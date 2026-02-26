מקורות רשמיים: ישראל מקדמת יבוא כלי רכב מהודו

משרדי הממשלה פועלים להאצת יבוא כלי רכב מתוצרת הודו לישראל. זאת כחלק מהמאמצים להרחבת יחסי הסחר בין שתי המדינות. הנושא נידון גם בעת ביקור ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי השבוע. רוב כלי הרכב מתוצרת הודו שיובאו לארץ בשנים האחרונות היו של יצרנים גלובליים, שעבורם הודו היא בסיס לייצור וליצוא כלי רכב, בעיקר דגמים זולים כמו סוזוקי, ניסאן ואחרים. זאת בנוסף למספר דגמי רכבים דו־גלגליים ומותג האופנועים ההודי רויאל אנפילד.

מנגד, כלי רכב פרטיים ומסחריים של יצרנים הודים מקומיים, ובראשם דגמי חטיבות הרכב של טאטא ומהינדרה, לא יובאו בשנים האחרונות לישראל בשל היעדר תקינה סביבתית ובטיחותית מתאימה. עם זאת, על פי התוכנית הרב־שנתית האחרונה שפרסמה ממשלת הודו, צפויה תעשיית הרכב המקומית להרחיב בצורה משמעותית את היקף יצואה לאיחוד האירופי בשנים הקרובות. זאת בדגש על דגמים "ירוקים" בעלי הנעה חשמלית או היברידית.

דגם אירופי, מנוע מהודו

הרחבת היצוא צפויה להיעזר בשני תהליכים אסטרטגיים. הראשון הוא אימוץ תקינה בטיחותית וסביבתית מחמירה יותר מזו שהייתה קיימת עד כה בשוק ההודי במטרה ליישר בהדרגה קו עם התקינה המערבית. התהליך השני הוא הסכם הסחר החדש שנחתם בינואר 2026 בין הודו לאיחוד האירופי, ובו נקבעה מכסת יצוא של עד כ־625 אלף כלי רכב לאיחוד במכסים מופחתים.

זהו שינוי שצפוי להגדיל דרמטית את מוטיבציית היצרנים ההודים לייצא כלי רכב. ע"פ הערכות, בשנת הכספים 2025 ייצאה הודו רק כ־90 עד 100 אלף כלי רכב פרטיים ומסחריים לאיחוד האירופי ולאירופה בכלל. ההיקף הכספי של כלל יצוא הרכב לאיחוד האירופי בחודשים אפריל־דצמבר 2025 עמד על 2.2 מיליארד דולר, לעומת 1.6 מיליארד דולר בתקופה המקבילה ב־2024.

נוסף על כך, הודו הופכת במהירות למרכז ייצור ואספקה של רכיבים לתעשיית הרכב, כולל מנועים מוגמרים. החל מסוף 2026 צפויים להגיע לישראל דגמים אירופים רבים שיצוידו במנועים שיוצרו בהודו.

בענף הרכב הישראלי קיימת התעניינות רבה ביבוא מותגי רכב הודיים, בדגש על כלי רכב חשמליים ואחרים מתוצרת הקונצרנים טאטא ומהינדרה. זאת בין השאר בשל הערכה בענף כי הסכם הסחר החופשי בין המדינות, שנמצא כיום בדיונים, עשוי להגביר את התחרות של כלי הרכב מהודו מול אלה מתוצרת סין.

יצוין כי בעבר התנהלו מגעים סביב זיכיונות יבוא של יצרניות מהודו. בין השאר חברת המזרח, המייבאת את רכבי קב' יגואר לנדרובר הבריטית, ניהלה מגעים בנושא מול טאטא, בעלת השליטה ביצרנית הרכב הבריטית; אולם לא ידוע אם המגעים הבשילו לכדי זיכיון.

נבחנת תקינה הודית

שחקנית נוספת בתחום היא קב' לובינסקי, המייבאת כלי רכב של המותג ההודי רויאל אנפילד ומרחיבה בעקביות את קשריה העסקיים בהודו. לובינסקי הייתה הנציגה היחידה של ענף יבוא הרכב במפגש ביום ד' בין חברות טכנולוגיה ותעשייה לראש ממשלת הודו ופמלייתו.

כמו כן, הקשר בין תעשיית הרכב ההודית לתעשיית האוטו־טק הישראלית מתהדק. לקבוצת מהינדרה ההודית הסכם עם חברת מובילאיי לאספקת מערכות בטיחות אקטיביות מדור מתקדם, בעיקר עבור הדגמים החשמליים המודרניים שהיא צפויה להשיק בשנים הקרובות.

כפי שנחשף בגלובס, במשרד התחבורה עוסק כיום צוות מקצועי בבחינת התרת יבוא כלי רכב בתקינות בנוסף על האירופית והצפון אמריקאית, ובהן התקינה ההודית.

ממשרד הכלכלה נמסר כי "קיים מאמץ לייבא כלי רכב מתוצרת הודו לישראל, אם כי במסגרת הדיונים על כינון אזור סחר חופשי אין כרגע שיח פרטני בנושא הרכב".

מחירי מחירון של דגמים חדשים ממשיכים לזחול מטה

גם בשבוע החולף נמשכה מגמת הוזלת מחירי מחירון קבועים של דגמים חדשים שונים, כחלק ממאמץ היבואנים להפנים את התחזקות השקל ולשפר את התחרותיות בשוק הרכב הישראלי, הסובל ממיתון.

חברת כלמוביל החלה לשווק את הדור המחודש של מכונית הסדאן החשמלית איוניק 6, שעברה שדרוג מקיף. בין השאר, המכונית מצוידת בסוללה גדולה יותר בקיבולת 84 קילוואט לשעה בעלת טווח נסיעה משופר. ברכב שינויים ארגונומיים ועיצוביים, ושודרג האבזור התקני.

הרכב משווק כעת במחיר התחלתי של 225 אלף שקל לעומת 238 אלף שקל לגרסה המקבילה בעת השקתה בארץ ב־2023. הגרסה המפוארת עולה 248 אלף שקל במקום 259 אלף שקל בהשקה. זוהי סנונית ראשונה בגל השקת דגמים של יונדאי בחודשיים הקרובים, רובם בפלח הפרימיום. ביניהם המיניוואן החשמלי איוניק 9, הקרוס־אובר הגדול יונדאי פאליסייד, יונדאי קונה החשמלי ועוד.

הדור החדש של יונדאי איוניק 6 / צילום: יח''צ

גם לנדרובר השיקה השבוע מחירון חדש ומוזל בעשרות אלפי שקלים לעומת המחירון היוצא. ריינג'רובר ספורט יוצע כעת במחיר התחלתי של כ־716 אלף שקל, כ־14 אלף שקל מתחת למחיר מודל 2025. דגם ה־Velar הוזל ב־22 אלף שקל ועוד.

צ'רי מרחיבה פעילות באירופה באמצעות יבואנים ישראלים

חברת צ'רי הסינית ממשיכה להרחיב את נוכחותה באירופה בסיוע יבואני רכב ישראלים. החודש מסרו מקורות ברומניה כי חברת אוטו־איטליה, שבבעלות קבוצת סמלת של מיכל לוי, מנהלת מגעים לקבלת הזיכיון למותג החדש Jetour של צ'רי ברומניה, וכי השיווק עשוי להתחיל בחודשים הקרובים. עד כה ייצגה אוטו־איטליה את מותג האם צ'רי במדינה בנוסף למותגים שונים של קבוצת סטלנטיס.

הדגמים של Jetour ממוצבים באירופה כרכבי שטח וציים בעלי רמת מחירים נמוכה יחסית לדגמים מקבילים בפלחים שבהם הם מתחרים. עיקר המנועים של רכבי המותג באירופה הם מנועי בנזין והייבריד.

הדגם הראשון של המותג, שקיבל תקינה אירופית מלאה, מכונה Jetour T2 ומעוצב במתכונת של רכב כביש־שטח קשוח, המזכיר בעיצובו לנדרובר דיפנדר. בהתאם לשוק היעד, הוא ישווק עם מנוע טורבו בנזין בנפח שני ליטרים ובהספק 245 כ"ס או עם הנעת פלאג־אין בעלת טווח חשמלי של כ־120 ק"מ. לרוב הגרסאות הנעה כפולה ויכולות שטח. מחירו באירופה צפוי לנוע סביב 35-30 אלף יורו לפני מסים ומכסים.

קרוס־אובר קומפקטי

הדגם השני של המותג, שהשלים לאחרונה תקינה אירופית, הוא קרוס־אובר קומפקטי המכונה Dashing. הוא ניצב על בסיס גלגלים באורך 2.72 מ' וישווק באירופה, ככל הידוע, עם הנעה היברידית רגילה. מחירו המשוער צפוי להתחיל בכ־20 אלף אירו לפני מסים ומכסים.

Jetour T2, רכב כביש־שטח / צילום: יח''צ

יצוין כי צ'רי ניהלה עד כה משא ומתן עם מספר יבואנים בישראל על קבלת זיכיון המותג החדש, אולם סמלת עשויה להיות הגורם הישראלי הראשון שמקבל את הזיכיון בעולם. על פי הערכות, לאחר השלמת התקינה האירופית עשוי המותג להגיע לישראל כבר במחצית השנייה של שנת 2026.

מחברת סמלת לא נמסרה תגובה.