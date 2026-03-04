לא רק אלביט: הביטחוניות מישראל שקפצו בוול סטריט ולא הכרתם

בשנים האחרונות נראה שהזירה הביטחונית לא נרגעת לרגע, ממלחמת רוסיה אוקראינה, דרך חרבות ברזל, ועד שתי מלחמות עם איראן. המרוויחות מההסלמה הביטחונית שמסרבת לדעוך הן כמובן המניות הביטחוניות. ביום שני, יום המסחר הראשון לאחר פרוץ מבצע "שאגת הארי", מניות התחום זינקו בשיעורים בלתי נתפסים. מניית עין שלישית קפצה בכמעט 24%, אירודרום ב־17%, נקסט ויז'ן ומנועי בית שמש בכ־10% וארית תעשיות ב־7%. למעשה, מדד המניות הביטחוניות של הבורסה, שהושק לפני 4 חודשים בלבד, כבר הספיק לזנק ב־54% והפך לאחד השיאנים המובהקים של הבורסה בתל אביב.

השיא החדש של אלביט בוול סטריט

אבל מעל כולן בולטת במיוחד חברה אחת - אלביט מערכות . החברה הדואלית שנסחרת גם בנאסד"ק טיפסה בכמעט 8% ביום אחד בוול סטריט למחיר מניה של למעלה מ־800 דולר. לשם השוואה, רק בתחילת השנה הנוכחית היא נסחרה במחיר של פחות מ־600 דולר למניה. הזינוק הזה הביא את אלביט לשווי שיא של 39 מיליארד דולר - המקום השני ברשימת החברות הישראליות הגדולות בוול סטריט, אחרי טבע.

אבל בזמן שכל העיניים נשואות לאלביט ולכוכבות הענף בת"א, הנשק הישראלי מעורר הדים מעבר לים גם בקרב חברות הרבה פחות מוכרות. חברות ישראליות קטנות שנסחרות בוול סטריט ופועלות בתחום הביטחוני זינקו ביום שני בעקבות המלחמה. חלקן חברות מיקרו קאפ (בשווי של 50-300 מיליון דולר) ואחרות נסחרות בשווי של פחות מ־50 מיליון דולר). ככאלה, הן בדרך כלל נמצאות מתחת לרדאר של משקיעים מוסדיים ואנליסטים וחשופות לתנודות חדות במניות.

3 מניות קטנות, 3 סיפורים שונים

כך למשל חברת T3 Defense (שנקראה בעבר נוקליאוס), קפצה בכמעט 10% ביום שני לשווי של 60 מיליון דולר. החברה, בניהולו של יזם ישראלי לא מאוד מוכר בשם מני שלום, היא חברת החזקות בתחומי ההגנה ולפי הודעה שפרסמה, היא רואה ביקוש גובר ליכולות משולבות של הגנה אווירית על רקע הקונפליקט באיראן והתפתחויות גיאופוליטיות אחרות. להערכת T3, "האירועים האחרונים הדגישו את המציאות המבצעית של מטחי טילי שיוט וטילים בליסטיים, רחפנים וכלים בלתי מאוישים, והאיצו תהליכי רכש וחידוש מלאי". להערכתה, הדבר יוביל להגברת הביקוש גם למוצריה, שכוללים למשל רכיבים למערכות הגנה אווירית, פתרונות נגד רחפנים ועוד. אין ספק שהחברה זקוקה לזריקת עידוד שכן בשנה האחרונה היא מחקה כמעט 90% מהשווי שלה.

ו־T3 לא לבד. המניות הביטחוניות הקטנות בוול סטריט, בניגוד לאחיותיהן בעלות השוויים הגדולים יותר, ספגו לא מעט מהלומות בשנה האחרונה. כך למשל חברת Silynxcom הונפקה בשווי של 21 מיליון דולר זמן קצר אחרי פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" ולמרות ההייפ הביטחוני שפקד את תל אביב, בוול סטריט פחות התלהבו והיא איבדה כ־70% מאז. Silynxcom עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מכשירי תקשורת טקטיים, כגון אוזניות המותאמות לשדה הקרב, שמשולבים במוצרים של חברות אחרות ומשמשים כוחות ביטחון. ביום שני, בשל מבצע שאגת הארי היא זינקה ב־8%.

גם חברת אודיסייט קפצה בשיעור דומה באותו היום, אך הסיפור שלה שונה. אודיסייט (Odysight.ai) פונה גם, אבל לא רק, ללקוחות ביטחוניים ומציעה פתרון לניטור רציף של רכיבים קריטיים. בין הלקוחות שלה נמצא גם חיל האוויר הישראלי ומאחוריה עומדים שמות מוכרים. היא מנוהלת על־ידי יהוא עופר, שהיה בעבר מפקד בסיס שדה דב. בעל השליטה הוא איש העסקים המיליארדר מורי ארקין שמחזיק ב־42% מהמניות, בשווי נוכחי של 42.5 מיליון דולר. גם מוסדיים ישראלים חשופים למניה, שנסחרת בוול סטריט לפי שווי של כ־82 מיליון דולר. הפניקס ומור הם בעלי עניין בה.

אודיסייט הוקמה על ידי פרופ' בנעד גולדווסר (שהיה בעבר בין מייסדי חברת המכשור הרפואי מדינול). הוא גם יו"ר החברה ומחזיק בכ־4.6% מהון המניות שלה. בניגוד לאחיותה לקטגוריה, אודיסייט אמנם ירדה בכ־18% בשנה האחרונה, אך מתחילת 2026 המניה פתחה מבערים וזינקה ביותר מ־60%.

חברה קטנה נוספת שייתכן שלא שמעתן עליה בעבר היא פאראזירו, גם היא קפצה בכ־8% ביום שני. פאראזירו היא ספקית של מערכות הגנה לכלים אוויריים כגון רחפנים. בתחילת השנה היא הודיעה על קבלת הזמנה ראשונה מחברה ביטחונית ישראלית ומנכ"ל פאראזירו, אריאל אלון, מסר אז כי ההזמנה מגיעה "בעקבות לקחים מסכסוכים שהיו לאחרונה, בהם רחפנים זוהו כאתגר משמעותי בשדה הקרב". אגב, למרות שהיא נסחרת לפי שווי נמוך מ־30 מיליון דולר, המניה שלה זינקה ב־77% בשנה האחרונה וביותר מ־60% מתחילת השנה הנוכחית.

המניה שקיבלה פרמייה של 73%

שתי חברות גדולות יותר הן גילת וקוגנייט. גילת, בניהולו של עדי צפדיה, מספקת ציוד תקשורת לוויינים ויש לה גם פעילות ביטחונית שב־2025 הניבה הכנסות של כ־100 מיליון דולר וצפויה לצמוח השנה בשיעור דו־ספרתי. ביום המסחר הראשון למלחמה היא קפצה בכ־9%.

קוגנייט שפוצלה לפני כמה שנים מחברת ורינט, פונה ללקוחות ביטחוניים ומספקת להם טכנולוגיה שנועדה להפיק תובנות מחקירות במטרה להתמודד עם איומי טרור ופלילים. לפי הערכות, אחרי ה־7 באוקטובר גם צה"ל החל לרכוש מערכות שלה. החברה מנוהלת על־ידי אלעד שרון ונסחרת בשווי 549 מיליון דולר. השבוע היא קיבלה המלצה חיובית מבית ההשקעות Lake Street שממליץ על "קנייה" במחיר יעד של 13 דולר, שגבוה ב־73% מהמחיר בנאסד"ק. נראה שגם בקוגנייט עצמה מבקשים להביע אמון בחברה והודיעו ביום שלישי על תוכנית רכישה עצמית של מניות של 20 מיליון דולר.