמר.

כאשר נשאל על בינה מלאכותית כללית (AGI), טכנולוגיית עתיד שבה צפויה הבינה המלאכותית להתעלות על בני האדם ביכולת הבנייה והיצירה, אמר אברהמי כי "בתסריט שכזה בני האדם יהפכו לקופים. פעם זה היה מדע בדיוני, היום זה כבר הופך למציאות".

לדבריו, בינה מלאכותית כללית עשויה להפוך למציאות מוגמרת בתוך 15 עד 120 שנה.

אברהמי לא התייחס, או לא נשאל, לנושא המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע, ולא נדרש לספק הסברים לירידת מחיר המניה. מניית וויקס ירדה בכ־64% בשנה האחרונה ובכ־16% מאז תחילת השנה.