ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם "צאו באופן מיידי": שורת מדינות במסר לאזרחיהן במזרח התיכון
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
איראן

"צאו באופן מיידי": שורת מדינות במסר לאזרחיהן במזרח התיכון

גרמניה, הודו, קוריאה הדרומית, אוסטרליה ומדינות נוספות הוציאו בזו אחר זו אזהרות רשמיות לאזרחיהן לעזוב את איראן מיידית • ראש ממשלת פולין: "כולנו יודעים מה הכוונה"

תומר שמאי 11:38
טהרן, איראן / צילום: ap, Vahid Salemi
טהרן, איראן / צילום: ap, Vahid Salemi

שבע מדינות הוציאו השבוע אזהרות רשמיות לאזרחיהן הנמצאים באיראן לעזוב את איראן באופן מיידי - גרמניה, אוסטרליה, שבדיה, פולין, סרביה, הודו וקוריאה הדרומית - על רקע החשש הגובר ממתקפה צבאית אמריקאית. במקביל, בשבועות האחרונים דווח כי ארה"ב פינתה שגרירויות והוציאה אזהרות מסע לאזור.

בלעדי | הדד-ליין של טראמפ לאיראן מתקרב, ובאוצר כבר נערכים לפרוץ את תקציב הביטחון
שעה ו-47 דקות: הצד הכלכלי של הנאום הארוך בתולדות ארה"ב

"בבקשה לעזוב את איראן באופן מיידי ובשום פנים ואופן לא לנסוע למדינה זו", קרא ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק. "אני לא רוצה להבהיל אף אחד, אבל כולנו יודעים למה מה הכוונה".

גם בגרמניה הוציאו הודעה וציינו כי "המצב הביטחוני באיראן ובאזור כולו הוא הפכפך ומתוח ביותר. לא ניתן לשלול הסלמה נוספת ועימותים צבאיים".

מלחמה או הסכם? השיחות הגורליות יצאו לדרך

בתוך כך, בז'נבה החלו הבוקר (ה') סבב השיחות השלישי במשא-ומתן בין ארה"ב לאיראן, שנתפס כקריטי במאמצים להגיע לפתרון דיפלומטי. על הפרק: תוכנית הגרעין האיראנית, שלטענת הנשיא דונלד טראמפ נפגעה מתקיפות אמריקאיות ב-2025 - אך מתאוששת בהדרגה.

טהרן, מצדה, מסרבת לוותר על העשרת האורניום ורואה בתוכנית הטילים שלה "קו אדום" שאינו ניתן למשא-ומתן.

"הסבב השלישי של המשא-ומתן הלא ישיר בין איראן לארה"ב החל עם הפגישה שהתקיימה בין שר החוץ שלנו לבין מקבילו העומאני", אמר דובר משרד החוץ האיראני בפתח הסבב השלישי בשיחות. "העמדות והשיקולים של ארצנו הוצגו בהרחבה לצד העומאני. מהמידע שיש לנו מאז הבוקר, ככל הנראה גם ראש סבא"א יצטרף לשיחות האלה, בדומה לסבב הקודם".

בינתיים, שתי נושאות מטוסים, אברהם לינקולן וג'רלד פורד, כבר נמצאות באזור, והצבא האמריקאי הגביר באופן משמעותי את נוכחותו במזרח התיכון.

טראמפ: "מעדיף להגיע לפתרון דיפלומטי"

בנאום "מצב האומה" שנערך השבוע, טראמפ חזר על דבריו שהוא מעדיף להגיע לפתרון דיפלומטי בין הצדדים. באותה נשימה, הוא טען כי לאיראן יש טילים המסוגלים להגיע עד לארה"ב.

"איראן רוצה לעשות עסקה יותר ממני, אבל הם פשוט לא אומרים: 'אנחנו לא נבנה נשק גרעיני'", אמר טראמפ, והבהיר כי מדובר בתנאי מרכזי בשיחות מול איראן.