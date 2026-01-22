תקיפה באיראן בסופ"ש? מה אפשר ללמוד מדרך הפעולה של טראמפ

האם ארה"ב תתקוף באיראן בסופ"ש הקרוב? זו שאלה שמעסיקה רבים, ויש רק אדם אחד בעולם שכנראה יודע את התשובה לכך - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בפלטפורמת ההימורים פולימרקט (Polymarket), המבוססת על חוכמת ההמונים ולעיתים גם מידע פנים, 20% מהמרים שתקיפה תתרחש עד ה-31 בינואר, וסכום ההימור כבר זינק ל-16 מיליון דולר. מדובר בשינוי דרמטי לעומת ההערכות בפולימרקט לפני שבוע, כשהמחאות באיראן היו בשיאן. אז 69% מהמהרים היו בטוחים שתתרחש תקיפה, אבל סכום ההימור עמד על כ-7 מיליון דולר. אם מסתכלים לטווח ארוך יותר, אז כבר 60% מהמרים שארה"ב תתקוף באיראן עד סוף יוני.

האם תקיפה עשויה להתרחש מחר? רק 3% מהמהמרים בפולימרקט שמים את כספם על כך, אך סכום ההימור עומד על 6 מיליון דולר.

רמז נוסף למועד תקיפה אפשרית באיראן אפשר למצוא במועד שבו טראמפ מכריז על צעדים חדשים או מאשר תקיפות. כך, למשל, רק בסוף השבוע האחרון איים טראמפ להטיל מכסים חדשים על שמונה מדינות אירופיות שהתנגדו לסיפוח גרינלנד. האיום של הנשיא התרחש כשהשווקים לא יכלו להגיב לו בזמן אמת. ביטול המכסים אתמול התרחש כבר בזמן המסחר בוול סטריט, והמדדים הגיבו בעליות.

הדפוס הזה אינו מקרי. בחינה של התנהלותו של הנשיא מצביעה על נטייה ברורה להכריז על צעדים נפיצים דווקא מחוץ לשעות המסחר: בלילות, בסופי שבוע או בחגים. באופן הזה, הנשיא יוצר הלם ראשוני ללא תגובה מיידית מהשווקים, מאפשר לנרטיב להתעצב בתקשורת, ולעיתים אף מותיר לעצמו מרחב תמרון כדי לסגת או לרכך את האיום לפני פתיחת המסחר.

אפקט סוף השבוע

אנליסטים מצביעים על מה שמכונה "אפקט סוף השבוע" (Weekend Effect) כגורם מרכזי המשפיע על תזמון פעולות צבאיות.

אפקט סוף השבוע הוא תופעה מוכרת בשווקים הפיננסיים, לפיה אירועים דרמטיים נוטים להתרחש כאשר הבורסות סגורות, לרוב בסופי שבוע וזאת במטרה לצמצם פאניקה מיידית ולאפשר למשקיעים זמן לעבד את המידע. האסטרטגיה הזו נועדה לאפשר לשווקים זמן לעכל את החדשות ולהתמקד בהזדמנויות ולא באי הודאות.

התופעה נצפתה בראשית שנות ה-90 במדדים שונים. מחקרים שבחנו תשואות מניות בין השנים 1926 ל־2014 מצאו תשואה חיובית ממוצעת של למעלה מ־0.20% בימי שישי, בעוד שימי שני התאפיינו בתשואות אפסיות או שליליות. אחד ההסברים המקובלים לכך הוא נטייתן של חברות לפרסם חדשות שליליות לאחר סגירת המסחר ביום שישי, מה שמעניק למשקיעים את סוף השבוע לעיבוד המידע ולמתן תגובות רגשיות. התוצאה היא פתיחת מסחר שקולה יותר ביום שני.

בהקשר רחב יותר, נראה כי אפקט סוף השבוע אינו מוגבל רק לדינמיקה בשווקים, אלא מתרחב גם למהלכים צבאיים וגיאו־פוליטיים. אף שחוסר ודאות הוא לעיתים חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה, תזמון הפעולה מאפשר לממשלות לנהל טוב יותר את תגובת השווקים ולצמצם זעזועי כלכלי מיידי.

הצהרות רבות בתום המסחר ובסופ"ש

מתחילת הקדנציה השנייה, טראמפ שיחרר הודעות חשובות רבות דווקא בתום המסחר או במהלך ימי סוף השבוע. דוגמה לכך התרחשה בתום המסחר של יום רביעי, ה-2 באפריל 2025. וול סטריט סיימה את יום המסחר בעליות לאחר מסחר תנודתי. מיד לאחר הסגירה, טראמפ הכריז על מכס בסיסי של 10% על כלל היבוא לארה"ב ועל העלאת מכסים לשותפות סחר מרכזיות. הנאום הוביל לירידות חדות בחוזים העתידיים, שהפכו לאי ודאות שהמשיכה ללוות את השווקים, בעוד טראמפ עצמו דחה שוב ושוב את מועד כניסת המכסים.

כריסטופר וולף, נשיא ומנהל השקעות ראשי ב-Pennington Partners & Co, אמר אז לרויטרס כי "למילים של נשיאים יש משמעות. הן יכולות לשנות מדיניות ואת האופן שבו אמריקה התאגידית מגיבה לדברים. זהו המשקל שכולנו חשים כעת".

בתחילת יולי האחרון טראמפ הודיע כי ארה"ב קרובה לחתימה על כמה הסכמי סחר חדשים, אך דחה את מועד כניסתם לתוקף של מכסים גבוהים ל־1 באוגוסט. גם את ההודעה הזו לתקשורת אמר הנשיא ביום ראשון, כשהמסחר בוול סטריט היה סגור.

באופן דומה, בינואר אשתקד ערב כניסתו של הנשיא לכהונתו השנייה, הצהיר טראמפ כי יפעל להקפאת החוק שאמור היה לאסור את אפליקציית טיקטוק מטעמי ביטחון לאומי. ״למען האמת, אין לנו ברירה. אנחנו חייבים להציל אותה", את הדברים אמר טראמפ ביום ראשון, בעצרת לקראת השבעתו כשהמסחר בוול סטריט היה סגור.

במאי האחרון, הודיע הנשיא ברשת Truth Social כי הוא מטיל מכס של 100% על סרטים המופקים מחוץ לארה"ב, בטענה שתעשיית הקולנוע האמריקאית גוססת. גם את הפוסט הזה פרסם טראמפ ביום ראשון, כשהמסחר בוול סטריט היה סגור.

בסוף ספטמבר האחרון הודיע טראמפ, ביום שישי לאחר סגירת המסחר, על גביית תשלום גבוה עבור ויזות עבודה לזרים ועל הפסקת אש בין קמבודיה לתאילנד; בתחילת אוקטובר 2025 גם כן לאחר סגירת המסחר, פרסם הנשיא הודעה על החרפת מלחמת הסחר עם סין.

תקיפה צבאית בשבת

דוגמה נוספת שזכורה לישראלים רבים התרחשה במהלך מלחמת 12 הימים בין ישראל ואיראן ביוני האחרון כאשר ארה"ב תקפה מתקני גרעין באיראן בפעולה שזכתה לשם "פטיש חצות". התקיפה האמריקאית התרחשה לפנות בוקר בזמן שהמסחר בוול סטריט היה סגור לרגל סוף השבוע.

תקיפה צבאית נוספת שקרתה גם היא בסוף השבוע התרחשה בתחילת ינואר, בשעות הבוקר המוקדמות, אז ארה"ב החליטה לתקוף את עיר הבירה של ונצואלה, קראקס. דיווחים הציפו את הרשת על קולות נפץ ועמוד עשן, במקביל דווחה הפסקת חשמל נרחבת בדרום הבירה. לאחר שעות אחדות, הנשיא טראמפ אישר כי ארה"ב תקפה בוונצואלה מתקנים צבאיים ותפסה את הנשיא ניקולס מדורו ואשתו, שכלואים כעת בבית משפט פדרלי בניו יורק.

התקיפה נעשתה כשהשווקים סגורים בניסיון לצמצם תגובת בהלה מיידית, ולהימנע מתנודתיות חדה במחירי אנרגיה ובראשן הנפט הונצואלי. אנליסטים ציינו כי תזמון סוף השבוע אפשר לשווקים לעכל את התקיפה ללא פאניקה מיותרת, וכתוצאה מכך רשמו מדדים מרכזיים כמו דאו ג’ונס ו-S&P 500 עליות ביום שני.