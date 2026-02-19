איראן לא לבד: צפון קוריאה חושפת רשימת יעדים לתקיפה

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם - מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: קים ג'ונג און חושף משגרי טילים מתקדמים, חברה ישראלית במוקד סכסוך באפריקה והאיש שהיה הכי קרוב לזלנסקי חושף פרטים על הקרע ביניהם.

קוריאה הצפונית

קוריאה הצפונית חושפת נשק חדש ועוצמתי

בזמן שתשומת הלב העולמית מופנית למתיחות בין ארה"ב לאיראן, קוריאה הצפונית מתגברת את היכולות הגרעיניות שלה, וחשפה ביום רביעי 50 משגרי רקטות חדשים בקוטר 600 מ"מ עם יכולת נשיאת ראשי נפץ גרעיניים, במהלך מתוזמן לקראת הקונגרס של המפלגה השלטת, שצפוי להתקיים החודש. סוכנות הידיעות הממלכתית במדינה דיווחה ביום כי המנהיג קים ג'ונג און יכריז בקונגרס של המפלגה על יעדים צבאיים חדשים.

קים ג'ונג און / צילום: KCNA

מנהיג קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, שהשתתף בטקס חשיפת המשגרים, וטען כי הכלי הצבאי החדש משלב בינה מלאכותית ומערכות הנחיה מתקדמות ש"אינם רחוקים מטילים בליסטיים בדיוק ובעוצמה".

קים אף איים שהטילים עשויים לשמש ל"משימה אסטרטגית" וכי "המדינה תאיץ את חידוש היכולות הצבאיות במטרה להכניע כל איום חיצוני".

במקביל, אחותו של מנהיג קוריאה הצפונית, קים יו ג'ונג - דמות מפתח במדיניות החוץ של המדינה - הזהירה כי קוריאה הצפונית תגיב בכוח לטיסות מזל"טים נוספות מקוריאה הדרומית, כפי שקרה בינואר. זאת למרות שהיא "העריכה מאוד" את התנצלות שר האיחוד הדרום קוריאני על כך.

קניה

פריצה לטלפון של מועמד לנשיאות סיבכה את חברת הסייבר הישראלית

חברת הסייבר ההתקפי הישראלית סלברייט (Cellebrite) מוצאת את עצמה במוקד של ביקורת בינלאומית.

בוניפייס מוונגי / צילום: Reuters, Thomas Mukoya

דוח חדש של גוף המחקר Citizen Lab, המתמחה בניטור איומים דיגיטליים על חברה אזרחית, קובע "בוודאות גבוהה" כי רשויות האכיפה בקניה השתמשו בטכנולוגיה של החברה כדי לפרוץ למכשירו האישי של בוניפייס מוונגי , פעיל זכויות אדם בולט במדינה שהכריז על כוונתו להתמודד לנשיאות המדינה ב־2027.

על פי דיווח בגרדיאן, "מוונגי נעצר ביולי האחרון במסגרת גל מחאות נגד הממשל. עם שחרורו, הוא קיבל את הטלפון האישי, וגילה שהסיסמה לפתיחת המכשיר בוטלה". מחברי הדוח טוענים כי המשטרה המקומית השתמשה בטכנולוגיה סלברייט כדי לשאוב מידע אישי הכולל תכתובות, מסמכים פיננסיים ותמונות משפחתיות.

סלברייט סירבה להגיב ישירות לפרסום בגרדיאן, אך ציינה כי החברה "מנהלת תהליך קפדני לבחינת הטענות" וכי היא תנקוט בצעדים במקרה הצורך.

זו לא הפעם הראשונה שנטענות האשמות חמורות נגד החברה הישראלית. ב־2021, שורה של ארגוני זכויות אדם האשימו את סלברייט בכך שמוצריה שימשו משטרים מדכאים לפגיעה בזכויות אדם. "חברות כאלו עושות מה שמתחשק להן. הן מפירות מגוון חוקים... אין להן אחריות בשום מקום וזה צריך להיפסק", טענו אותם ארגונים במכתב שנשלח לרשות ני"ע האמריקאית לפני הנפקת החברה בוול סטריט.

אוקראינה

הבכיר הצבאי לשעבר: זלנסקי אחראי לכישלון במלחמה

בראיון ל־AP שפורסם ביום השבוע, ולרי זאלוז'ני, לשעבר רמטכ"ל צבא אוקראינה וכיום שגריר המדינה בבריטניה, הטיח שורת האשמות בנשיא וולודימיר זלנסקי - וחשף פרטים על הקרע ביניהם בעיצומה של המלחמה מול רוסיה.

זאלוז'ני, שכיהן בתפקיד הצבאי עד פברואר 2024, האשים במפורש את זלנסקי שלא הקצה משאבים למתקפה נגד רוסיה ביוני 2023, וכי התעלם מהתוכנית המקורית להתמקד בחזית אחת, ולא להתפרס על מספר יעדים במקביל. כתוצאה מכך, לדבריו של זאלוז'ני, המתקפה הסתיימה בתבוסה לקייב - והאחריות המלאה מוטלת על הנשיא.

ולרי זאלוז'ני וולודימיר זלנסקי / צילום: ap, Ukrainian Presidential Press Office

ברקע האשמות, סקרי דעת קהל באוקראינה מראים בעקביות שזאלוז'ני הוא המתמודד המרכזי מול זלנסקי בבחירות עתידיות - למרות שהוא לא הכריז על כך באופן רשמי.

בנאום שנערך ביום רביעי בלילה, לאחר פרסום הראיון, זלנסקי לא התייחס ישירות להתקפות נגד, אך דיבר על חשיבות האחדות הלאומית: "כל פוליטיקה אחרת מיותרת לחלוטין כרגע... נתעסק בעניינים אישיים יותר מאוחר."

בלגיה

חקירה של שלושה יהודים הציתה עימות דיפלומטי עם ארה"ב

סכסוך דיפלומטי חריף פרץ בין בלגיה לארה"ב: השגריר האמריקאי ביל ווייט האשים ביום שני את בלגיה באנטישמיות בעקבות פתיחת חקירה פלילית נגד שלושה מוהלים יהודים באנטוורפן. המוהלים חשודים בביצוע בריתות מילה ללא הסמכה רפואית - דבר האסור בחוק הבלגי.

בלגיה / צילום: ap, Yves Logghe

ווייט תקף בפוסט ברשתות החברתיות את שר הבריאות הבלגי פרנק ונדנברוק, כינה אותו "אדם גס רוח", ודרש להפסיק את "ההטרדה הבלתי מקובלת של שלושה גברים בעלי כישורים דתיים נפלאים". השגריר גם קרא לבלגיה לשנות את החוק או לתייג את החקירה כאנטישמית.

בתוך שעות, שר החוץ הבלגי מקסים פרוו פרסם תגובה חריפה: "כל רמיזה שבלגיה אנטישמית היא שקרית, פוגענית ובלתי מקובלת". הוא גם האשים את השגריר בהפרת נורמות דיפלומטיות בסיסיות. ווייט זומן למשרד החוץ הבלגי ביום שלישי, אך סירב להתנצל והתעקש ש"אין צורך בכך".