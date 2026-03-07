בגיל 12 בלבד היא בדרך לרשת את הרודן הגדול בעולם

בעוד העולם התרגל לראות את קים ג'ונג און כאיש החזק של קוריאה הצפונית, הופעותיה האחרונות של בתו, קים ג'ו אה, הפכו את מה שנחשב פעם לרכילות נידחת להצהרה פוליטית מהדהדת. לפי דיווחים מצטברים של סוכנות הביון בקוריאה הדרומית (NIS) וניתוחים של מומחי מהמערב, הנערה הצעירה - שגילה מוערך בין 12 ל־14 בלבד - נבחרה באופן רשמי כיורשת של השושלת המבודדת ביותר בעולם.

בחודשים האחרונים קים הבת, שמתוארת בתקשורת ההמונים כ"מקסימה", "אצילית" ו"מכובדת", צולמה לצד אביה באירועים רשמיים מתוקשרים, כמו ביקור בבייג'ינג בחודש ספטמבר, ניסויים בטילים בליסטיים ומצעדים צבאיים.

בחירתו של האב להציב את בתו בקדמת הבמה מהווה רעידת אדמה פוליטית בשושלת פטריארכלית ושמרנית בת 78 שנה. הצבתה באור הזרקורים - לצד אביה ולא מאחוריו - מעבירה מסר חד וברור, החריג בנוף הדיקטטורי: הירושה אינה זכות המוענקת רק לבנים. זאת אף שעל פי דיווחים שונים, לקים יש גם בן צעיר יותר.

מה אנחנו יודעים על קים ג'ו אה? 1 לפי הערכות המודיעין הדרום קוריאני (NIS), גילה נע בן 12־14 בלבד

2 שמה נודע דרך שחקן ה־NBA לשעבר דניס רודמן, שביקר בעבר במדינה

3 היא היחידה בגילה המורשית לגדל שיער ארוך וללבוש בגדי יוקרה במדינה

מלבד גילה ושמה, לא ידועים פרטים נוספים על קים ג'ו אה - ואפילו אלה אינם מאומתים. היא נחשפה לעולם לראשונה בנובמבר 2022, אוחזת בידו של אביה בביקור באתר שיגור טילים. עד להופעתה הפומבית, הערכות גרסו שלאב יש בן בכור, אך כעת הן מוטלות בספק.

שמה של הבת נודע דרך שחקן ה־NBA לשעבר דניס רודמן, שביקר באופן חריג בקוריאה הצפונית בשנת 2013 וסיפר שהחזיק את תינוקם של הזוג. הממשל מעולם לא אישר רשמית את שמה, וב־NIS קיימות סברות ששמה האמיתי הוא אחר.

מעמדה החריג ניכר לא רק בנוכחותה באירועים רגישים, אלא גם במראה החיצוני: בעוד שעל בני גילה חלים כללי קוד לבוש מחמירים ונוקשים, הכוללים איסורים רבים, ג'ו אה מופיעה בתסרוקות מוקפדות ובלבוש מעצבים יוקרתי - שמרבית האוכלוסייה במדינה לא יכולה להרשות לעצמה.

"צמיחה מעוותת": כך עובדת כלכלת קוריאה הצפונית קוריאה הצפונית אינה מפרסמת נתונים רשמיים, אך הערכות שונות מספקות מידע על המציאות הכלכלית העגומה עבור 26.6 מיליון אזרחי המדינה, בזמן שהשליט חונך אתרי נופש ומהדק בריתות עם רוסיה וסין. לפי הבנק המרכזי של קוריאה הדרומית (BOK), כלכלת קוריאה הצפונית אומנם צמחה ב-3.7% ב־2024 (הערכה עדכנית אחרונה שפורסמה), אך מומחים סבורים שמדובר ב"צמיחה מעוותת" שאינה נובעת משיפור בחיי האזרחים, אלא מהפיכת המדינה לספקית נשק למלחמה של רוסיה באוקראינה. הכסף שמגיע מהעסקאות, עולה מהערכות, נשאר בידי השלטון - ולא מגיע לציבור. בנוסף, לפי BOK, היקף הסחר של המדינה ירד ב־2.6% והסתכם ב־2.7 מיליארד דולר ב־2024. עם זאת, היצוא טיפס ב־10.8% והגיע ל־360 מיליון דולר, בין היתר בזכות משלוחי מוצרים קטנים כמו פאות ושעונים. גם המטבע המקומי (וון) חווה טלטלה. לפי גוף התקשורת האופוזיציוני Daily NK, המטבע זינק מ־14 אלף וון לדולר ל־40 אלף וון בשנה החולפת. מומחים מעריכים כי המשטר מנצל את המשבר כדי להדק את השליטה על הציבור ולגרום לתלות אזרחית מוחלטת בו. אך באותה נשימה, כדי להוריד לחץ, פיונגיאנג מאפשרת הפעלת שווקים פרטיים. קראו עוד

כך גם קים האב מרוויח מהמהלך

קשה שלא לתהות מה עומד מאחורי המהלך דווקא עכשיו, ומה דוחק במנהיג קוריאה הצפונית להמר על יורשת כה צעירה. הרי קים בתחילת העשור החמישי לחייו בלבד. נראה כי הצבת הבת בקדמת הבמה כבר כעת אינה רק צעד סמלי, אלא מהלך "חניכה" אסטרטגי שנועד לקבע את סמכותה בקרב האליטה הצבאית עוד בחיי אביה.

"החניכה של הבת אומנם החלה מוקדם ביחס לאביה, שנחשף לציבור סביב גיל 20, אך התהליך נהוג בקוריאה הצפונית", מסביר ד"ר אלון לבקוביץ, ראש המחלקה ללימודי אסיה והחוג הרב־תחומי במדעי הרוח ומומחה לקוריאה הצפונית. "גם קים אל סונג וקים ג'ונג איל, קודמיו של המנהיג הנוכחי, הציגו את יורשיהם בתהליך שנמשך שנים. כך הם בונים בהדרגה את הלגיטימציה שלהם כלפי פנים וחוץ - כדמות שתוביל את המדינה לאחר לכתם".

בנוסף, מסביר ד"ר לבקוביץ, הכנסת הבת לפריים משרתת גם את תדמיתו של קים ג'ונג און. "יש פה החצנה שלה כדי להעביר את המסר: 'אני אבא טוב ואוהב. כל מה שמנסים לייצר לגביי כאכזרי אינו נכון'. כמו כן, מדובר במהלך שמחזק את תדמיתו כאבי האומה. המטרה היא להיתפס כפי שסבו ואביו נתפסו - האבא של כולם".

מאז חשיפתה של קים ג'ו אה, עלו גם תהיות רבות לגבי מצבו הבריאותי של המנהיג. "אנחנו לא יודעים אם יש לו בעיות בריאותיות, אבל העובדה שהוא משקיע כל כך הרבה אנרגיה בבת שלו בשלב כל כך מוקדם, כן מעלה שאלות. עם זאת, לאורך השנים הספידו אותו כבר כמה וכמה פעמים, כך שקשה באמת לדעת".

בשורה התחתונה, נוכחותה הקבועה של קים ג'ו אה באירועים רגישים, לצד דיווחים על פולחן אישיות מתפתח הכולל דרישה מנשים הנושאות את שמה לשנותו, מעידים כי לא מדובר בגימיק יחסי ציבור חולף, אלא בבחירה אסטרטגית מחושבת.