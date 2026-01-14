תקיפה באיראן עד סוף החודש? זה מה שחושבים באתר ההימורים הגדול

המהומות באיראן מסלימות, בארצות הברית מאיימים בהתערבות - וברשת, מהמרים האם ומתי זה בדיוק יקרה. בימים האחרונים מתגברים ההימורים בפלטפורמת ההימורים פולימרקט ( Polymarket), כשמשתמשים אנונימיים מהמרים על אפשרויות שונות - התאריך בו ארצות הברית תתקוף באיראן, האם חמינאי יודח מתפקידו כמנהיג העליון עד 31 בינואר, האם המשטר ייפול עד אותו התאריך, ואפילו האם ישראל בעצמה תתקוף עד סוף החודש. מדובר בדוגמאות בודדות, ובימים האחרונים נרשמו מעל ל-60 קבוצות הימורים שונות הקשורות לאיראן, וסכומי ההימורים הגבוהים ביותר אף הגיעו לכ-21 מיליון דולר באחת הקבוצות.

● מחוץ למשחק: באירופה בטוחים שאיראן היא בעיה של ארה"ב

● איראן מוכיחה: זה המחיר הכבד של אובססיית השנאה לישראל

האתר, שהוקם בשנת 2020, מאפשר למשתמשים אנונימיים ברחבי העולם להמר על תוצאות של אירועים עתידיים. המערכת נשענת על קריפטו, כאשר ההימורים מבוצעים באמצעות מטבעות וארנקים דיגיטליים.

ההימורים המובילים

מתי ארה"ב עשויה לתקוף באיראן? בקבוצת ההימורים שעוסקת בשאלה - הסכום הגבוה ביותר (מעל 6.8 מיליון דולר) הוא שתקיפה תתרחש עד ה-31 בינואר, והסיכוי לכך להערכת המהמרים הוא 69%, נכון להיום. 24% מעריכים שתקיפה עשויה להתבצע כבר מחר, ו-59% מעריכים שעד ה-24 בינואר. אם מסתכלים לטווח ארוך יותר, אז כבר 79% מהמרים שארה"ב תתקוף באיראן עד סוף יוני.

לגבי השאלה האם ישראל תתקוף באיראן עד סוף החודש, בפולימרקט מהמרים שהסיכוי לכך הוא 51%, וסכום ההימור עומד בשעה זו על 8 מיליון דולר. בניו יורק פוסט פורסם בימים האחרונים מעקב אחרי חשבון פולימרקט, שהצית שמועות על מידע פנים. החשבון, ששמו השתנה ל- Rundeep (מ- RicoSauve666), הצליח לחזות פעולות צבאיות של ארצות הברית וישראל בשישה חודשים האחרונים. לפי הדיווח, החשבון הימר בכ-15 אלף דולר שישראל תתקוף באיראן לפני ה-31 בינואר.

היקף ההימור בשאלה האם חמינאי יודח כמנהיג העליון של איראן הגיע ל-21 מיליון דולר, אך הסיכוי עומד רק 22% בלבד. בשאלה דומה היקף ההימורים עומד על 4 מיליון דולר אך הסיכוי מזנק ל-44%.

לגבי השאלה האם המשטר האיראני יפול, יש מספר אפשרויות: לשאלה האם המשטר ייפול עד 31 בינואר, יש נפח הימור של 4 מיליון דולר וסיכויים של 13%. בקבוצה אחרת, שבה השאלה היא האם המשטר יפול עד 31 במרץ, הסיכויים הם 28% והיקף המסחר עומד על מיליון דולר. ובשאלה נוספת, ששם מהמרים האם זה יקרה לפני שנת 2027, הסיכוי כבר עומד על 46%, וההיקף הוא 2 מיליון דולר.

המניפולציות האפשריות

"הימורים של איראן נמצאים בטרנדים, אבל היקפי המסחר נמוכים, בטח ביחס לבחירות בארצות הברית (שעמדו על 3.6 מיליארד דולר, נ"ט) או אפילו הימור נוכחי שקיים עכשיו מי יהיה ראש הפד הבא (183 מיליון דולר, נ"ט)", אומר לגלובס אבישי עובדיה, יזם ושותף מייסד בקרן ההון סיכון קוליידר וונצ'רס. "עם זאת, כשמסתכלים על ההיקפים הנוכחים, לדוגמה במי שחושב שהמתקפה תהיה עד 31 בינואר, זה מספיק כסף כדי שיהיה אפשר לעשות מניפולציה דרמטית". כלומר, בשל העובדה שמדובר במערכת אנונימית, אי אפשר לדעת מי עומד מאחורי ההימורים, כך שאדם עם מידע פנים או גורם ביטחוני רלוונטי יכול להשפיע על ההימורים. יש מי שחושב שפלטפורמות החיזוי דוגמת פולימרקט אמינות יותר מסקרים, שכן היא מציגה נתונים בזמן אמת. עם זאת, בעולם מדווחים כי היא משמשת פעמים רבות למניפולציות אפשריות.

"פולימרקט מנסה להגיד מה עומד לקרות באמצעות משתמשים שחשופים למחקרים או שיש להם מידע פנים", מסביר עובדיה. "אנשים רוצים שמידע שנמצא בידי מעטים יגיע אליהם כמה שיותר מהר. הרציונל הוא שבכל אירוע חשוב, יש אינסיידר. זה יכול להיות מישהו ששמע משהו, וזה יכול להיות מישהו שראה את המטוסים מעל עיראק. אינסיידר יכול להיות גם מישהו שיודע לבחון סקרים ומידע בצורה טובה יותר".