לא רק ישראל: ברחבי המפרץ הפרסי מדווחים על פגיעות איראניות

ישראל לא לבד במפת התגובה האיראנית להתקפה נגדה שהחלה הבוקר (ש'). לפי הדיווחים האחרונים מאזור המפרץ הפרסי, בסיסים של חיל האוויר וחיל הים האמריקאי ברחבי האזור היו יעדים לתקיפות טילים איראניים בשעות האחרונות, בעוד ברשתות החברתיות מתפרסמים תיעודים של עשן מיתמר מכמה מקומות.

בבחריין, שבה ממוקמת מפקדת הצי החמישי של ארה"ב, נראה עשן עולה מאזור מרכז האי, באזור הנראה כמאוכלס בצפיפות על ידי מגדלים ורבי-קומות. בתיעוד מהמקום נשמעת אזעקה וכריזה באנגלית הקוראת לתושבים "להיכנס למקלטים". לפי דיווחים לא-מאומתים, המטרה היתה מרכז סיוע של מפקדת הצי החמישי, והיא נפגעה על ידי הטילים האיראנים.

Footage of an Iranian ballistic missile slamming into the headquarters of the US Navy's 5th Fleet at Naval Support Activity (NSA) Bahrain earlier today. pic.twitter.com/6omkCrLy2u - OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026

בקטאר, שבה מפעילה ארה"ב את הבסיס הגדול ביותר שלה במזרח התיכון, דווח על טיל בליסטי איראני שיורט על ידי סוללת פטריוט שהוצבה במקום. בימים האחרונים הוגבלה הגישה לאזור הבסיס (אל-עודייד) מחשש שהוא יטווח על ידי האיראנים. רשת אל-ג'זירה הקטארית דיווחה כי הרשויות באמירות הפיצו לכל התושבים הודעה הקוראת להם להישאר בבתיהם עד להודעה חדשה.

באבו-דאבי, אחת מהאמירויות באיחוד האמירויות, דיווחו הרשויות על הרוג אחד. ההרוג, ממוצא אסייתי (קרוב ל-90% מאוכלוסיית האמירות היא של עובדים זרים) נפגע משברים תוצאה מיירוט. האמירות דיווחה על יירוט מוצלח של "כמה טילים בליסטיים" ששוגרו אליה מכיוון איראן. הרשויות אמרו כי מדובר ב"הפרה בוטה" של הריבונות שלה וכי היא שומרת לעצמה את זכות התגובה.

דיווחים על הדי פיצוצים התקבלו גם מכוויית ומריאד שבסעודיה.

Impacts in #Bahrain 刚刚 following the attack by the Islamic Regime. pic.twitter.com/3a3fQeqKXe - Shin (@hey_itsmyturn) February 28, 2026

בפרסומים לפני המלחמה שפרצה הבוקר העריכו רוב האנליסטים כי הבסיסים האמריקאים הפזורים במזרח התיכון, כולל בעיראק, בסוריה ואפילו בירדן - יהפכו ליעד להתקפות טילים בליסטיים במקרה של תקיפה אמריקאית-ישראלית על איראן. הגרמנים וכוחות אחרים פינו סגל מבסיסים שבהם היתה נוכחות של כוחות נאט"ו עד כה. בסך הכל מפעילה ארה"ב כ-45 בסיסים שונים ברחבי המזרח התיכון, חשופים לטילים איראנים, כשמחציתם הם בסיסים ימיים. זאת, בנוסף לנושאות המטוסים שנפרשו באזור, בפתח המפרץ הפרסי ומול חופי ישראל. סדר כוח האדם שהוזכר בפרסומים הוא של קרוב ל-100 אלף חיילים אמריקאים באזור.

Seems like there were interceptions over #UAE 刚刚 pic.twitter.com/UywsF8JBec - Shin (@hey_itsmyturn) February 28, 2026

האיראנים איימו בעבר לפגוע בנכסים אמריקאים הפרושים לאורך המפרץ הפרסי, בכווית, סעודיה, קטאר ואיחוד האמירויות. הסגל האמריקאי בבסיסים אלה היה בכוננות גבוהה גם בימים שלפני ההתקפה באיראן הבוקר. האיראנים איימו בעבר כי פעולת-תגובה שלהם "תצית את המזרח התיכון". משמרות המהפכה פירטו בשבועות האחרונים כי הבסיסים האמריקאים באזור המפרץ, שבהם יש כ-40 אלף חיילים אמריקאים, הם למעשה "נקודות תורפה" של האמריקאים.