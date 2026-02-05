טראמפ ומודי הגיעו לדיל - מאחורי גבו של פוטין

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם - מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: האם זהו סופה של מלחמת הסחר בין הודו לארה"ב? הקומיקאי שהסתבך במעצר בעקבות בדיחה על פצועי מלחמה רוסים, ופרטים חדשים על רצח בנו של קדאפי.

הודו

ההבטחה של טראמפ מול השתיקה של מודי

ביום שני הודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שהגיע להסכם סחר עם הודו לאחר שיחת טלפון עם ראש הממשלה נרנדרה מודי. לפי טראמפ, ארה"ב תוריד את המכס על סחורות הודיות מ־50% ל־18% (המורכב ממכס של 25% ומכס נוסף של 25% כ"עונש" על רכישות נפט רוסי).

תמורת ההקלה, טראמפ טען שמודי התחייב להפסיק לקנות נפט רוסי, לרכוש סחורות אמריקאיות בשווי של מעל 500 מיליארד דולר, ולהוריד את כל המכסים וחסמי המסחר ההודים מול ארה"ב לאפס.

נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ונשיא הודו נרנדרה מודי / צילום: Reuters, Kevin Lamarque

מודי לא אישר אף אחת מההתחייבויות האלו, לפחות לא באופן פומבי. בפוסט שפרסם ברשת החברתית X, מודי בירך על שיתוף הפעולה בין המדינות ואישר שמוצרי "Made in India" יזכו למכס מופחת, אך לא התייחס לעניין הנפט הרוסי. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר שהודו לא הודיעה לרוסיה שהיא מתכננת להפסיק לקנות נפט ממנה.

רוסיה

הבדיחה שעלתה לקומיקאי בשש שנות מאסר

אירוע חריג התרחש ברוסיה השבוע, קומיקאי מקומי בן 29 נידון לכמעט שש שנות מאסר. הסיבה: בדיחה שסיפר לכאורה על לוחם רוסי שאיבד את רגליו במלחמה.

ארטמי אוסטנין, קומיקאי אנונימי, מצא את עצמו במרכז סערה לאומית לאחר שקטע ממופע שלו הפך ויראלי ברשתות החברתיות. מול קהל קטן במוסקבה, אוסטנין סיפר בדיחה על אדם ללא רגליים שנסע על סקייטבורד ודרס את רגלו. אוסטנין כינה אותו "סקייטר חסר רגליים" והתייחס לכיסא גלגלים כ"כלי להובלת נכים". הוא מעולם לא אמר שמדובר בחייל, אך ברשתות החברתיות הפיצו את הקטע והציגו אותו כמי שמזלזל בפצועי מלחמה.

ארטמי אוסטנין / צילום: Reuters, Anastasia Barashkova

בעקבות הזעם הציבורי, אוסטנין ניסה לברוח לבלארוס אך נעצר והושב למוסקבה. במהלך המשפט הוא גם הורשע ב"פגיעה ברגשות דתיים" בגין בדיחה נפרדת על ישו. השופטת אולסיה מנדלייבה, שארה"ב הטילה עליה סנקציות בשל מעצרים של מתנגדי מלחמה, גזרה עליו 5 שנים ו־9 חודשים במחנה עבודה בנוסף לקנס של 300 אלף רובל (כ־3,900 דולר). כשנשאל אם הוא מבין את גזר הדין, השיב אוסטנין: "לעזאזל עם הפרקטיקה המשפטית שלכם. לא, אני לא מבין".

מאז פלישת רוסיה לאוקראינה בפברואר 2022, החמירה מוסקבה דרמטית את חוקי הצנזורה ואלפים נעצרו בשל ביקורת על הצבא והממשל.

לוב

פרטים חדשים על רצח בנו של קדאפי

סייף אל־איסלאם קדאפי, בנו של השליט לשעבר של לוב מועמר קדאפי, נרצח השבוע בביתו בזינטאן שבצפון מערב המדינה. על פי הרשויות, ארבעה גברים רעולי פנים פרצו לביתו ב־02:30 לפנות בוקר, השביתו את מצלמות האבטחה וירו בו למוות. באירוע נרצחו גם מאבטח ומפקד מיליציה מקומית.

קדאפי בן 53 במותו, מעולם לא החזיק בתפקיד ממשלתי רשמי, אך בין השנים 2000־2011 נתפס כאיש השני החזק ביותר בלוב והיורש הטבעי של אביו. הוא החזיק בתואר דוקטור מבית הספר לכלכלה בלונדון, דיבר אנגלית שוטפת ונחשב לאיש של לוב בשיחות מול המערב.

סייף אל־איסלאם קדאפי / צילום: Reuters, Balkis Press/ABACA

כשפרצה המהפכה בלוב ב-2011 הוצא להורג מועמר קדאפי על ידי המון זועם. בנו אז אמר לרויטרס "נילחם בלוב, נמות בלוב". הוא הזהיר כי "נהרות דם יזרמו" ושהמשטר ילחם "עד האיש האחרון, האישה האחרונה והכדור האחרון".

אבל הבטחות לחוד ומציאות לחוד. כשקדאפי הבן ניסה להימלט מאימת המפגינים, הוא נתפס על ידי מיליציה מקומית. לאחר שש שנות מאסר, שוחרר קדאפי וב־2021 הכריז על מועמדותו לנשיאות - אך הבחירות מעולם לא התקיימו. לוב נותרה מפוצלת, ללא מנהיג לגיטימי ומוסכם.

ארה"ב

השם ביידן חוזר לכותרות, אבל לא בנסיבות חיוביות

ויליאם סטיבנסון, שהיה בעבר נשוי לג’יל ביידן (אשתו של הנשיא לשעבר), הואשם השבוע במדינת דלאוור ברצח אשתו הנוכחית, לינדה סטיבנסון. לפי הרשויות, סטיבנסון בן ה-77 מואשם בעבירת רצח מדרגה ראשונה ונכלא במתקן הכליאה האוורד יאנג לאחר שלא הצליח להעמיד ערבות בסך 500 אלף דולר.

ג'ו וג'יל ביידן / צילום: Reuters, Ken Cedeno

כתב האישום הוגש בבית המשפט העליון של מחוז ניו קאסל, ובעקבותיו הגיעו בלשים לביתו של סטיבנסון בעיר וילמינגטון ועצרו אותו. החקירה נפתחה בסוף דצמבר, אז הוזעקו שוטרים לבית בעקבות דיווח על סכסוך משפחתי. עם הגעתם מצאו את לינדה סטיבנסון, בת 64, מחוסרת הכרה. היא פונתה לבית החולים, שם נקבע מותה מאוחר יותר באותו יום. נכון לעכשיו, המשטרה טרם פרסמה את סיבת המוות הרשמית.

ג'יל ביידן נישאה לסטיבנסון בשנת 1970, בעת שהייתה סטודנטית באוניברסיטת דלאוור. השניים התגרשו ב־1975 ולא הביאו ילדים לעולם. שנתיים לאחר מכן, היא נישאה לג'ו ביידן, אז סנאטור מדלאוור, והפכה לימים לגברת הראשונה של ארה"ב. מטעם בני הזוג ביידן טרם נמסרה תגובה לפרשה.