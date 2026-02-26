"צאו באופן מיידי": שורת מדינות במסר לאזרחיהן במזרח התיכון

שבע מדינות הוציאו השבוע אזהרות רשמיות לאזרחיהן הנמצאים באיראן לעזוב את איראן באופן מיידי - גרמניה, אוסטרליה, שבדיה, פולין, סרביה, הודו וקוריאה הדרומית - על רקע החשש הגובר ממתקפה צבאית אמריקאית. במקביל, בשבועות האחרונים דווח כי ארה"ב פינתה שגרירויות והוציאה אזהרות מסע לאזור.

"בבקשה לעזוב את איראן באופן מיידי ובשום פנים ואופן לא לנסוע למדינה זו", קרא ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק. "אני לא רוצה להבהיל אף אחד, אבל כולנו יודעים למה מה הכוונה".

גם בגרמניה הוציאו הודעה וציינו כי "המצב הביטחוני באיראן ובאזור כולו הוא הפכפך ומתוח ביותר. לא ניתן לשלול הסלמה נוספת ועימותים צבאיים".

מלחמה או הסכם? השיחות הגורליות יצאו לדרך

בתוך כך, בז'נבה החלו הבוקר (ה') סבב השיחות השלישי במשא-ומתן בין ארה"ב לאיראן, שנתפס כקריטי במאמצים להגיע לפתרון דיפלומטי. על הפרק: תוכנית הגרעין האיראנית, שלטענת הנשיא דונלד טראמפ נפגעה מתקיפות אמריקאיות ב-2025 - אך מתאוששת בהדרגה.

טהרן, מצדה, מסרבת לוותר על העשרת האורניום ורואה בתוכנית הטילים שלה "קו אדום" שאינו ניתן למשא-ומתן.

"הסבב השלישי של המשא-ומתן הלא ישיר בין איראן לארה"ב החל עם הפגישה שהתקיימה בין שר החוץ שלנו לבין מקבילו העומאני", אמר דובר משרד החוץ האיראני בפתח הסבב השלישי בשיחות. "העמדות והשיקולים של ארצנו הוצגו בהרחבה לצד העומאני. מהמידע שיש לנו מאז הבוקר, ככל הנראה גם ראש סבא"א יצטרף לשיחות האלה, בדומה לסבב הקודם".

בינתיים, שתי נושאות מטוסים, אברהם לינקולן וג'רלד פורד, כבר נמצאות באזור, והצבא האמריקאי הגביר באופן משמעותי את נוכחותו במזרח התיכון.

טראמפ: "מעדיף להגיע לפתרון דיפלומטי"

בנאום "מצב האומה" שנערך השבוע, טראמפ חזר על דבריו שהוא מעדיף להגיע לפתרון דיפלומטי בין הצדדים. באותה נשימה, הוא טען כי לאיראן יש טילים המסוגלים להגיע עד לארה"ב.

"איראן רוצה לעשות עסקה יותר ממני, אבל הם פשוט לא אומרים: 'אנחנו לא נבנה נשק גרעיני'", אמר טראמפ, והבהיר כי מדובר בתנאי מרכזי בשיחות מול איראן.