לג'יימי דיימון יש תחזית אופטימית למזרח התיכון, אבל עם כוכבית

ג'יימי דיימון, מנכ"ל בנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן, התייחס אתמול בראיון ל-CNBC להשפעות המבצע הצבאי נגד איראן על השווקים, וציין כי הוא אופטימי לגבי האפשרות שהוא יוביל בסופו של דבר לשלום בר־קיימא במזרח התיכון.

דיימון, אשר עומד בראשו של הבנק הגדול בעולם במונחי שווי שוק, אמר לרשת העיתונות הכלכלית כי ישנה "תקווה שזה [המבצע נגד איראן] יוביל לשלום צודק וארוך־טווח במזרח התיכון. אני חושב שהסיכויים של זה הם גבוהים יותר... בעוד שקשה לחזות את הסיכונים המתלווים לכך ואת התוצאות הסופיות, אולי זה יהיה הקטליזטור שיגרום לכך לקרות - וככל שמוקדם יותר, כך ייטב. ואנחנו רואים מה קורה בשווקים, זה לא דרמטי. הכלכלה לרוב לא מושפעת מאירוע כזה, אלא אם הוא ממושך".

כאשר נשאל האם לדעתו יש סיכון שהזינוק במחירי הנפט יוביל לאינפלציה מתמשכת בטווח הארוך, דיימון השיב: "לא, אני לא חושב שהאירוע הזה באופן מבודד יוביל לכך. אני חושב שיש סיכון מסוים שהאינפלציה תהיה גבוהה יותר ממה שאנשים חושבים, וזה עלול להיות כמו 'בואש במסיבה' אם זה אי פעם יקרה... אבל כרגע, זה יעלה מעט את מחירי הדלק. אם זה לא יהיה ממושך, זו לא תהיה מכה אינפלציונית משמעותית. ושוב, אם זה יימשך זמן רב, זה כבר יהיה סיפור אחר".

דיימון התייחס גם לסיכונים הביטחוניים שהוא צופה בעקבות ההתפתחויות הגאופוליטיות, וציין כי "אני חושב שהדבר החשוב ביותר הוא שנשמור על העולם המערבי חופשי ובטוח בעבור הדמוקרטיה. ואנשים כאלה [האיראנים] חמקו מעונש ממשי על מעשיהם (במקור: 'Gotten away with murder') במשך 50 שנה. אז זה הרבה יותר חשוב. אבל, כתוצאה ישירה מכך, אנו חייבים לצפות שיהיו מתקפות סייבר או פיגועי טרור, כאן או ברחבי העולם. בנקים עשויים להיות מטרות, וכך גם גורמים רבים אחרים. אנחנו תמיד מנסים להיות מוכנים לכך... אנחנו מוציאים הרבה מאוד כסף על הגנת סייבר, ורואים בזה חלק מהעבודה שלנו. אבל תמיד אמרתי שאחשיב זאת לאחד הסיכונים הגבוהים ביותר שבנקים נושאים - לא רק מחזור העסקים, אלא הסייבר".

בראיון לסוכנות הידיעות בלומברג, דיימון נשמע מעט יותר מסויג והזהיר כי "ישנה אדישות רבה בשווקים". לדבריו, "כרגע, הכלכלה מתפקדת היטב, מחירי הנכסים הם גבוהים. אני חושב שיש קצת יותר התרוממות רוח ממה שצריך להיות, אבל אנחנו במצב הזה כבר שנים... אני חושב שהסיכויים שמשהו ישתבש (במקור: 'Something going south') גבוהים יותר ממה שאחרים חושבים. לדעתי, אינפלציה היא מה שיביא למיתון הכלכלי".