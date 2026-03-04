מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון שצפוי להיבחר לתפקיד המנהיג העליון של איראן, לא היה אף פעם הפנים הציבוריות של המשטר. לפי פרסומים שונים, הוא העדיף לפעול מאחורי הקלעים כאיש סודו של אביו, עלי חמינאי. כאשר אביו חוסל בשבת בתקיפות אמריקאיות וישראליות, משמרות המהפכה לא בזבזו זמן - ותוך פחות משבוע דחפו למינויו כיורש.

המינוי הצפוי כבר הספיק לעורר מחלוקת. לראשונה מאז המהפכה של 1979 עוברת ההנהגה בתוך אותה משפחה - ובכך נשברת אחת מעקרונות היסוד של הרפובליקה האסלאמית, שהכריזה על עצמה מראשיתה כשלטון המבוסס על עקרונות דתיים ואידיאולוגיים, ולא כשלטון שעובר בשושלת. עבור מי שגדלו על הנרטיב המהפכני, מדובר בסתירה גלויה - ויש שיגידו, פרובוקטיבית.

בנה רשת קשרים במשמרות המהפכה

מוג'תבא חמינאי נולד ב־1969. בצעירותו השתתף במלחמת איראן־עיראק בגדוד "חאביב" - יחידת מתנדבים הקשורה לרשתות המהפכניות של משמרות המהפכה, שלקחה חלק בכמה מהקרבות המרכזיים באותה מלחמה, כך על פי איראן אינטרנשיונל. על פי הערכות, השירות הצבאי הזה לא היה רק חוויה מעצבת, אלא גם היה כרטיס הכניסה שלו לעולם הפנימי של המשמרות. רבים מחבריו לנשק התקדמו לאחר מכן לתפקידים בכירים במנגנוני הביטחון והמודיעין, וקשריו אליהם נשמרו והועמקו עם השנים.

בעשורים שלאחר מכן, חמינאי הבן הפך לדמות שכמעט ולא הופיעה בציבור. הוא לא החזיק בתפקיד רשמי, כמעט ולא נשא נאומים או הופיע בטלוויזיה. עם זאת, על פי ערוץ האופוזיציה איראן אינטרנשיונל, הוא ניהל בפועל את "הביית" - משרד המנהיג העליון - במשך לפחות שני עשורים.

בנוסף, יריבים פוליטיים ודמויות אופוזיציה האשימו אותו במשך שנים בעיצוב תוצאות הבחירות ובתיאום דיכוי מחאות. תפקידו הושווה לזה שמילא אחמד חומייני, בנו של מייסד הרפובליקה, שעמד לצד אביו בשנותיה הראשונות של המדינה המהפכנית.

מלחמה או הסכם: הדילמה של חמינאי הבן

חמינאי הבן נכנס לתפקיד בעיצומה של מלחמת קיום עבור המשטר האיראני. מחד, הוא יכול לבחור להמשיך בקו הנוקשה של אביו ולהציג את עצמו כיורש המחויב לנקמת דם, ובתקשורת הזרה אף הגדירו אותו כיותר מיליטנטי וקיצוני מאביו. מאידך, הוא יכול לפנות לנתיב הדיפלומטי, לקבל את תנאי טראמפ, ולנסות להציל את המשטר במחיר של פירוק מורשת אביו.

רוחאללה חומייני, מייסד הרפובליקה האסלאמית, קבע את הכלל המנחה ליורשיו: "שימור המערכת הוא החובה העליונה". ובמילים אחרות - הישרדות המשטר קודמת לכל דבר אחר.

אימפריה עסקית של מיליארדים

בין היתר, למנהיג העליון החדש של איראן יש קשרים ענפים לאירופה. לפי תחקירים שהתפרסמו עוד לפני המלחמה הנוכחית, הוא נחשב לאיש הכספים של האימפריה העסקית של משפחת חמינאי כולה, ששוויה מוערך בעשרות מיליארדי דולרים. באמצעות קשריו עם בנקאים ואנשי עסקים איראניים, מוג'תבא חמינאי הוא הבעלים של חלק ממלונות הילטון בפרנקפורט, של וילה יוקרתית בבריטניה, בעל אחזקות בחברות נוספות בדובאי, ובנוסף ביקר במרפאות יוקרתיות בממלכה המאוחדת לטובת טיפולי פוריות.

באמצעות קשריו לאיש עסקים איראני בשם עלי אנסארי, עמו החל לפעול בטהרן לפני עשורים, הוא רכש את הבעלות לפני כעשור על מלון הילטון במרכז פרנקפורט, כמו גם מלון הילטון גרבנבוך בדרום העיר. הוא גם בעל אחזקה חלקית במלון גולף יוקרתי של רשת שטייגנברגר במיורקה, הבעלים המלא של מרכז קניות בעיר אוברהאוזן ומחזיק בעוד נכסי נדל"ן בגרמניה. בעקבות הקשרים שנחשפו, בין היתר בתחקיר של בלובמרג שפורסם בינואר השנה, הסירה רשת בוקינג את המלונות המדוברים מהאתר שלה.

בבריטניה, הרשויות גילו יכולת גבוהה יותר באיתור הבעלות, ועוד בינואר הקפיאו את נכסיו של אנסארי, שמשמש כ"איש הקש" לחלק מהרכישות של משפחת האייתולה באירופה. במיוחד עלתה על הכוונת וילה בצפון לונדון, ברחוב המכונה "שדרת הביליונרים", שהרשויות חושדות כי היא בבעלות המנהיג החדש של איראן.

וילת יוקרה בדובאי ומלונות בקנדה

"מאחורי הווילה יש רשת קשרים מסועפת הנפרשת מטהרן לדובאי ולפרנקפורט", נכתב בבלומברג, "דרך שורה של חברות קש היא מסווה את אחד האנשים החזקים במזרח התיכון: מוג'תבא חמינאי". שוויה של הווילה מוערכת בלפחות 40 מיליון דולר, והיא חלק מפורטפוליו נדל"ן הכולל 12 נכסים בבריטניה בלבד, בשווי 120 מיליון דולר.

ההון המשפחתי נובע לפי התחקיר מכספי הנפט המיוצא על ידי רשת של חברות קש ובנקים במקלטי מס, כתוצאה מהסנקציות הבינלאומיות המוטלות על איראן. בשל הצורך להשתמש בחברות במפרץ ובבנקים קריביים, נוצרה הזדמנות לאוליגרכים המקורבים למשמרות המהפכה "לגזור קופון" מהעברות הכספים, וכך גם למשפחת חמינאי.

מוג'תבא, לפי התחקיר, השקיע את הכסף בשורת נכסי נדל"ן, חברות ומלונות כדי להלבין אותו. אנסארי, המקרוב כאמור למוג'תבא , קיבל דרכון קפריסאי שסייע לו להתחמק מסנקציות. רשימת הנכסים שאותרו כוללת גם חלק ממלון ארבע העונות בטורונטו, קנדה, וילת יוקרה ב"בוורלי הילס של דובאי" ונכסים בפריז. בעקבות החשיפה, הרשויות בקפריסין "חוקרות" את השימוש של אנסארי בדרכון, כמו גם הרשויות בפרנקפורט ובקנדה.

הקשר של מוג'תבא לבריטניה גם כלל, לפי פרסום בדיילי מייל, שורת ביקורים במרפאות יוקרתיות בממלכה המאוחדת כדי לטפל בבעיות פוריות. העיתון מסתמך על דיווחים שנכללו בהדלפות השדרים הדיפלומטיים והמודיעיניים האמריקאים בעבר (ויקיליקס). לפי ההודעות שנשלחו על ידי השגרירות בלונדון ב־2008, מוג'תבא ביקר ארבע פעמים במרפאות פוריות, ולאחר מכן נולד בנו. המרפאות בהן טופל היו וולינגטון וקרומוול בלונדון. לפי המברקים, המשפחה "לחצה על מוג’תבא לספק צאצאים".