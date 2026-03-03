נתוני האזעקות מגלים: מה השעה הכי גרועה להיכנס למקלחת?

אחרי ימים בצל איום הטילים האיראני, סביר מאוד שהציבור הישראלי ינסה לחפש שגרה מסוימת בתוך כל אי־הוודאות: באילו שעות יותר מסוכן להיכנס למקלחת, כמה אזור המגורים שלי מועד לפורענות ומה הסיכוי שנישן טוב (או לפחות ברצף) בלילה?

ניסינו להתחקות אחר המספרים שמאחורי שיגורי הטילים באיראן כדי לנסות להבין מה אפשר ללמוד מהם - והאם אפשר בכל זאת לחלץ חוקיות כלשהי בזמנים של אי־סדר?

מתי הטילים בדרך כלל משוגרים?

על פי סטטיסטיקות האזעקות שאסף מדען הנתונים אריה איזנמן, השעה שאליה מנתקזות הכי הרבה אזעקות היא 10 בבוקר. למעשה, החל משעה זו ועד אחת בצהריים, בכל שעה בנפרד נרשם מספר האזעקות הגבוה ביחס לשאר שעות היממה.

בשעות הלילה המאוחרות ולפנות בוקר (שתיים עד חמש) נרשם המספר המועט ביותר של ההתרעות, כאשר בשש בבוקר הן "מתעוררות" שוב, עד הפחתה מסוימת בין שמונה לתשע בבוקר.

אבל תא"ל (מיל') רן כוכב (רנכו), מי שהיה בעבר מפקד ההגנה האווירית ודובר צה"ל, מזהיר מפני ניסיון למצוא דפוסים בירי מאיראן. למה? "הסיבה הראשונה היא שהאיראנים משגרים מה שהם יכולים ומתי שהם יכולים. ולכן הניסיון למצוא חוקיות סטטיסטית בשעות הוא מראש בעייתי". אבל, הוא מודה ביושר: "גם אני עוקב אובססיבית אחרי זה".

לפי כוכב, סיבה שנייה לכך שיש לקחת בעירבון מוגבל את נתוני האזעקות היא שלעתים השיגורים בכלל נמנעים מראש: "חיל האוויר השקיע עשרות מטסים במה שנקרא ציד טק"ק (טיל קרקע־קרקע, ע"ק), כי הוא מבין שמה שמפריע ומאיים על עורף הישראלי כרגע זה לא הגרעין או הממשל האיראני אלא הטילים. אחרי מהלך הפתיחה של עריפת המנהיגים, מתעסקים הרבה במניעת שיגורים".

בנוסף, "הטיפול בחימוש האיראני מחולק בינינו לבין המדינות המפרץ והמדינות השכנות, הבסיסים האמריקאים, השגרירות בריאד וגורמים נוספים. מספרי הטילים שמגיע לישראל קטן יחסית לעבר פשוט כי אנחנו לא לבד".

יתרה מזאת, כוכב מסביר שהדבר קשור גם למדיניות ההתרעה: "מדיניות ההתרעה עודכנה, כך שלכל הטילים ניתנת התרעה מוקדמת של עשר דקות (עד כמה שאפשר). זה אומנם נותן תחושת ביטחון, אבל גם נותן הרגשה של עודף התרעות, כשלכאורה מקבלים את אותה התרעה פעמיים - ולפעמים בסוף אין בכלל אזעקה. על כל טיל מקבלים יותר התרעות מאשר בעבר".

עוד שינוי במדיניות ההתרעה שכוכב מציין הוא שינוי מדיניות ההגנה בפוליגונים - שטח ההתרעה. "ככל שמקבלים התרעה יותר מוקדמת על שיגור", הוא מסביר, "האזור המותרע הוא יותר גדול.

"ככל שזה מתקרב יודעים לאן בדיוק יגיע הטק"ק, אך בגלל המדיניות להקדמת ההתרעה - יותר אנשים מותרעים על פחות טילים. בשני בלילה (2 במרץ), עשרת מיליון אזרחי ישראל היו במרחבים מוגנים מהדרום עד לצפון, אך בסוף מספר הטילים היה חד ספרתי. ככל שההתרעה מוקדמת יותר, השטח המותרע גדול יותר".

מי האזורים שסופגים יותר מאחרים?

לפי המעקב של איזנמן, המרכז והצפון הם האזורים שמטווחים הכי הרבה. באופן יותר ספציפי, מי שבהם מושמעות הכי הרבה אזעקות הם אזורי דן, הירקון, השפלה והשומרון. אחריהם מגיעים האזורים הצפוניים יותר: המפרץ, השרון ומרכז הגליל.

כפי שהסביר עמיתנו בגלובס עידן ארץ, הדבר נובע כנראה, מכך שתל אביב, היא המרכז הכלכלי של ישראל. באשר לצפון, ייתכן שבאיראן מכוונים לאזור בשל מיקומה של חיפה כנמל הסחורות הראשי של ישראל - ומיקומן של תשתיות תעשייתיות כמו בזן.

גורם נוסף שאולי משפיע הוא התמקמותה של נושאת המטוסים האמריקאית פורד, הגדולה בעולם, בימים האחרונים מול חופי חיפה. גם בסיס חיל האוויר הגדול ברמת דוד הוא יעד טבעי לטילים האיראניים.

בצד השני של הטבלה, האזורים שבהם נשמעו הכי מעט אזעקות הם בעיקר בדרום: הערבה, אילת, עוטף עזה ודרום הנגב. אבל לאזורים השקטים יותר משתחל גם אזור מנשה (שממוקם מצפון לשרון), שהגיע למקום השלישי מבחינת מיעוט האזעקות.