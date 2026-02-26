"קצר אך מאוד פרודוקטיבי": על הביקור ההיסטורי של מודי בישראל

ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, חזר היום למולדתו לאחר ביקורו ההיסטורי בישראל. במהלך ביקורו, חתמו שתי המדינות על 16 מזכרי הבנות במגוון תחומים בילטרליים, בהם חדשנות חקלאית, שיתוף פעולה תרבותי, מחקר ופיתוח והעמקת קשרי הטכנולוגיה.

אחד ההסכמים המרכזיים כולל הקמת מרכז מחקר וחדשנות חקלאית בהודו, שיפעיל תוכניות הכשרה, חילופי מומחים ושיתופי פעולה אקדמיים בין המדינות. ההסכמות משקפות ניסיון משותף להרחיב את שיתוף הפעולה הכלכלי והטכנולוגי ולהעמיק את השותפות האסטרטגית בין ירושלים לניו דלהי.

לאחר חתימת ההסכמים קיימו ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש ממשלת הודו הצהרות משותפות לתקשורת במלון המלך דוד בירושלים, שם הדגישו את האווירה החמה ואת ההתקדמות ביחסים בין המדינות. "זהו ביקור מדהים עם תוצאה מדהימה", אמר נתניהו בפתח דבריו לצד מודי. "הוא היה קצר אך מאוד פרודוקטיבי ומרגש". לדבריו, שתי המדינות עובדות על "תוכניות קונקרטיות".

נתניהו ציין כי מפגש ממשלתי נוסף בין המדינות צפוי להתקיים בהודו ושיבח את יעילותו של מודי. ראש ממשלת הודו מצידו מודי לנתניהו על קבלת הפנים ואמר כי הדריכה המחודשת על "האדמה ההיסטורית והמעוררת השראה של ישראל" הייתה עבורו רגע מרגש. הוא הודה לכנסת ולציבור הישראלי על הכבוד שהוענק לו, כולל מדליה שקיבל מיושב ראש הכנסת, והקדיש אותה "ל1.4 מיליארד הודים ולידידות בין הודו לישראל".

"ידידות זו בנויה על יסודות עמוקים של ערכים דמוקרטיים ואנושיים", אמר מודי. "הקשרים שלנו עמדו במבחן הזמן. היום קיבלנו החלטה היסטורית להעלות את השותפות ארוכת השנים שלנו לשותפות אסטרטגית מיוחדת, המסמלת את השאיפות של שני עמנו".

לדבריו, שתי המדינות צפויות להשלים בקרוב הסכם סחר חופשי חדש, כאשר הקשרים בין העמים מהווים את בסיס שיתוף הפעולה. מודי ציין כי השיחות בין המנהיגים עסקו "במגוון רחב של סוגיות אזוריות וגלובליות", ובהן קידום המסדרון הכלכלי הודו-המזרח התיכון-אירופה והיוזמה המשותפת של הודו, ישראל, איחוד האמירויות וארצות הברית.

"שנינו הסכמנו שלטרור אין מקום בעולם, ללא קשר לצורתו או לביטויו," אמר מודי. "נמשיך לעמוד כתף אל כתף נגד הטרור ותומכיו". הוא הוסיף כי הודו תומכת במאמצים לקידום שלום בעזה ותמשיך בדיאלוג ובשיתוף פעולה עם מדינות האזור.

מודי הגדיר את הביקור כ"אבן דרך חשובה" ביחסים בין המדינות וציין כי הקשרים בין ישראל להודו ממשיכים להעמיק בתחומים רבים, ביטחון, חקלאות, מים, פיתוח ותעסוקה, ומונעים בראש ובראשונה על ידי שיתוף פעולה בין החברות והציבורים בשתי המדינות.