על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס, שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל ela-l@globes.co.il

"עם כלביא" תם ביוני. וויזאייר חזרה לטוס רק בספטמבר – לקוחותיה זכאים לפיצוי? הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש דחה תביעה נגד וויזאייר עקב ביטול טיסה שנקבעה למועד שלאחר תום "עם כלביא". נקבע, כי נסיבות הביטול לא היו בשליטתה, והיא לא יכלה לחזור לפעילות סדירה מייד בתום המבצע. התובעים, עשרה במספר, רכשו כרטיסי טיסה מחברת וויזאייר מת"א לווינה. הטיסה הייתה אמורה להמריא ביום 29.06.25; ביום 17.06.25, סמוך לאחר פרוץ מבצע "עם כלביא", הודיעה החברה לשניים מהתובעים על ביטול הטיסה, יתר התובעים קיבלו הודעה דומה יומיים לאחר מכן. לטענת התובעים, הגם שביטול הטיסה נעשה בזמן המבצע, הרי שמאחר והוא הסתיים ביום 24.06.25, ומשנפתח המרחב האווירי לטיסות מייד לאחריו, הם זכאים לפיצוי ע"פ חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), בסך 2,390 שקל בעבור כל אחד מהם - ובסה"כ 23,900 שקל. התובעים טענו כי חברות תעופה שונות, וביניהן חברות זרות, חזרו לפעול כבר ביום 26.06.25, מייד לאחר תום המבצע, ויש בכך ללמד שלא הייתה כל מניעה מצד וויזאייר להוציא את הטיסה לפועל במועדה; אלא שהיא חידשה טיסותיה רק לקראת ספטמבר 2025 - למעלה מחודשיים מתום המבצע. מנגד, טענה החברה כי על אף שמדובר בטיסה שהייתה אמורה להמריא לאחר פתיחת המרחב האווירי, הרי שלנוכח הסמיכות לסיום המבצע, שרר עדיין חוסר ודאות ביחס לחזרה לפעילות שגרתית והפעלת הטיסות כסדרן, ולכן היא חוסה תחת ההגנה בחוק של נסיבות שאינן בשליטתה. הרשם הבכיר מרדכי וחדי קיבל את הגנת החברה וציין כי הטענה שלפיה משנפתח המרחב האווירי לאחר המבצע יכלה החברה להוציא את הטיסה אל הפועל כמתוכנן "מתעלמת מן העובדה כי הפעלת טיסות והוצאתן אל הפועל אינה בבחינת עניין של מה בכך, אלא מהלך מורכב המחייב תכנון מראש שכרוך בתיאום משתנים רבים מול גורמים שונים". נקבע, כי "מבצע 'עם כלביא', הגם שמדובר במצב חירום שנמשך 12 ימים בלבד, כפה על וויזאייר ושכמותיה את הפסקת הטיסות לארץ וממנה; אף אין חולק כי במהלך אותם 12 ימים, או למצער במרבית התקופה, שררה אי ודאות בנוגע למועד סיום המבצע; משכך, על אף שתמה תקופת מצב החירום, לא הייתה הנתבעת יכולה להיערך לקיום הטיסות באופן סדיר מייד לאחר שהוכרז על פתיחת המרחב האווירי מחדש, ובוודאי שלא יכולה הייתה להתחייב להשיב את לוח הטיסות שבוטל על כנו, כאילו לא אירע דבר". משמעות הפסיקה: אירועים ביטחוניים משפיעים על יכולת חברות התעופה לתכנן קדימה, ועשויים לפטור אותן מפיצוי בגין ביטול טיסה שמועדה לא בעת האירוע הביטחוני. מספר תיק: ת"ק 24825-09-25 קראו עוד

האם הורים זכאים להחזר תשלום למעון שצמצם פעילות בעקבות מלחמה? הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש הורה להשיב לאב שבנו היה במעון שמפעילה מועצה מקומית 50% משכר הלימוד עבור יום אחד בשבוע, עקב ביטול פעילות המעון בימי א' באופן קבוע לאחר פרוץ "חרבות ברזל". התובע רשם את בנו למעון יום שמפעילה המועצה המקומית מעיליא לשנת הלימודים 2024-2023. לטענתו, בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" החליטה המועצה להוריד ימים ושעות מימי הלימודים של מעונות היום אך דרשה מההורים תשלום מלא, לרבות בגין ימי א' שבהם לא פעל מעון היום. מנהל אגף החינוך במועצה העיד כי שכר הלימוד עמד על סך של 2,150 שקל לחודש, סכום נמוך מזה שדורש משרד התמ"ת, וכי בוצעה לתובע השבה בגין הפחתת ימי ושעות הלימוד עבור אוקטובר 2023. לטענתו, מנובמבר 2023 עד אוגוסט 2024 ביקשה הנתבעת תשלום רגיל ומלא על אף קיצור שעות המעון (מ־16:00 ל־14:00) ועל אף ביטול הלימודים בימי א', מאחר שנאלצה לפתוח מקום לימודים נוסף והייתה מחויבת בעלויות נוספות למטפלות ובעלויות בגין שיפוץ המקום הנוסף ושינוע אוכל, ללא כל תקצוב מהמדינה. הרשמת הבכירה לינא בולוס עואד ציינה כי "פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' היה אירוע חריג ופתאומי, בעל השפעות נרחבות על כלל תחומי החיים, וצמצום פעילות מעון היום בעקבות פרוץ המלחמה נבע מנסיבות שאין לצדדים שליטה עליהן. בנסיבות נקבע, כי התובע אינו זכאי להשבה בגין צמצום שעות הלימודים בימים ב'-ו' בנובמבר ובדצמבר 2023, שכן "לא מדובר בפער מהותי בין השירות שסוכם לבין זה שסופק". אשר לביטול פעילות המעון בימי א', נקבע כי מדובר בפער מהותי בשירות שסופק, ואין בטענות המועצה כי נאלצה לשאת בעצמה בעלויות נוספות משום הצדקה לחיוב התובע לשאת במלוא התשלום עבור ימי א' אשר בוטלו לאורך כל שנת הלימודים. על אף האמור, נוכח מצב החירום ששרר במדינה, ונוכח העובדה שהמועצה נאלצה לשאת בעלויות שונות ללא פיצוי מהמדינה, ובהתחשב בשכר הלימוד הנמוך, קיבלה הרשמת את התביעה רק בחלקה וחייבה את המועצה להשיב לתובע 50% מעלות שכר הלימוד עבור ימי א' שבהם בוטלה הפעילות במעון - סך של 852 שקל בלבד. משמעות הפסיקה: רק כשקיים פער מהותי בין היקף השירות שעליו הסכימו הצדדים לזה שסופק בפועל, יפסוק ביהמ"ש פיצוי או השבת הסכום עבור השירות או חלקו. מספר תיק: ת"ק 5133-07-24 קראו עוד