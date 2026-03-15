סמארטפון האנדרואיד הטוב ביותר שיש כיום

ענקית האלקטרוניקה הקוריאנית סמסונג חשפה לפני כשבועיים את חוד החנית שלה לשנת 2026: ה-Galaxy S26 Ultra. מדובר במכשיר דגל שלדבריה מציג את החומרה המתקדמת ביותר שלה וכן את חזון הבינה המלאכותית - ואמנם, לאפל יש לא מעט עבודה כדי להדביק את הפער שנוצר כאן.

החברה מבקשת להציב רף חדש של יעילות יומיומית הודות לבינה המלאכותית, ומביאה בשורה עם פיצ'רים של פרטיות. לקחנו את מכשיר האולטרה לבדיקה, וניתן לומר בבירור: זהו סמארטפון האנדרואיד הטוב ביותר שיש בשוק היום, אבל עדיין לא בטוח שתרצו לרכוש אותו.

החידוש העיקרי: מסך ופרטיות

המסך של מכשיר האולטרה הוא Dynamic LTPO AMOLED 2X באיכות QHD+ ובגודל של 6.9 אינץ'. המסך תומך בקצב ריענון דינמי של 120 הרץ, שכבר הפך לסטנדרט בשוק, ובהירות השיא שלו מגיעה ל-2,600 ניטים. סמסונג משקיעה לא מעט בטכנולוגיות התצוגה שלה, כך שהמכשיר אופטימלי לצרכנים שמחפשים את איכות הצפייה הטובה ביותר או יכולות גיימינג מתקדמות.

עם זאת, החידוש העיקרי האמיתי הוא בטכנולוגיית "תצוגת הפרטיות" המובנית. רבים משתמשים במגיני מסך פיזיים, שעלולים לפגוע לעיתים באיכות התצוגה, וכאן סמסונג מאפשרת להפעיל במכשיר הגדרה שתגביל את זווית הצפייה מהצדדים על המסך. יתרה מכך, ניתן להגדיר שהמסך יוחשך עבור עוברי אורח רק בעת הזנת סיסמאות או פתיחת אפליקציות בנקאיות, או אפילו להגביל רק את הופעתן של התראות חדשות - כך שפרטיותכם תישמר גם במקומות הומי אדם.

פיצ'ר כזה הוא מסוג הדברים שמסייע לחברות הסלולר להצדיק את העובדה שהן מוציאות מדי שנה מכשירים שנראים דומים - וזה נכון גם בהקשר של המכשיר הנוכחי. עם זאת, ברמת הביצוע, עדיין נדרש שיפור. למשל, ההחשכה לא מצליחה להסתיר באופן הרמטי את מה שמוצג על המסך - ואדם שיושב לידכם בפגישה עדיין יוכל לקרוא את ההודעות במכשיר, בוודאי אם הבהירות שלו היא במקסימום.

היתרון הבולט: המצלמה

מערך הצילום ב-Galaxy S26 Ultra הוא מרובע: החיישן הראשון בעל זווית רחבה של 200 מגה פיקסל, החיישן השני עם זווית רחבה במיוחד של 50 מגה פיקסל, חיישן שלישי טלפוטו 3x של 10 מגה פיקסל וחיישן רביעי טלפוטו 5x של 50 מגה פיקסל. חיישן הסלפי בקדמת המכשיר עומד על 12 מגה פיקסל.

מערך הצילום המתקדם הזה, ולצידו הטכנולוגיות המתקדמות שיש במכשיר, מספקים ביחד תמונות מלאות בצבע ובפרטים. רוב הפיצ'רים החדשים מגיעים דווקא בתוכנה, ביכולות חדשות ובבינה מלאכותית, ולא בשיפור חומרתי.

ביצועים: מעבד חדש ו-AI

סמסונג הטמיעה ב-S26 Ultra החדש את אחד המעבדים המתקדמים בשוק היום, Snapdragon 8 Elite Gen 5 בגרסה מותאמת אישית. לצד זאת, בתצורת הבסיס של דגמי האולטרה ניתן לקבל שטח אחסון של 256GB וזיכרון הרצה שמתחיל מ-12GB (ואפשרות נוספת של 16GB). המשמעות היא יכולות עיבוד חזקות מאוד, הן למכשיר והן ליכולות בינה מלאכותית שעליו.

סמסונג היא חלוצה בכל הקשור לבינה מלאכותית על סמארטפונים. גם אם היא לא מצליחה עדיין להביא את הקילר-אפ או את הפיצ'ר שכולם ישתמשו בו, העובדה שהיא כבר בדור שלישי של סמארטפונים עם פיצ'רים מתחדשים - ויתרה מכך, שעיבודי הבינה המלאכותית על המכשיר יחסית מהירים - ראויה להערכה.

אחד הפיצ'רים כאן הוא Photo Assist, המאפשר לערוך שינויים בתמונה באמצעות הנחיות טקסטואליות. לדוגמה, אם העלנו תמונה של שולחן מבולגן ממש, לבקשתנו הפיצ'ר ניקה היטב את החפצים. בנוסף, אפשר לבחור תמונה נוספת ולשלב בין שתיהן, כמו הטמעת חפץ בתמונה קיימת.

עיצוב: מעבר לטיטניום

המכשיר שהגיע לידינו לא נראה שונה מהותית מהדגם של השנה שעברה. העיצוב די דומה, הכפתורים והחיבורים נשארו באותו המקום, וזהו אותו מראה נקי ומוכר, שדומה לאפל יותר ויותר. שני השינויים המרכזיים שכן נרשמו קשורים למצלמה ולחומרים.

ראשית, במערך המצלמות האחורי יש מדרגה אנכית יחסית משמעותית, שתומכת בחיישנים הראשיים במצלמה. שנית, סמסונג החליפה את מסגרת המכשיר מטיטניום לאלומיניום, ומתחייבת כי המכשיר עדיין עמיד וחזק. דגם האולטרה החדש דק יותר בכמה מילימטרים מקודמו, וקליל בכמה גרמים - אך מצליח להעניק מראה יוקרתי ואחיזה נוחה בכף היד.

סוללה: יש טובות יותר בשוק

בשוק ישנו סטנדרט ביחס לחיי הסוללה במכשירים סלולריים. למרות שבחלק מהסמארטפונים, בטח הסיניים, יש כבר קיבולות גבוהות משמעותית, רוב המכשירים הם בעלי סוללה של 5,000 מיליאמפר/שעה.

האולטרה של סמסונג מחזיק יותר מיום עבודה, תלוי עד כמה השימוש שלכם אינטנסיבי. החידוש כאן היא הגברת מהירות הטעינה: סמסונג מבטיחה טעינה של 75% תוך 30 דקות בלבד. כדי למלא את הסוללה באופן מלא נדרשות כ-40 דקות.

המחיר: יקר למדי

כצפוי ממכשיר פרימיום, ובוודאי של החברה החזקה ביותר בשוק, המחיר משקף את הטכנולוגיה המתקדמת שבמכשיר. מחיר ה-Galaxy S26 Ultra יחל בישראל ב-4,550 שקל עבור גרסת הבסיס, ויטפס עד ל-6,250 שקל עבור תצורת הפרימיום הכוללת נפח אחסון של 1TB וזיכרון הרצה של 16GB.

חלק מהיבואניות והמפיצות הרשמיות מציעות מבצעים שעשויים להוזיל את המחיר בכמה מאות שקלים. עם זאת, לא בטוח שנרשם פה שדרוג מספיק משמעותי שיצדיק רכישה עבור מי שיש לו את הדור הקודם.

המתחרה העיקרי: iPhone 17 Pro Max

בשוק יש לא מעט מתחרים חזקים ל-Galaxy S26 Ultra של סמסונג. מעבר למכשירי אנדרואיד כמו מכשירי הדגל של OnePlus, שיאומי ואחרות, ישנו גם iPhone 17 Pro Max של אפל, המתחרה הגדולה של סמסונג. אמנם מערכת ההפעלה שונה לגמרי, אך אלה עדיין שתי החברות שמתחרות על נתחי השוק הגדולים בעולם, כמו גם פה בישראל. אם נתמקד בשני פרמטרים מרכזיים במכשיר החדש של סמסונג, פרטיות ובינה מלאכותית - לאפל אין פיצ'ר של תצוגת פרטיות, אבל היא כבר שנים פועלת בתחומי הפרטיות עבור הצרכנים שלה. מנגד, היא מפגרת מאחור בכל הקשור ל-Apple Intelligence, משפחת הפיצ'רים שעדיין לא הגיעו במלואם לצרכנים.

***גילוי מלא: חברת סמסונג סיפקה לגלובס את המכשיר לצורך הבדיקה