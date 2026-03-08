לשעון החכם שלכם יכולה להיות תועלת גדולה בזמן מלחמה

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

המצב הביטחוני, שמחייב להישאר סמוך לבית לצד שהייה מרובה במרחבים מוגנים, משפיע גם על בריאות הנפש, ויוצר אצל רבים חשש, דיכאון וחרדות. בשוק קיימים מספר כלים דיגיטליים להתמודדות, אשר בשל המצב חלקם זמינים אף יותר.

כמובן שהם לא מחליפים טיפול רפואי מסודר על ידי איש מקצוע, אך אין ספק שזה יכול לסייע ולהקל בימים אלה. לצד הכלים, נציג כאן גם את האמצעים הדיגיטליים שמציעים בקופות החולים. אז מה יכול לסייע בהפגת החרדה והפאניקה במערכה הנוכחית מול איראן? הנה כמה הצעות.

אפליקציות: TuneMe, Kai.ai

האפליקציה TuneMe מבוססת על ניתוח בינה מלאכותית לדגימת קול בת 10 שניות בלבד של המשתמש. כך, האפליקציה יכולה לזהות סמנים ביולוגיים (ביומארקרים) במאפיינים האקוסטיים של הקול, המשקפים את מצב מערכת העצבים האוטונומית של המשתמש בזמן אמת.

לאחר מכן היא יוצרת חוויה ויברו-אקוסטית (Vibroacoustic) מותאמת אישית, ומנגישה קובץ שמע המנגן תדרים היוצרים רטט עדין של עצב הוואגוס, ציר מרכזי במערכת העצבים האחראי על תגובות רגיעה ומנוחה בגוף.

לפי החברה, האזנה פסיבית לתדרים הייחודיים מעודדת הפעלה של המערכת הפאראסימפתטית, שמובילה להפחתת מתח ושיפור איכות השינה, בלי צורך במאמץ פעיל מצד המשתמש, ורק בשימוש באוזניות. השירות ניתן בעברית, יש תקופת ניסיון בחינם וגם שיתופי פעולה עם כל מיני מועדונים שמאפשרים שימוש בחינם.

אפליקציה רלוונטית נוספת היא Kai.ai. מדובר בפלטפורמת תמיכה רגשית מבוססת בינה מלאכותית, הזמינה למשתמשים 24/7 בצ'אט בוואטסאפ. המערכת, כך מסבירה החברה, משלבת בין בינה מלאכותית שמסוגלת לנהל שיחה טיפולית תומכת לבין ליווי של מטפלים קליניים מוסמכים, במודל היברידי שמאפשר תמיכה רציפה לצד פיקוח מקצועי.

מטרת האפליקציה היא לספק סיוע נפשי למי שמתמודד עם לחץ, חרדה ודיכאון. המערכת עולה כסף, אבל בצל המערכה מול איראן היא נפתחה בימים אלה לכלל הציבור.

עברית: ספרים קוליים מרגיעים

​מי שאוהב לקרוא ספרים יכול למצוא נחמה בפיתוח הבא: פלטפורמת הספרות "עברית" מציעה שירות האזנה לספרים בשיטה ייחודית להפחתת חרדה ומחשבות טורדניות. לפי השירות, מדובר באפקט שנקרא "קול-נע", פיתוח בשיתוף עם חברת Harmonic Brain שמאפשר להגביר ריכוז, ולהפחית את המתח הנפשי והמחשבות הטורדניות.

מה שמשתנה, לפי החברה, הוא המיקום של הסאונד במרחב, ואלפי ספרים כבר זמינים בגרסת אודיו דרך הפלטפורמה. כדי לנגן את הספר עם התוכן המותאם יש לחבר אוזניות, ולהפעיל את המצב הזה.

בעברית מסבירים כי שימוש בטכנולוגיה הזו כבר נעשה בקבוצות מיינדפולנס ללוחמים עם תגובות קרב, בטיפולים במרכז חוסן בעוטף עזה, באליפות הארץ בספורט מקצועני ספציפי ובטיפול באנשים עם OCD. לצד זאת, יש בפלטפורמה גם ספרים קוליים עבור ילדים שאפשר להשמיע בממ"ד, וכן ספרי הדרכה, רגיעה ומיינדפולנס קוליים.

לתלמידים: שיתוף רגשות

במיקרוסופט מציעים שירות בשם רפלקט, המאפשר לתלמידות ותלמידים לעדכן את המורים דרך הנייד או המחשב מה הם חשים ברגע זה, באמצעות בחירה מתוך מאגר של עשרות רגשות שונים, שלכל אחד מהם נלווית דמות פרוותית במיוחד שמייצגת אותו.

המוצר כבר מוטמע במיקרוסופט 365, ומוצע בחינם לגופי חינוך.

מיינדפולנס: שעון או טבעת

בסמארטפונים יש לא מעט אפליקציות שמאפשרות לתרגל מיינדפולנס. מדובר בשיטת מדיטציה מבוססת נשימות, ששמה במרכז את הרגע הנוכחי. כך, לדוגמה, תוכלו להשתמש באפליקציות סטרימינג כמו ספוטיפיי, אפל מיוזיק ויוטיוב, כדי למצוא תכנים כאלו שיעזרו לכם לבצע נשימות או להשמיע מוזיקה מרגיעה. לצד זאת, יש סרטונים רבים לדמיון מודרך, וכן האפליקציה MyMedi, שפעילה מאז 2019.

בזכות הטכנולוגיה הלבישה, אפשר לבצע זאת גם בעזרת האפליקציות בשעונים החכמים ובטבעות החכמות. בעלי שעון של אפל יכולים לתעד את מצבם באמצעות אפליקציה ייעודית, וגם בשעונים אחרים יש אפליקציות דומות, חלקן בחינם ורובן בתשלום. השעונים והטבעות יכולים לנטר את המדדים שלכם, וכך תוכלו לעקוב אחרי קצב הלב ורמת החמצן בדם, ולקבל אינדיקציה אם הגוף שלכם משדר מצוקה או לא.

אפליקציות הבריאות של החברות האלו מאפשרות לדווח על מצבנו הנפשי, וגם מבצעות מעקב אחרי מצב התודעה של המשתמש, מה השתנה ומה השפיע עליו לטובה. בהינתן תמונה בריאותית מלאה, הן מספקות משימות ואבחנות. נזכיר כי לא מדובר באבחנות שמחליפות רופאים, אבל יכולות לספק תמונת מצב.

קופות החולים: דרך הדיגיטל

קופות החולים מציעות כמה פתרונות ללקוחותיהן. כך, מכבי שירותי בריאות מקיימת קבוצות טיפול אונליין לסיוע נפשי לילדים ומבוגרים, כשמנחי הקבוצה הם פסיכולוגים, עו"סים, מטפלים באומנות ועוד. לצד זאת, דרך אפליקציית UPAPP של החברה ניתן להתחבר לשירות הדרכות ההורים, ובנוסף מתקיימים וובינרים בתחום בריאות הנפש מספר פעמים בשבוע, בנושאים כמו סיוע נפשי במצבי לחץ, שיטות טיפולי עצמאיות עם מצבי חרדה ועוד.

במאוחדת מפעילים מוקד תמיכה נפשית טלפוני, שמאויש על יד עובדים סוציאליים ופסיכולוגים, ופועל 24/7. בנוסף, קיים שירות של טיפול פסיכולוגי מרחוק באמצעות 3 או 15 שיחות טלפוניות עם איש או אשת מקצוע, על פי הצורך של המטופל. בלאומית מפעילים מוקד סיוע ותמיכה נפשית שמאויש 24 שעות ביממה, במספר *507.

לכללית יש בוט בריאות הנפש בוואטסאפ. תחת המספר 050-8782700 יסופק מענה ראשוני מהיר באמצעות שאלון והכוונה לשירות המתאים, בין אם זה טיפול, תמיכה או כלים לעזרה עצמית. בכללית גם מפעילים קו תמיכה רגשית 8703*, שפועל במתכונת של 24/7.