האם החגיגה בבורסת ת"א תימשך גם אחרי החג?

בזמן שהבורסה בת"א פתחה את השבוע בעליות שערים חדות, בצל המתקפה הישראלית-אמריקאית מול איראן, מעבר לים הבורסות המובילות רשמו ירידות משמעותיות. כך, בזמן שבארץ הבורסה הישראלית יצאה לחופש לרגל חג הפורים, באירופה מדדי הדגל המובילים בשווקים ברחבי היבשת התנהלו בירידות של מעל 3%. מגמה דומה נרשמה גם בארה"ב שם החוזים העתידיים על המדדים המובילים מתנהלים בירידות של 2.3%.

מה שמעלה את השאלה, האם המשקיעים בת"א, למודי הניסיון בסיטואציות מהסוג הזה, לא הגיבו באופטימיות יתר? תשובה לשאלה הזו צפויה להתקבל עם שובו של המסחר בבורסה בת"א ביום ד', אך כבר כעת בשוק מנסים להעריך כיצד יראו ימי המסחר הבאים.

״כרגע נראה שלאחר שאתמול כל סוגי הנכסים בישראל עשו ביצועים יפים, מחר הצפי שלא כל הנכסים ימשיכו באותו הכיוון", אומר סער וינטראוב, סגן מנהל השקעות ראשי באלטשולר שחם. "השקל לדוגמא יכול לשנות כיוון בעקבות ירידת המניות בעולם והחלשות של כל שאר המטבעות מול הדולר. התשואות הממשלתיות יכולות לעלות בעקבות עליית תשואות עולמית והחשש שמחירי הנפט והגז יגררו לאינפלציה וגם במניות לא כל הסקטורים ימשיכו באותו הכיוון״.

"תל אביב נסחרה אמש בבועת אופטימיות עם עליות חדות, כשהמשקיעים מתמחרים את ההישג האסטרטגי ואת אשרור מעמדה של ישראל כמעצמה אזורית. אלא שהחזרה מהחג מחר תפגיש את השוק המקומי עם מציאות גלובלית מורכבת בהרבה, הכוללת גם את התחממות החזית הלבנונית", מוסיף דרור קרני מנכ"ל ומייסד קרני פמילי אופיס.

לדבריו, "העליות המקומיות יצרו פער ארביטראז' משמעותי מול המגמה השלילית בעולם. הצניחה במדדים ברחבי העולם צפויה להפעיל לחץ מכירות על הדואליות הכבדות ולמחוק, לפחות חלקית, את רווחי יום שני". על כן, להערכתו, "השוק המקומי יצטרך לסגור פערים מול הסנטימנט הגלובלי המעיק".

דברים דומים משמיע גם איתי ליפקוביץ', מנכ"ל בית ההשקעות הורייזן. להערכתו "אנחנו צפויים לראות פה מחר (ד') איזשהו Sell-Off אחרי הקפיצה בשוק הישראלי. הזינוק שיקף את הפן האופטימי, אבל צריך להבין שיש פה גם פן אחר שיכול להוות מכשול. ברגע שהאיראנים הודיעו על סגירת מיצרי הורמוז, ראינו זינוק במחירי הנפט וירידה במניות. זה מייצר אירוע בעייתי, שמוסיף דלק למדורה של האינפלציה בעולם ומרחיק את הורדות הריבית".