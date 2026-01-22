על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1המוקד המפתיע של המהומות באיראן הוא סימן אזהרה למשטר

המוקד המפתיע של המהומות הקטלניות ביותר שאירעו באיראן מאז המהפכה האיסלאמית היה דווקא מעוז של השמרנים - אזור השוק בטהרן; כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל הבוקר בכתבה המוקדשת להתפתחות המחאה באיראן.

לפי העיתון, מדובר בסימן אזהרה רציני למשטר, משום שהמקום נחשב לכזה המאופיין בתומכים הקנאים ביותר של המהפכה האיסלאמית ושל המשטר הנוכחי. "הפעם הם אלו שהחלו את המחאה, ואליהם הצטרפו צעירים וחילונים", נכתב. כתבי העיתון ציינו כי גם מוקדים אחרים - קום ומשהד בין השאר - לא השתתפו באופן מסורתי במחאות נגד שלטון האייתולות, עד לשבועות האחרונים. הדיווח מתבסס על שיחות עם איראנים בטהרן ובמקומות אחרים.

מומחה לאיראן אמר לעיתון כי במקרה הנוכחי, הסיבה למחאה היתה הקריסה בערך הריאל והחשש של בעלי חנויות לעתידם הכלכלי. בין המוחים, שדוכאו ביד קשה על ידי המשטרה עם דיווחים על אלפי הרוגים ברחבי המדינה, היו גם אנשי עסקים דתיים, שהולכים באופן קבוע למסגד ונמנעו עד כה ממחאה. העיתון גם הביא מדבריהם של מפגינים מאוכזבים, שחשבו כי נשיא ארה"ב טראמפ ייחלץ לעזרתם, כפי שהבטיח.

2ישראל ויוון ייאבקו יחד במל"טים וישתפו מידע על ה-35-F

ישראל ויוון ישתפו פעולה במאבק באיום האווירי הנובע ממל"טים ומרחפנים, וחתמו על הסכם ביטחוני בעניין; כך מדווח האתר האירופי Euractiv על בסיס מקורות יוונים. ההסכם נחתם במהלך ביקור השבוע של שר הביטחון ישראל כ"ץ באתונה. ההסכם הוא חלק מהיחסים המתחממים בין יוון לישראל, הכוללים עסקאות נשק להגנה אווירית ושלל מכירות ביטחוניות נוספות, על רקע החשש המשותף מטורקיה והידרדרות היחסים בין ירושלים לאנקרה.

במקביל, העיתון היווני קתמריני דיווח כי ישראל הבטיחה ליוון "שיתוף מידע" בנוגע לשימוש הישראלי המוצלח במטוס הקרב האמריקאי המתקדם F-35. "נעשה כל שביכולתנו לשתף מידע עם היוונים", אמר בכיר בצה"ל לעיתון היווני. בעוד ישראל כבר מפעילה את המטוסים המתקדמים, יוון רק חתמה על עסקה לאספקה עתידית שלהם מול הממשל האמריקאי. "לחיל האוויר הישראלי יש את הידע הטוב ביותר בנוגע לשימוש", אמר ראש מחלקת התקשורת הבינלאומית נדב שושני לעיתון, על רקע הביקור השבוע של השר כץ.

3 18% מהאירים סבורים ששישה מיליון קורבנות השואה הוא מספר "מוגזם מאוד"

אחד מעשרה אירים צעירים מאמין כי השואה היא "מיתוס", ושיעור כפול מזה מאמין כי "הטענות על מספר הנרצחים בשואה מוגזמות משמעותית". מחצית מהאירים אינם מודעים לעובדה כי שישה מיליון יהודים נרצחו ומתו בשואה; כך עולה מסקר עליו דיווח השבוע האייריש טיימס.

אירלנד היא אחת המדינות העוינות ביותר לישראל, במיוחד בשלוש השנים האחרונות סביב המלחמה בעזה. הסקר בוצע על ידי ועידת התביעות. לפי הדיווח, יותר מרבע מהצעירים (18-29) חשבו כי פחות מ-2 מיליון יהודים נרצחו בשואה. נשיא ועידת התביעות אמר לעיתון כי "התופעה מדאיגה, וכי יש קשר בין האנטישמיות הגוברת לחוסר הידע ההיסטורי לגבי השואה".

