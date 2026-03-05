"מועצת המומחים", הגוף הבוחר את המנהיג העליון של איראן, צפויה לבחור היום (ה') את מוג'בתא חמינאי, בנו של המנהיג העליון של איראן מאז 1989. אך על פי דיווחים - לפחות שמונה ממועצת המומחים צפויים להחרים את הבחירה. ישראל תקפה את המבנה בו התנהל תהליך הבחירה, וייתכן שהרגה את חלקם. כעת, משמרות המהפכה לוחצים על המועצה לבחור במוג'תבא, שהיה מקורב לאביו אך רבים חוששים מחזרה לשלטון שושלתי באיראן.

על פי איראן אינטרנשיונל, עיתון המזוהה עם האופוזיציה שפונה בין היתר לאיראנים הגולים בחו"ל, מועצת המומחים של איראן צפויה להתכנס במהלך היום (ה'), בשעה שכנראה לא תהיה ידועה עד שיהיו תוצאות, כדי לבחור את המנהיג העליון של איראן מאז שזה חוסל במתקפת הפתיחה המשולבת של ישראל וארה"ב ב-28 בפברואר. המועצה התכנסה כבר ביום שלישי ה-3 במרץ לבצע את הבחירה, אך המבנה הותקף במהלך התהליך, וזה נחדל. לא ידוע האם וכמה מחברי המועצה עצמה נפגעו בתקיפה.

למוג'תבא "אין את המעמד הפומבי, המשפטי והדתי"

כעת, הם צפויים להתכנס שוב, אך על פי הדיווח באיראן אינטרנשיונל לפחות שמונה ממועצת המומחים צפויים להחרים את הפגישה במחאה על לחץ כבד מצד משמרות המהפכה לבחור דווקא במוג'בתא. זה מעורר חששות בקרב חברי מועצת המומחים לגבי חזרת שלטון שושלתי באיראן, אותו הדיחו אנשי הרפובליקה האסלאמית ב-1979 לטובת שלטון חכמי-דת. "האייתוללה עלי חמינאי לא היה מרוצה מהרעיון של מנהיגות של בנו ולא הרשה לעניין הזה לעלות במהלך חייו", כך אמר אחד מאנשי מועצת המומחים ליו"ר המועצה, כך על פי המקורות של איראן אינטרנשיונל. חבר אחר טען שלמוג'תבא "אין את המעמד הפומבי, המשפטי והדתי" שנדרש כדי להגיע לתפקיד החשוב ביותר ברפובליקה האסלאמית. אך מבחינת משמרות המהפכה, הכוח הצבאי של המשטר האיראני, שנוסף לצבא הרגיל שלה, דרושה בחירה מהירה ככל הניתן במנהיג עליון חדש כדי להימנע ממשבר הנהגתי במהלך המלחמה.

למעשה, טרם ברור מה מצבו הנוכחי של מוג'תבא ח'אמנאי, ולא עלו לרשת תיעודים שלו בחיים, מלבד סרטון שכנראה נוצר בבינה מלאכותית. הפגישה לבחירת המנהיג העליון הבא של איראן תיערך אונליין, בשל חשש ממתקפה ישראלית נוספת.