דונלד טראמפ

בזמן שהוא מתלבט בנוגע לאיראן, טראמפ חטף מכה בגובה 175 מיליארד דולר. לפחות

175 מיליארד דולר הוא הסכום המוערך שגבה ממשל טראמפ מיבואנים בגין תוכנית המכסים שבוטלה על ידי בית המשפט • האם הממשל יידרש להחזירם?

שירות גלובס 21:29
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Evan Vucci
בימים של החלטה קריטית בנוגע לתקיפה באיראן, טראמפ וממשלו סופגים מכה אדירה מכיוון אחר.

ממשלת ארה"ב עלולה להיות מחויבת בהחזרים של יותר מ-175 מיליארד דולר ליבואנים לאחר שבית המשפט העליון פסק ברוב של 6-3 כי מכסים שהוטלו באופן חד-צדדי על ידי הנשיא טראמפ אינם חוקיים.

טראמפ הטיל את המכסים ללא אישור מהקונגרס במסגרת חוק סמכויות החירום הכלכליות הבינלאומיות ( IEEPA). האומדן מבוסס על עבודה של קבוצת מחקר באוניברסיטת פנסילבניה שהופקה לבקשת רויטרס.

בית המשפט העליון לא הכריע מה יעלה בגורלם של הסכומים שכבר נגבו. שופט בית המשפט העליון ברט קוואנו, אחד משלושה השופטים השמרנים שהתנגדו לפסיקה, הזהיר מפני הקושי הלוגיסטי הפוטנציאלי הכרוכה בהחזר מכסים שכבר נגבו.

טרמאפ התייחס הערב למפלה המשפטית, כינה אותה ״חרפה״, הודיע כי המכסים יישארו בתוקף ואף הטיל מכס גלובלי נוסף של 10%.