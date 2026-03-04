ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בזכות מניה אחת: איש העסקים שהרוויח 5 מיליארד שקל ביומיים
בזכות מניה אחת: איש העסקים שהרוויח 5 מיליארד שקל ביומיים

החברה הביטחונית, בניהולו של בצלאל (בוצי) מכליס ובשליטתו של מיקי פדרמן, עקפה את שווי חברת התרופות טבע ובנק לאומי • בשני ימי המסחר האחרונים אלביט הוסיפה לשווי השוק שלה כ-12 מיליארד שקל, ושווי ההחזקה של פדרמן זינק במעל 5 מיליארד שקל

שירי חביב ולדהורן 15:04
מיקי פדרמן / צילום: אביב חופי
מיקי פדרמן / צילום: אביב חופי

מניית אלביט מערכות הפכה לחברה הישראלית הגדולה ביותר בבורסה המקומית (והשנייה בגודלה אחרי פאלו אלטו , שהצטרפה לאחרונה למסחר בתל אביב).

החברה הביטחונית, בניהולו של בצלאל (בוצי) מכליס ובשליטתו של מיקי פדרמן, עקפה היום (ד') במהלך המסחר את שווי חברת התרופות טבע ובנק לאומי, לאחר שעקפה את שוויה של טבע קודם לכן גם במסחר בוול סטריט אתמול (ג'). המניה זינקה בתחילת שבוע המסחר בת"א ב-5.6% ולאחר חופשת החג, הוסיפה במהלך יום המסחר היום עוד כ-4.7% לערכה.

אלביט נסחרת כעת לפי שווי שוק של למעלה מ-123 מיליארד שקל, ושוויו של פדרמן שמחזיק ב-42.1% מהון המניות כבר מגיע ל-52 מיליארד שקל. במצטבר, בשני ימי המסחר האחרונים אלביט הוסיפה לשווי השוק שלה כ-12 מיליארד שקל, ושווי ההחזקה של פדרמן זינק במעל 5 מיליארד שקל ("על הנייר").

300% בשנתיים

במסחר בנאסד"ק, מניית אלביט עקפה בתחילת השבוע את רף ה-800 דולר למניה, לאחר שרק מתחילת 2026 היא הספיקה לעקוף רף של 600 ושל 700 דולר למניה. מחיר מניית אלביט זינק פי 4 תוך כשנתיים.

נזכיר כי לאחר פרוץ מלחמת רוסיה-אוקראינה ב-2022 מניית אלביט עלתה, אך דווקא אחרי ה-7 באוקטובר היא דשדשה. לאחר מכן התברר שעל רקע מחאות ולחץ פוליטי, בעלת מניות קנדית באלביט מימשה את המניות שלה - מה שלחץ על המחירים.

המשקיעה הקנדית יכולה אולי להתחרט על המכירה בשוויים של 2024, אך מי שיכול להיות מרוצה הוא מי שהשקיע במניית אלביט בהנפקה משנית שביצעה בנאסד"ק לפני פחות משנה, לפי מחיר של 375 דולר למניה, וראה מאז תשואה של יותר מפי 2.

אלביט תפרסם את דוחות הרבעון הרביעי ושנת 2025 ב-17 במרץ, ואנליסטים צופים שהיא תציג צמיחה שנתית של 15.7% להכנסות של 7.9 מיליארד דולר, ותמשיך לצמוח בשיעור דו-ספרתי גם ב-2026.

למרות הזינוקים במניה, נראה שרוב האנליסטים מעדיפים לשבת על הגדר בשלב זה. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מתוך 7 אנליסטים שמסקרים את אלביט, 5 נייטרליים, אחד חיובי ואחד שלילי, ומחיר היעד הממוצע שלהם דיסקאונט של לא פחות מ-29.8% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.