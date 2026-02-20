סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות, כשכל שלושת המדדים העיקריים יורדים קלות. באירופה, המסחר מתנהל בעליות.

מחירי הנפט נסחרים קרוב לשיא של שישה חודשים, בעקבות אזהרת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לאיראן כי "דברים רעים באמת" יקרו אם לא יושג הסכם על תוכנית הגרעין.

השווקים הגלובליים בלחץ משולב של גיאופוליטיקה, מאקרו ומשפט: בעוד מחירי הנפט והזהב מזנקים בשל המתיחות מול איראן ואיומי החסימה במצר הורמוז, וול סטריט דרוכה לקראת הכרעת בית המשפט העליון בארה"ב שעשוייה לבטל את מכסי הענק של הנשיא ולהוביל להחזרי מיליארדים ליבואנים.

הדולר התחזק אתמול (חמישי) ב־1.5% לרמה של 3.14 שקלים. זוהי עלייה של מעל ל־2% בפחות משבוע וחצי, לאחר שהמטבע האמריקני נגע בנקודת שפל בת שלושה עשורים מול השקל ב־11 בפברואר - 3.06 שקלים.

הדולר נחלש רק ב־1% מול השקל מתחילת השנה. התחזקות המטבע האמריקאי עשויה לנבוע מהחשש להתחממות בגזרה האיראנית, דבר שמשליך במהירות על שוק המטבעות. וכן מהתחזקות הדולר בעולם ובנוסף, מהאפשרות כי הנגיד ירון יגביר את קצב הפחתות הריבית בעקבות הצפי לאינפלציה נמוכה בישראל.

מחירי הנפט עלו הבוקר, אולם כעת מראים ירידות. החוזים על הנפט האמריקאי יורדים כעת בכ-0.5% לרמה של 66.09 דולר לחבית, החוזים על ברנט יורדים בכ-0.4% ל-71.3 דולר לחבית.

הזינוק המתמשך במחירי הנפט, הוא ביטוי ישיר ל"פרמיית הפחד" ששוטפת את השווקים הבוקר. השוק מתמחר כעת תרחיש שבו המתיחות מול איראן עוברת מדיבורים למעשים, כאשר הדיווחים על פריסה צבאית אמריקאית נרחבת והאיומים לסגירת מצר הורמוז הופכים את הזהב השחור לנכס המבוקש ביותר. עבור הכלכלה העולמית, עלייה בעלויות האנרגיה שעלולה להצית מחדש את האינפלציה.

קצב צמיחה מאכזב של 1.4% לכלכלה האמריקאית ברבעון הרביעי: בארה"ב פורסמו נתוני ה-PCE (מדד האינפלציה המועדף על הפד) והצמיחה ברבעון הרביעי. התוצרת המקומית הגולמית עלתה בקצב שנתי של 1.4% בלבד. אומדן צמיחת התמ"ג לרבעון הרביעי של 2025 היה צפוי לעמוד על כ- 3% , האטה לעומת ה-4.4% של הרבעון הקודם.

מדד המחירים של הוצאות צריכה אישיות, שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה ב-3% בדצמבר, בהתאם לתחזיות המוקדמות.

לפי פרוטוקול הפד מישיבת הריבית האחרונה. מסתבר שחברי הפד היו מחולקים לגבי המשך מדיניות הריבית, כשהם הצביעו שהפסקת הורדות הריבית תישאר בתוקף לעת עתה, אך ייתכן שהן ימשיכו בהמשך השנה אם האינפלציה תתנהג בהתאם לציפיות.

חלק מהמשתתפים אף שקלו שהעלאות ריבית עלולות להיות על השולחן ורצו שההצהרה לאחר הישיבה תשקף בצורה מאוזנת יותר את ההחלטות העתידיות של הוועדה. "תיאור כזה היה משקף את האפשרות שהתאמות כלפי מעלה בטווח הריבית עשויות להיות מתאימות אם האינפלציה תישאר מעל הרמה". צוין בפרוטוקול.

מתחילת השבוע, מדד S&P 500 בדרך לעלייה של 0.4%. נאסד"ק צפוי לסיים רצף הפסדים של חמישה שבועות, כשבמהלך השבוע עלה ב-0.6% עד כה. דאו ג'ונס בדרך לירידה של 0.2% בשבוע האחרון.

לראשונה מזה ארבעה ימים, המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בירידות. נאסד"ק ירד ב-0.4%, S&P 500 ב-0.5% ודאו ג'ונס ב-0.6%. ראסל 2000, מדד המניות הקטנות עלה ב-0.1%.

מדד ה-S&P 500 מחק כמעט לחלוטין את כל רווחי השנה, נאסד"ק בטריטוריה שלילית עם ירידה של יותר מ-2% מתחילת 2026. הסנטימנט השלילי נובע בעיקר מהמתיחות ביטחונית מול איראן, שמבריחה משקיעים לנכסים בטוחים.

בנוסף גם נרשמה "רעידת אדמה" בסקטור הפיננסי בעקבות המהלך של חברת האשראי בלו אאול קפיטל החלטת החברה להקשיח את תנאי הנזילות ולנעול את אפשרות המשיכה למשקיעים הציתה פחד מפני הפסדים חבויים בשוק הלוואות המגזר הפרטי ("האשראי הפרטי"), מה ששלח את מניות ענקיות ניהול הנכסים כמו בלקסטון ו- אפולו גלובל מנג'מנט לירידות חדות של 5% עד 7%.

במקביל תעשיית התוכנה ממשיכה לספוג מהלומות כואבות על רקע "איום ה-AI". מניות כמו סיילספורס ו- אינטואיט נסוגו, כאשר במוקד עומדת הצהרה דרמטית של מנכ"ל Mistral AI, ארתור מנש, שטען בראיון ל-CNBC כי יותר מ-50% מהתוכנות הארגוניות הקיימות כיום עלולות להיות מוחלפות על ידי טכנולוגיית הבינה המלאכותית.

ענקית הקמעונאות וולמארט פרסמה את דוחותיה לרבעון הרביעי של 2025 והציגה תוצאות חזקות שעקפו את תחזיות האנליסטים. בסך הכל הכניסה השנה 713 מיליארד דולר. הנתון הזה אומר שאמזון הדיחה את וולמארט מתואר החברה הגדולה בעולם במונחי מכירות. אמזון רשמה הכנסות של 717 מיליארד דולר בשנת 2025, ובכך עקפה את וולמארט. וולמארט החזיקה בכתר במשך 13 שנים רצופות.

מניית אוויס נפלה בכ-24%. חברת השכרת הרכב פרסמה דוחות מאכזבים לרבעון הרביעי של 2025, עם ירידה של 1.7% בהכנסות ל-2.66 מיליארד דולר והפסד מתואם של 4.69 דולר למניה - הרבה מתחת לציפיות האנליסטים.

ענקית המיכון החקלאי דיר זינקה לאחר שסיפקה תחזית זריקת אופטימיות נדירה לשוק התעשייתי לאחר שהחברה היכתה את תחזיות האנליסטים והעלתה את תחזית הרווח השנתית שלה.

מניית למונייד שזינקה בתחילת המסחר בוול סטריט עברה לירידות של יותר מ-6% לאחר שיחת המשקיעים. נקודה אחת שעלולה להיות בעייתית נאמרה בשיחה ע"י סמנכ"ל הכספים טימותי ביקסבי - הוצאות החברה צפויות להמשיך לזנק בצורה משמעותית לסכום עצום של 225 מיליון דולר בשנה הקרובה.

ההאצה הגדולה בהקמת מרכזי נתונים לבינה מלאכותית גרמה למחזור חמור בשבבי זיכרון כשחברות כמו אלפאבית ו-OpenAI בולעות נתח הולך וגדל מייצור שבבי הזיכרון באמצעות רכישה של מיליוני מאיצי AI של אנבידיה , שמגיעים עם כמויות עצומות של זיכרון.

בתוך כך, שורה הולכת ומתארכת של מנהיגי תעשיית הטכנולוגיה, אילון מאסק וטים קוק מזהירה מפני משבר גלובלי בהתהוות: מחסור בשבבי זיכרון והלחץ רק צפוי להחמיר. מאסק המחיש את אופייה הקשה לפתרון של הבעיה כשהצהיר שטסלה תיאלץ להקים מפעל ייצור זיכרון משלה. "יש לנו שתי אפשרויות: להיתקל בקיר השבבים או לבנות מפעל," אמר בסוף ינואר.

הנהנות הגדולות מכך הן כמובן יצרניות שבבי הזיכרון כגון מיקרון שזינקה פי 4 בשנה האחרונה. לא מפתיע שמשקיע העל דיוויד טפר שילש ברבעון האחרון את ההשקעה בה .

אבל מאותה סיבה בדיוק רכשה הקרן האקטיביסטית פליסר קפיטל (Palliser Capital דווקא נתח ביצרנית האסלות לשירותים הגדולה ביותר ביפן, טוטו (Toto) ששמה יצא לה בזכות אסלות השירותים המחוממות שלה.

לפי פליסר יצרנית האסלות היא "המרוויחה הכי מוערכת בחסר ושהכי מתעלמים ממנה בתחום הזיכרון לבינה מלאכותית". רחוק מהזרקורים, לטוטו יש גם עסקי רכיבי השבבים שכמעט לא מוכרים - היא מייצרת תפסנים אלקטרוסטטיים המשמשים לייצור שבבי NAND,

בעברית ניתן לקרוא ל-electrostatic chucks "תפסנים אלקטרוסטטיים". בתוך שבבי הזכרון זהו המשטח שעליו מניחים את פרוסת הסיליקון. במקום להשתמש במלחציים פיזיים (שעלולים לשבור את הסיליקון העדין) או בוואקום הוא משתמש בכוח חשמלי (אלקטרוסטטי) כדי "למגנט" את הפרוסה למקומה ולהחזיק אותה יציבה לחלוטין.

הקרן אף דוחקת בחברה לפתח את עסקי רכיבי השבבים הכמעט בלתי מוכרים שלה בניסיון למצות את הפוטנציאל הטמון בהם לנוכח קדחת הבינה המלאכותית (AI). היא שיגרה מכתב לדירקטוריון טוטו קראה לחברה למסור יותר פרטים לגבי חטיבת הקרמיקה המתקדמת שלה, לפי בלומברג.

מניית טוטו זינקה השבוע בכ-6% במהלך המסחר בבורסת טוקיו, לרמתה הגבוהה מאז 2022, בעקבות הדיווח של בלומברג. היא נסחרת מעבר לדלפק בניו יורק (OTC) בשווי שוק של כ-7 מיליארד דולר.

בחודש שעבר רשמה מניית טוטו זינוק יומי של 10% אחרי ש אנליסטים של גולדמן סאקס העלו את המלצתם למניה, והדגישו את פוטנציאל הצמיחה ברווחיה בזכות עסקי ייצור התפסנים של החברה.

פליסר, שנמנית כעת על 20 בעלי המניות הגדולים ביותר של טוטו, מבקשת להביא לזינוק נוסף במחיר המניה שלה על ידי הגברת המודעות לחטיבת החומרים לשבבים שלה ושיפור יעילות ההון (capital efficiency).

Palliser Capital היא קרן גידור אקטיביסטית צעירה יחסית, שהוקמה בלונדון ב-2021 ומנסה לבנות לעצמה שם בעולם ההשקעות דרך שילוב של השקעות ערך ולחץ ישיר על הנהלות. היא כבר הייתה מעורבת בקמפיינים בחברות כמו Rio Tinto, Tripadvisor, Capricorn Energy.

מאחורי הקרן עומד ג’יימס סמית’, משקיע בריטי שבילה כמעט שני עשורים בקרן האקטיביסטית הידועה Elliott Management.

המשקיעים דרוכים לקראת פרסום הנתונים בשעה 15:30 (שעון ישראל), כאשר התחזיות צופות שהאינפלציה השנתית (Headline PCE) תעמוד על 2.8% , בעוד שמדד הליבה (Core PCE) - שמנטרל מזון ואנרגיה ונחשב למדויק יותר לקביעת מדיניות הריבית - צפוי להראות עלייה של 3%.

נתונים אלו, לצד אומדן צמיחת התמ"ג לרבעון הרביעי של 2025 (הצפוי לעמוד על כ- 3% , האטה לעומת ה-4.4% של הרבעון הקודם), יקבעו האם הפדרל ריזרב ירגיש בטוח מספיק כדי להוריד את הריבית בחודשים הקרובים או יבחר להמתין להוכחות נוספות שהמחירים אכן מתקרבים ליעד ה-2%.

