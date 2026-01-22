השם החדש והמפתיע שעשוי להיכנס למועצת השלום

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם - מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: קים ג'ונג און, מפטר את סגן ראש הממשלה ומעביר מסר חד לקונגרס, והאפיפיור שוקל האם להצטרף ל"מועצת השלום" של טראמפ.

קוריאה הצפונית

הקונגרס שעשוי להכריע לאן חותר קים ג'ונג און

מנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, פיטר השבוע את סגן ראש הממשלה כאשר נזף בו באופן פומבי והשווה אותו ל"עז רתומה לעגלת שוורים". נראה שבכך הוא שולח מסר ברור ליתר הבכירים במדינה - לקראת קונגרס מפלגת הפועלים, אין מקום לכישלונות.

מומחים מעריכים כי קונגרס מפלגת הפועלים, שמתוכנן להתקיים לראשונה לאחר חמש שנים בהן לא נערך, ישמש במה לקביעת סדרי העדיפויות של צפון קוריאה - כלכליים, פוליטיים וביטחוניים.

קים וטראמפ. נפגשו בפעם האחרונה ב־2019 / צילום: Reuters, KCNA

בין השאר, הקונגרס, שצפוי להתקיים בינואר־פברואר, עשוי להכריע האם קים מוכן לחזור לשולחן המשא ומתן עם ארה"ב, לאחר 8 שנים בהן שתי המדינות לא קיימו שיחות ישירות באופן פומבי. נזכיר כי קים ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגשו ב־2018 וב־2019, אך הפסגה בין השניים הסתיימה ללא הסכמות. התקשורת הזרה ומומחים לצפון קוריאה בוחנים מקרוב תרחיש פוטנציאלי לפגישה מחודשת, במיוחד על רקע הביקור המתוכנן של הנשיא האמריקאי בבייג'ינג באפריל.

צפון קוריאה נמצאת בצומת מרכזי, כאשר כלכלת המדינה צמחה ב־3.7% בלבד ב־2024. זאת, ברקע סנקציות בינלאומיות, מיקוד בתוכניות נשק וכלכלה ריכוזית.

יפן

מאסר עולם לרוצח שינזו אבה

בית המשפט בנארה שבמערב יפן הרשיע ביום ד' את טטסויה יאמאגאמי בן ה־45 במאסר עולם, שלוש שנים וחצי לאחר שירה למוות בראש ממשלת יפן לשעבר, שינזו אבה. "הנאשם המתין להזדמנות וירה בקורבן. זה מעשה בזוי וזדוני במיוחד", אמר השופט בגזר הדין.

הרצח בוצע ב־8 ביולי 2022 במהלך קמפיין פוליטי בנארה. יאמאגאמי, חמוש באקדח מאולתר שהרכיב מצינורות מתכת וסרט דבק, ירה שני כדורים באבה בן ה־67.

יאמאגאמי הודה באשמה כבר בפתיחת המשפט באוקטובר 2025. "הכול נכון. אין ספק שאני עשיתי את זה", הוא אמר בקור רוח. במהלך הקראת גזר הדין ישב בשקט, ידיו שלובות ועיניו מופנות כלפי מטה. עורכי דינו של יאמאגאמי טענו כי הוא היה הקורבן בסיפור. לטענתם, הוא ביצע את הרצח משום שאמו תרמה כספים רבים לכנסייה שלאבה היה קשרים עימה - מה שהוביל לפשיטת רגל של המשפחה.

מאסר עולם לרוצח שינזו אבה / צילום: Reuters, Osamu Kanazawa

כ־700 איש המתינו בקור כדי להיכנס לאולם בית המשפט שהכיל רק 31 מקומות. התביעה דרשה מאסר עולם, ואילו ההגנה ביקשה לא יותר מ־20 שנה בטענה שהנאשם היה קורבן של "התעללות דתית".

ברקע זה, יפן נערכת להיכנס לסחרור פוליטי ולמערכת בחירות - שלושה חודשים בלבד לאחר שראש הממשלה סאנאה טקאיצ'י נבחרה. מאז כניסתה לתפקיד באוקטובר, היא דחפה להגדלת ההוצאה הממשלתית ואישרה תקציב ביטחון שיא של 57 מיליארד דולר, על רקע החששות מסין.

ותיקן

האפיפיור שוקל: האם להצטרף ל"מועצת השלום"

הנשיא דונלד טראמפ הזמין את האפיפיור לאו ה־14 להצטרף ל"מועצת השלום" לשיקום עזה, כך חשף ביום רביעי הקרדינל פייטרו פארולין, הדיפלומט הבכיר בוותיקן. "האפיפיור קיבל הזמנה ואנחנו שוקלים מה לעשות", אמר פארולין לעיתונאים. "אני מאמין שייקח קצת זמן עד שנשיב".

ההזמנה מעמידה את האפיפיור האמריקאי הראשון בהיסטוריה, בסיטואציה מעניינת - הוא נחשב לאחד ממבקריו של טראמפ, במיוחד בנושאי הגירה וסביבה.

האפיפיור שוקל להצטרף ל''מועצת השלום'' / צילום: Reuters

המועצה צפויה לכלול מנהיגי עולם נוספים, אך פרטים על הרכבה המדויק ומטרותיה טרם פורסמו. עד כה, מצרים, ערב הסעודית, קטאר, איחוד האמירויות, ירדן, טורקיה, ואפילו ישראל הודיעו על הסכמתן להצטרף למועצה, לצד מדינות נוספות.

"אנחנו רוצים את כולם ב'מועצת השלום'", הצהיר הנשיא האמריקאי במסיבת עיתונאים. "אנחנו רוצים את כל המדינות שיש להן השפעה. יש שם אנשים שנויים במחלוקת אבל מדובר באנשים שרוצות לעשות את העבודה".

סוריה

מת האיש שטבח ב־40 אלף סורים

רפעת אסד, דודו של הנשיא הסורי המודח בשאר אסד והאיש שהיה אחראי לאחד הטבחים הנוראים ביותר במזרח התיכון המודרני, נפטר בדובאי כשהוא נושק לגיל 90. ברויטרס דווח על מותו ביום שלישי.

בפברואר 1982 רפעת, מפקד "פלוגות ההגנה" מקבל הוראה לדכא מרד של האחים המוסלמים בעיר חמאה שבסוריה. במשך כחודש הוא הטיל מצור על העיר, הפגיז אותה ושלח כוחות חי"ר להילחם במורדים. התוצאה העגומה: כ־40 אלף הרוגים ו־17 אלף נעדרים, לפי המרכז הסורי לזכויות אדם. שכונות שלמות נמחקו מהמפה, 79 מסגדים ושלוש כנסיות הושמדו במהלך הטבח.

רפעת אסד / צילום: Reuters

האירוע הפך לאחד מסמלי האכזריות של משפחת אסד, ולמודל שממנו למד המנהיג המודח במאבקו במורדים ב־2011. בראיון שנערך באותה שנה, רפעת הכחיש אחריות וטען שאחיו חאפז, נשיא סוריה דאז, נתן את הפקודות.

אחרי ניסיון הפיכה כושל ב־1983, גורש רפעת לגלות. צרפת הרשיעה אותו ב־2020 בהלבנת הון של מאות מיליוני דולרים, ושוויץ הוציאה נגדו צו מעצר בגין פשעי מלחמה. לבסוף, הוא ברח לדובאי.