שעה ו־47 דקות: הצד הכלכלי של הנאום הארוך בתולדות ארה"ב

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשא ביום שלישי בערב את נאום מצב האומה הראשון במהלך כהונתו השנייה, בבניין הקפיטול בוושינגטון.

הנאום של טראמפ הגיע בתזמון בעייתי עבורו: מצד אחד, בית המשפט העליון של ארה"ב פסל לאחרונה את מכסי היבוא הגלובליים, שהיוו את אחד ממהלכי הדגל של כהונתו, ומצד שני התקיפה באיראן מתמהמהת, ומצבו בקרב דעת הקהל האמריקאי נמצא בירידה מתמדת. אך למרות הקשיים, טראמפ ניסה למסגר זאת כנאום ניצחון.

הנאום, הארוך ביותר בהיסטוריה של ארה"ב, נמשך כשעה ו־47 דקות, ושבר את השיא שקבע ביל קלינטון, כשנשא את נאום מצב האומה בשנת 2000, שעמד על שעה ו-20 דקות בלבד.

מכסים | יחליפו את מס ההכנסה

בנושא המכסים טראמפ נקט שינוי גישה, ולא חזר על המתקפה הזועמת שהשמיע בסוף השבוע שעבר נגד בית המשפט העליון לאחר פסילת המכסים הגלובליים.

במקום זאת התמקד הנשיא האמריקאי בטענה כי עדיין עומדות לרשותו סמכויות מכס משמעותיות אחרות, טענה שמעוררת ויכוח עז בקרב משפטנים אמריקאים.

עם זאת, הנשיא כן סיפק כותרות חדשות בתחום זה. ראשית, הוא אמר כי הקונגרס כלל אינו צריך לעגן את המכסים בחקיקה. "לא יהיה צורך בפעולה של הקונגרס," אמר טראמפ.

סוגיית המכסים היא נושא שנוי במחלוקת בקרב המפלגה הרפובליקנית, אבל בלטה הבחירה של טראמפ שלא לחוקק בקונגרס את המכסים בצורה שהייתה עשויה להיות יציבה יותר משפטית.

הנשיא הציג תחזית מרחיקת לכת: "אני מאמין שהמכסים שמשלמות מדינות זרות יחליפו, כפי שהיה בעבר, במידה רבה, את מערכת מס ההכנסה המודרנית, ויסירו נטל כלכלי גדול מהעם שאני אוהב".

בראשית ההיסטוריה האמריקאית מכסים היו מקור ההכנסה המרכזי של הממשלה, אך ספק אם התחזית הזו באמת תתממש.

כלכלה | תוכנית חיסכון לכל עובד

נושא נוסף שבו עסק טראמפ בהרחבה בנאום היה היוזמות הכלכליות של הממשל שלו. הוא קרא להקמת תוכנית חיסכון פנסיונית בגיבוי ממשלתי עבור עובדים שאין להם תוכנית פנסיה דרך מקום העבודה. "הממשל שלי יעניק לעובדים האמריקאים הנשכחים האלה, אנשים נהדרים שבנו את המדינה שלנו, גישה לאותה תוכנית חיסכון שמוצעת לכל עובד פדרלי", אמר. "נשווה את ההפקדה שלכם עד 1,000 דולר בשנה", הוסיף.

הנשיא חזר וקרא לקונגרס לאסור על משקיעים מוסדיים גדולים לרכוש בתים צמודי קרקע. "אני מבקש מהקונגרס להפוך את האיסור לקבוע, כי בתים מיועדים לאנשים", אמר. "אנחנו רוצים בתים לאנשים, לא לתאגידים; לתאגידים כבר טוב מאוד".

טראמפ טען כי הכלכלה האמריקאית "רצה קדימה כפי שלא עשתה מעולם". זאת למרות שסקרים מצביעים על ירידה בשביעות הרצון הציבורית מהמצב הכלכלי. הוא ייחס לעצמו את ירידת האינפלציה: "האינפלציה צונחת. בתוך 12 חודשים הממשל שלי הוריד את אינפלציית הליבה לרמה הנמוכה ביותר מחמש שנים".

במקרה הזה, הנשיא צודק. מדד המחירים לצרכן עלה בינואר ב-2.4% לעומת שנה קודם לכן, ואינפלציית הליבה עמדה על 2.5%, הרמה הנמוכה ביותר מאז אפריל 2021.

איראן | מעדיף הסכם דיפלומטי

אחת השאלות הדחופות ביותר היא מה יעשה טראמפ מול איראן. בנאומו הוא רמז לאפשרות של תקיפה אם טהרן לא תסכים להסכם שארה"ב מציבה מולה.

עד כה הוא לא הציג הצדקה ברורה למלחמה, אך בנאום ניסה לראשונה לבנות טיעון רחב. טראמפ טען כי איראן ושלוחותיה "הרגו ופצעו אלפי חיילים אמריקאים" על ידי מטעני צד. הוא גם אמר כי המשטר האיראני הרג כ-32 אלף מפגינים.

טראמפ הדגיש את האיום הגרעיני, ואמר כי "הם הוזהרו שלא לנסות לבנות מחדש את תוכנית הנשק שלהם, ובמיוחד נשק גרעיני. ובכל זאת הם ממשיכים להתחיל הכול מחדש. מחקנו את זה, והם רוצים להתחיל שוב, וברגע זה ממש ממשיכים לרדוף אחרי השאיפות האפלות שלהם".

טראמפ סיכם את הדברים ואמר כי הוא עדיין מעדיף הסכם דיפלומטי, אך הוסיף כי "דבר אחד בטוח. לעולם לא אתן לנותנת החסות מספר אחת לטרור בעולם להשיג נשק גרעיני. זה לא יכול לקרות".

אך כאשר טראמפ טען כי סיים שמונה מלחמות, חבר קונגרס דמוקרטי קרא לעברו "שקרן". חברי קונגרס נוספים עזבו את האולם כאות מחאה במהלך הנאום.

לא הוזכר | מסמכי אפשטיין

טראמפ נמנע מלעסוק בכמה נקודות חולשה מרכזיות בכהונתו. למרות שתקף את הדמוקרטים על השבתת המשרד לביטחון המולדת, הוא לא הזכיר את הסיבה שלהם לכך, והיא הרג שני אזרחים אמריקאים בידי סוכני הגירה במיניאפוליס.

הוא גם כמעט שלא דיבר על מדיניות הגירוש שלו.

הסיבה לכך היא, שהנושא כבר אינו חזק עבורו כפי שהיה בעבר, ומצבו הציבורי בנושא נפגע בעקבות פעולות שנחשבו בעיני רבים כאגרסיביות מדי מצד רשויות פדרליות במיניאפוליס ובמקומות נוספים.

הוא לא הזכיר את מסמכי אפשטיין, למרות שטען בעבר כי פרסומם מוכיח שקיפות. זאת למרות שסקרים בארה"ב משקפים מחלוקת ציבורית: 52% מהאמריקאים סבורים שטראמפ מנסה לטייח את פשעי אפשטיין, ורק 24% מרוצים מהטיפול בפרשה. סקר ניו יורק טיימס מצא כי 53% מהרפובליקאים בלבד תמכו בהתנהלותו בנושא.

בנוסף הוא הקדיש מעט מאוד זמן לנושא הכלכלה ויוקר המחיה, סוגיה שעדיין נחשבת לאחת מנקודות התורפה המרכזיות של מפלגתו.