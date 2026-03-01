מאז פתיחת מבצע שאגת הארי לפני יותר מיממה, שיגרה איראן עשרות טילים לעבר מדינות המפרץ, לכאורה בשל הטענה כי הן מאכלסות בסיסים של הצבא האמריקאים - בהן איחוד האמירויות, כווית, קטאר, בחריין וסעודיה. גם מדינות כמו ירדן וסוריה ספגו כמה נפילות, וטילים וכטב"מים נורו גם למדינות שנותרו חסינות יחסית עד כה כמו עומאן וקפריסין. בעוד שמאות הטילים שנורו על ישראל נהדפו ברובן על ידי שילוב בין מערכות החץ וכיפת ברזל הישראלית וטילי ה-THAAD האמריקאים, מערך ההגנה במפרציות תלוי כמעט כולו מערך ההגנה האמריקאי הכולל גם את טילי אג'יס הנורים מאוניות.

● "ניהול סיכונים קר": למה מדינות המפרץ לא תוקפות חזרה את איראן?

הפגיעות של מערך ההגנה האזרחי בעורף מדינות המפרץ אפשר לאיראן לפגוע במספר גבוה של מבנים אסטרטגיים ומגדלי יוקרה שבהם הנזק מוערך במיליארדי דולרים. את הפגיעה הקשה ביותר ספגו בני הברית הקרובים יותר לישראל מקרב מדינות המפרץ - איחוד האמירויות ובחריין.

1 מגדל בורג' אל-ערב, דובאי

תקציב הבנייה: מיליארד דולר

שברי רחפן שייורט התרסקו על המלון האיקוני בורג' אל ח'ליפה, המגדל הוותיק דמוי המפרש (לא לבלבל עם בורג' ח'ליפה, המגדל הגבוה בעולם), שחולל שריפה בחלקו החיצוני. הרשויות אישרו לכלי התקשורת כי מדובר ב"שריפה קטנה בחזית החיצונית", וכי אין בה נפגעים, אך צילומי הווידאו מוכיחים כי השריפה אחזה בחלקים רבים באחת החזיתות. כך, באה לקיצה תקופה ארוכה של שקט שאפיינה את איחוד האמירויות - מדינה עשירה ושטופת שמש שמהווה גם מקלט מס עבור מיליארדרים, אנשי עסקים אמידים וחברות מכל העולם. "צוותי ההגנה האזרחית התערבו באופן מיידי והחזירו את המצב לשליטה מלאה", נמסר מהרשויות במדינה.

המלון שמתגאה בתואר "היחיד בעולם ברמה של שבעה כוכבים", הוקם על אי מלאכותי מול חוף ג'ומיירה בדובאי ב-1999 לאחר חמש שנות בנייה ובתקציב של מיליארד דולר. הוא היה לאייקון המרכזי של דובאי עד השלמת בורג' חליפה בשנת 2009 שמתנוסס לגובה 829 מטר ועדיין נחשב לבניין הגבוה בעולם. גם הבורג' חליפה הותקף על ידי כטב"ם, שאמנם לא פגע בו אך הספיק להנהלת הבניין לפנותו כליל אמש.

מגדל בורג' אל-ערב. דובאי / צילום: Shutterstock, Rasto SK

2 מלון פיירמונט, דובאי

תקציב הבנייה: 310 מיליון דולר



הפגיעה הקשה ביותר עד כה במבנה באמירויות, שגם גבתה מספר פצועים היא זו שאירעה אתמול במלון פיירמונט (Fairmont The Palm) הפופולרי על ישראלים רבים, שנמצא על אזור ה"גזע" של חצי האי המלאכותי פאלם ג'ומיירה המאופיין בצורת דקל. לא ברור מה גרם לשריפה במלון והאם מדובר ברסיס של טיל איראני או בכטב"ם, אך הפגיעה בחזית המלון ובחלקו המרכזי הביאה לארבעה פצועים במקום.

מלון פיירמונט, אחד הוותיקים והפופולריים בדובאי, מציע אירוח בקמה של חמישה כוכבים על חוף ג'ומיירה המבוקש. הוא נבנה על ידי תאגיד המלונאות הכוויתי IFA ב-2013 בתקציב של כ-310 מיליון דולר. איחוד האמירויות ספגה פגיעה גדולה באופן יחסי, למרות שהבסיס הגדול ביותר של ארה"ב באזור ומטה סנטקום נמצא דווקא בבסיס אל עודייד בקטאר. איחוד האמירויות מארחת את בסיס חיל האוויר אל-ד'אפרה, הממוקם בכלל באבו דאבי הבירה, 150 קילומטר דרומה משם. עד כה הודיעה איחוד האמירויות על הרוג אחד בשטחה, אזרח פקיסטני שנהרג מרסיסים מיירוט שפגע בבניין מגורים באבו דאבי.

הרשויות באיחוד דיווחו הבוקר כי מאז תחילת מבצע שאגת הארי, נורו לשטח המדינה 137 טילים בליסטיים, חמישה מתוכם לא ייורטו, ועוד 208 כטב"מים, מתוכם 14 שלא ייורטו והסבו, כאמור נזק למבנים במרכז העיר.

"יש למלחמה פוטנציאל להפחיד את המשקיעים והתיירים שהופכים מרכזיים יותר כחלק משאיפות הפיתוח הכלכלי במדינות המפרץ", אמר שגריר ארה"ב לשעבר בערב הסעודית מייקל רטני לוול סטריט ג'ורנל. "המלחמה הופכת את האזור לתנודתי ומפחיתה מהיוקרה שלו - שניהם מהווים רעל למדינות שמבצעות השקעות גדולות בתשתיות".

3 מגדל ה"ברייקר", מנמה, בחריין

תקציב משוער: מאות מיליוני דולרים

הפגיעה הבולטת ביותר בבחריין התמקדה בחזית מגדל המגורים "The Breaker" בניין מגורי יוקרה בן 35 קומות הממוקם ברובע הצומח "סיף" במנמה הבירה. היא ארעה לאחר בוקר פעיל מאוד שבו מערכות ההגנה האווירית של הממלכה הקטנה בצליחו ליירט 45 טילים ותשעה כטב"מים, כולל רחפני השאהד 136 שנורים על ידי רוסיה באוקראינה. במנמה אין תפוצה גבוהה של מקלטים - תושבי המגדלים פונו למתחמים תת קרקעיים והצבא פרס רכבים משוריינים לאורך הכבישים. עדיין לא נודע האם השריפה שתפסה קומות רבים בבניין הוצתה כתוצאה מנפילת שברי כטב"ם או טיל בליסטי איראני. הברייקר הוא אחד משלושה מבני מגורים שנפגעו אתמול במנמה והרשויות טרם מסרו פרטים לגבי מידת הנזק בנפש או ברכוש.

גם בחריין מארחת בסיס של הצבא האמריקאי שהיווה מוקד למתקפה בצהרי יום שבת - במקרה זה מטה פיקוד המרכז של חיל הים, ואת הצי החמישי של חיל הים הכולל 8,300 מלחים המוצבים במקום עם מאות מבני משפחותיהם שרבים מהם הספיקו לעזוב עוד לפני המלחמה. הבסיס מארח גם את כוחות הים המשולבים - קואליציה רב לאומית של 47 מדינות הנלחמת בהברחות סמים ונשק במפרץ הפרסי ובים האדום.

בניין The Breaker בבחריין נפגע במתקפה האיראנית / צילום: Reuters, Stringer

5 נמלי התעופה בדובאי ובכווית

תקציב: 35 מיליארד דולר (דובאי), 4.3 מיליארד דולר (כווית סיטי)

גם כווית, שנחשבת לנסיכות נייטרלית יותר בסכסוך בין ארה"ב לאיראן, סבלה מנחת ידה של האחרונה - כאשר כטב"ם תקף בשבת בבוקר את טרמינל 1, גרם להתמוטטות חלק מהתקרה ולהרס חלק מהמבנה ולפציעתם של כמה עובדים באורח קל. הרשויות בכווית תיארו את הפגיעה כקלה בלבד.

גם נמל התעופה של דובאי, הנחשב לשני בהיקפו בעולם במונחי מספר הטיסות העוברות בו, נפגע בשתי מתקפות שונות מידי כטב"מים איראניים, לפי ההערכה, שפצעו עד כה כשני עוברי אורח. סרטונים שהופצו על ידי אנשים שנכחו במקום מראים עשרות נוסעים הנמלטים מן העשן שהתפשוט במסדרונות הטרמינל. מלבד הנזק למבנה עצמו, והנזק התדמיתי למדינה השלווה ולנמל התעופה שמעולם לא חווה מתקפה קודם לכן - עצרו האירועים במקום את פעילות נמל התעופה המשמש כהאב בינלאומי גדול.

כמו בתל אביב, גם מטוסים שהיו בדרכם לדובאי נאלצו להסתובב במקום ולחזור לנמלי המוצא שלהם או ליעדים חלופיים. החברה הלאומית אמירייטס השעתה את כל טיסותיה עד מחר בצהריים. עד אתמול בערב דווח על יותר מ-700 ביטולים של טיסות נכנסות ויוצאות בשני נמלי התעופה של דובאי. לא רק תל אביב ספגה ביטולים - אייר אינדיה ביטלה את כל טיסותיה למזרח התיכון, וטורקיש איירליינס השעתה את טיסותיה ללבנון, סוריה, עיראק, איראן וירדן עד מחר, עם אפשרות לביטולים גם לקטאר, כווית, בחריין, איחוד האמירויות ועמאן. דלתא ויונייטד השעו רק את טיסותיהם לתל אביב אך לא לאמירויות, ובריטיש איירוויז השעתה את כל טיסותיה לתל אביב ולבחריין עד השבוע הבא וביטלה זמנית את כל הטיסות לעמאן שבירדן.

JUST IN: 刚刚刚刚 Footage inside Dubai International Airport in UAE following Iranian strikes. pic.twitter.com/FOwNVU80A3 - BRICS News (@BRICSinfo) February 28, 2026

6 בסיס אל עודייד, קטאר

תקציב בנייה: מעל מיליארד דולר

גם קטאר, שותפתה של איראן למימון חמאס ובת בריתה הקרובה ביותר בקרב המפרציות, ספגה מנחת זרועה במהלך השבת, כשבמוקד המתקפה האיראנית - הבסיס האמריקאי אל-עודייד שממנו מנוהלת המלחמה באיראן - בסיס הפיקוד של "סנטקום", פיקוד המרכז של הצבא האמריקאי.

זו המתקפה השלישית על קטאר במהלך השנה האחרונה לאחר שאיראן ירתה על אותו הבסיס ביומו האחרון של מבצע עם כלביא בחודש יוני האחרון, וישראל ביצעה ניסיון חיסול כושל נגד מחבלי החמאס בחודש ספטמבר שעבר. סך הכל שני טילים איראניים פגעו באל-עודייד, כאשר לפי הרשויות במדינה, נורו לכיוונה 65 טילים בליסטיים ו-12 כטב"מים. סך הכל נפצעו 8 איש ברחבי המדינה מרסיסים, מהם אחד קשה.

משרד החוץ הקטארי הגדיר את המתקפות כ"הפרה בוטה של הריבונות, פגיעה ישירה בביטחון ובשלמות הטריטוריאלית". קטאר קוראת לדיאלוג אך מדגישה כי "פגיעה חוזרת ונשנית לא עולה בקנה אחד עם שכנות טובה ומאיימת על הביטחון והיציבות באזור". למרות שנמל התעופה של דוחא לא נפגע על ידי הירי האיראני, הוא סובל מעיכובים וביטולי טיסות.