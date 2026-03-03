הם ברחו לדובאי כדי לא לשלם מסים, ועכשיו הם מבקשים חילוץ ממשלתי

בשנים האחרונות הפכה דובאי למקום הגירה מועדף לנוודים דיגיטליים, משפיענים, או אירופאים מן השורה שקצו בתשלום מסים ובחורפים קשים. עם אפס אחוז מס הכנסה, ויזות ארוכות טווח והרבה אפשרויות לבזבז כסף ואפילו להרוויח מזה באמצעות חשיפה, מאות אלפי בריטים, צרפתים וגרמנים, בין היתר, הפכו את העיר הגדולה ביותר באיחוד האמירויות לביתם.

בימים האחרונים, התמונה התהפכה: המשפיענים והתושבים הזרים שולחים בעיקר קריאות עזרה לעבר היבשת הישנה, תיעוד של ההידרדרות המהירה שלהם מסוויטה מפוארת למיטה בחניון תת-קרקעי וגם דורשים מהממשלות האירופיות שלהם לחלץ אותן.

יוצאים ממגדלי הדירות בשביל להצטייד במים וביצים

בגרמניה, וידיאו שהעלתה משפיענית ל"טיק טוק" הפך לוויראלי. היא צילמה ממרפסת המלון את הטילים הנוחתים סביבה, בעודה שואלת מערכת בינה מלאכותית מה עליה לעשות במצב הנוכחי. "להיכנס פנימה מהמרפסת", היתה ההמלצה המיידית. "זאת הפעם הראשונה שהם מבינים את המורכבות של המזרח התיכון, זאת הפעם הראשונה שהם בכלל מבינים לאן הם הגיעו", נכתב באחת התגובות.

מדינות המפרץ, כולל יעדים כמו דובאי, הפכו בימים האחרונות לכמה מהמטרות המטווחות ביותר של המשטר האיראני בתגובה למלחמה. אמנם הן מפעילות בהצלחה מערכות יירוט, כולל כאלה שיוצרו בישראל, אולם מלונות רבים נפגעו, סמלים לאומיים כמו מגדל בורג' חליפה טווחו, וכל התדמית הנהתנית שהן בנו בהדרגה בעשור האחרון קרסה. נכון לעכשיו, הן מחכות עד יעבור זעם, בתקווה לסיום מהיר של העימות, אך כל יום שעובר משפיע על הסיכויים שלהן לככב מחדש כאתרי הגירה לעשירים מערביים.

"הסופרמרקט המקומי שלנו הפך למשהו המזכיר את המעגל השביעי של הגיהנום של דאנטה", כתב אזרח בריטי משכונת אל-ברשה בדובאי ל"דיילי מייל" הבוקר (ג'), "קונים תשושים, עייפים משני לילות רצופים של מטחי טילים איראניים קנו מכל הבא ליד". השמועות בשכונה היו שהמים והביצים יאזלו בקרוב, כתב, וכולם יצאו ממגדלי הדירות שלהם להצטייד בכמה שיותר. עימותים נרשמו בתורים בין הקונים על הכמויות המותרות לכל אחד.

"הלילה המפחיד ביותר שחוויתי בחיי"

לפתע, הרשתות החברתיות שסייעו להציג לעולם את הפנים הנהנתניות של דובאי הפכו לכלי המשקף את הסכנות, האי-ודאות ואת הפחד של אירופאים שמצאו את עצמם בלבה של המלחמה. בבריטניה במיוחד, סלבריטאים הכוללים נשות כדורגלנים, דוגמניות ועוד הפכו למוקד הסיקור של המלחמה. "זה היה הלילה המפחיד ביותר שחוויתי בחיי", כתבה יורשת המיליארדים פטרה אקלסטון למאות אלפי עוקביה. בתי הספר נסגרו, וכך גם רבים מאתרי הפנאי, כמו מסלולי גולף. האירופאים גילו, לפי דיונים בקבוצות הווטסאפ השכונתיות, נכתב ב"דיילי מייל", עד כמה צליל רועש של מנוע מאיץ יכול לעורר חרדה.

ביחד עם מי שהפך את דובאי וערים אחרות במפרץ לביתו, גם מאות אלפי תיירים נתקעו באזור כתוצאה מהמלחמה. הממשלה הבריטית ביקשה מהם להירשם, ולפי הערכות ישנם כ-200 אלף בריטים הדורשים חילוץ. אחד המסלולים היחידים האפשריים כעת, לפני שהממשלות האירופיות נרתמו למשימה, הוא טיסה דרך סעודיה. המחירים של נסיעה של עשר שעות מהמפרץ לערים סעודיות בעלות שדות תעופה בינלאומיים (ופתוחים) עמדו אתמול על קרוב ל-1,000 שקל, לפי הדיווחים.

גם באיחוד האמירויות, בשל הלחץ הבינלאומי, החלו לפתוח בהדרגה את שדות התעופה. כמה טיסות עזבו את דובאי הבוקר (ג'), ועוד מתוכננות להתבצע בשעות ובימים הקרובים. הם יחזירו בשלב הראשון נוסעים שהטיסות שלהם בוטלו.

"נסעו כדי ליהנות מהחיים וכעת מבקשים חילוץ"

באירופה מתייחסים לקריאות לעזרה ברגשות מעורבים. "הם נסעו לשם כדי ליהנות מהחיים ללא מסים, ועכשיו הם מבקשים חילוץ במימון ממשלתי", כתב צהובון גרמני. אחרים הזכירו כי חלק גדול מהפוסטים וקטעי הווידיאו משבחים את הממשלות המקומיות בדובאי ואבו דאבי, למשל, על הדרך שבה הן מתנהגות ומגנות על האזרחים, אך כי הדבר מושפע ככל הנראה מהחוקים המקומיים המאיימים במאסר על מי שיפגע בתדמית ובסמלי השלטון. ה-BBC ציטט פרופ' לארכיטקטורה שקבע כי "התפיסה של דובאי כעיר מופת אידיאלית, עכשווית ומתקדמת נהרסה לחלוטין". "העיר תסבול מזה שנים רבות קדימה", העריך.