כשרו"ח כארים כנעאן, ראש מטה מנהל רשות המסים, ביקר לאחרונה עם בני משפחתו בביג גלילות, ניגש אליו אדם שאינו מכיר. "אתה כארים, לא?", שאל, "איזה בלגן עשית לנו. סיבכת אותנו עם רפורמת הרווחים הכלואים שלך".

כנעאן היה הכוח המניע מאחורי החוק שהטיל מס חדש על חברות היושבות על ערימות מזומנים ואינן מחלקות אותם כדיבידנד. הרפורמה, שנכנסה לתוקף בינואר 2025, עוררה סערה בקרב חברות רבות שניסו לחסום אותה בכנסת ובבג"ץ. כנעאן היה הפנים שלה - יזם, ניסח, הסביר אותה בוועדת הכספים והוביל את החקיקה שהכניסה לקופת המדינה יותר מ־20 מיליארד שקל בתוך שנה, כפול מהתחזיות.

כארים כנעאן אישי: בן 36, נשוי + 3, גר בכפר קרע

מקצועי: ראש מטה מנהל רשות המסים

השכלה: רואה חשבון, תואר שני במשפטים

עוד משהו: חקלאי חובב בעל מטע זיתים, עצי פרי ולול תרנגולות

אסקפיזם: War Robots: Frontiers בפלייסטיישן או בינג' בנטפליקס

"זה קורה לי כל הזמן, שאנשים עוצרים אותי להתלונן על הרפורמה ופעם אחר פעם אני מסביר את החשיבות שלה למשק. אני הכי מזוהה היום עם הרפורמה הזאת, עד שיבוא הדבר הבא. אבל היו עוד כמה שעשיתי, למשל רפורמה שמאפשרת לחברות לבצע מיזוגים ושינויי מבנה בפטור ממס תוך הסרת חסמים ומגבלות".

כנעאן נולד וגדל בכפר קרע, שם הוא חי עד היום. אביו היה רצף, ואמו עבדה בעבודות מזדמנות. יש לו שתי אחיות, אחת מהן הלכה בעקבותיו ללימודי ראיית חשבון ולמדה גם עריכת דין. כיום היא עובדת איתו ברשות המסים. השנייה מורה. אשתו היא עובדת סוציאלית לחוק סדרי דין בעיריית כפר קרע.

כילד חלם להיות חקלאי כמו דודיו, אך עם סיום התיכון - מצויד בציון 99 בחמש יחידות במתמטיקה - נרשם ללימודי ראיית חשבון וכלכלה באוניברסיטת תל אביב. "הבנתי שצריך לוותר על חלום הילדות כדי להתפרנס, אז החקלאות נשארה כתחביב. החלטתי ללכת על מקצוע פרקטי".

שאלון מהיר אייפון או אנדרואיד?

אנדרואיד צ'ט או קלוד?

צ'ט פריז או ניו יורק?

לא הייתי בשתיהן אז לונדון אקסל או פאוור פוינט?

פאוור פוינט דירה או מניה?

מניה ת"א 35 או S&P?

S&P

כשסיים את התואר בהצטיינות, התקבל להתמחות באחת מארבע פירמות ראיית החשבון הגדולות בעולם. אך רגע לפני שהתחיל גילה שנפתח מכרז חדש למתמחים ברשות המסים, "ומאז אני ברשות ואוהב כל רגע".

לאחר ההתמחות התמודד כנעאן מול 10,000 מועמדים על מקום בקורס מפקחים (רק100 נבחרו). הוא התקבל והתחיל כמפקח בפקיד שומה מפעלים גדולים, המשיך בשורת תפקידים, וב־2023 הפסיד במכרז לתפקיד בכיר ברשות. "באותו רגע החלטתי לעזוב".

כנעאן חתם אז על חוזה עם משרד רואי חשבון גדול שהבטיח לו שותפות לאחר שלוש שנים, אך למנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', היו תוכניות אחרות עבורו.

"עמדתי להרוויח מיליונים מהר מאוד, אבל שי קרא לי אליו ושכנע אותי להישאר ולהיות ראש המטה שלו. הסכמתי ואני לא מצטער. המיליונים יגיעו בעתיד. עשיתי צעד נכון ששדרג אותי בהרבה רמות. אני מתחיל להבין שכסף זה לא הכול בחיים. יש הרבה סיפוק והרבה השפעה במה שאני עושה".

היום יש על הכוונת של רשות המסים וכנעאן מטרה חדשה: השותפויות. "זו רפורמה גדולה שמתוכננת להיות חלק מחוק ההסדרים ל־2027. המדינה באפלה בנוגע למה שקורה בשותפויות כי הן לא מגישות דוחות, ואנחנו מניחים שיש המון תכנוני מס. אנחנו מעריכים שגם הרפורמה הזאת תביא לא מעט כסף לקופת המדינה, אבל היא בעיקר תסדיר את הנושא.

"יש עשרות אלפי שותפויות, משרדי עורכי דין, משרדי רואי חשבון, אדריכלים ועוד. אם כעסו עליי על חוק הרווחי הכלואים, עכשיו הם בכלל ירצו לחסל אותי. אבל זו רפורמה מאוד חשובה למדינה".

מלבד המגזר העסקי כנעאן מקווה שיש לו השפעה על צעירים בחברה הערבית. "אני חושב ומקווה שכשהם רואים אותי, הם רואים שהאפשרויות פתוחות בפניהם, במיוחד עובדים ערבים בתוך רשות המסים וגם אנשים שלומדים את המקצוע".

איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

"כנראה אהיה במגזר הפרטי בראש משרד בתחום הייעוץ".

לא מנהל רשות המסים?

"כל עוד אני ברשות אני שואף להתקדם. מובן שתמיד החלום הוא ראש הפירמידה".