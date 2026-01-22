השלטון התחלף, והמדינה באמריקה הלטינית רוכשת נשק ישראלי

שינויי ההנהגות באמריקה הלטינית פותחים צוהר מחודש לתעשיות הביטחוניות ביבשת, שבשנים האחרונות הפכה לזניחה. ערב הסעודית מתעניינת באמצעי לחימה מתקדמים מתוצרת אמריקאית וסינית בעת ובעונה אחת, ובאזרבייג'ן פונים למערכות לייזר. על כל זאת בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

צ'ילה פונה לחברה־בת של אלביט

צ'ילה עברה בדצמבר שינוי שלטוני משמעותי, כשמפלגתו של הנשיא האנטי־ישראלי גבריאל בוריץ', שלא אפשר לחברות ביטחוניות ישראליות להציג בתערוכות במדינה, הפסידה בבחירות לחוסה אנטוניו קאסט. ואילו עתה, החברה הבת הבלגית של אלביט, OIP סנסור, נבחרה במכרז לחידוש מערך הסימולטורים לנהיגה וירי של נגמ"שים מדגם מארדר 1A3. כך מדווח באתר סולדט אנד טקניק.



זהו מהלך שמשקף מפנה ביחס של כמה ממדינות אמריקה הלטינית לחברות הישראליות ככלל ולאלביט בפרט. מנתוני החברה הציבורית הגדולה עולה כי אמריקה הלטינית היוותה מקור לכ־2.2% מהכנסותיה ב־2024, ואף ירדה לכ־1.5%-2% בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025.

תאגיד אלביט נחשב למוביל בתחום הסימולטורים בקנה מידה בינלאומי, ועל כן כשהצ'יליאנים חיפשו כיצד לשדרג את הסימולטורים הקיימים שלהם במשך יותר מ־15 שנה - הם פנו אליה. במערכת הביטחון בסנטיאגו מאמינים כי די בנגמ"שים הקיימים מסדרת מארדר עם התאמות נדרשות, לטובת אתגרי שדה הקרב המודרני.

ערב הסעודית מדלגת מהאמל"ח האמריקאי לסיני

ערב הסעודית הודיעה כי צוות סוללת ה־THAAD הרביעית של המדינה השלימה את תהליך ההכשרה שלה בבסיס הצבא האמריקאי פורט בליס. את מערכת ההגנה האווירית המתקדמת מתוצרת לוקהיד מרטין רכשו הסעודית ב־2017, בהסכם שכולל שבע סוללות, 44 משגרים ו־360 מיירטים תמורת 15 מיליארד דולר.

בישראל מכירים את המערכת הזו היטב, בעקבות החלטת ארה"ב לפרוס אותה בארץ במהלך המלחמה - במטרה ליצור יתירות בהגנה אווירית המקומית. THAAD (ראשי תיבות של "הגנה מרחבית בגובה רב") היא מערכת מיועדת ליירוט טילים בליסטיים, שפוגעת ישירות באיומים כדי ליירט אותם (Hit to Kill).

על רקע ההצהרות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בדבר אספקה אפשרית של מטוסי F-35 לסעודים, ניתן היה לצפות כי בריאד יתמקדו ברכישת מטוסי קרב אמריקאיים. אולם, לפי דיווח ברויטרס, אלו דווקא מנהלים מגעים עם פקיסטן לגבי האפשרות של רכישת מטוסי קרב מדגם JF-17, פרי פיתוח משותף של אסלאמבאד עם סין.

הידידה המוסלמית של ישראל פונה לתחום הלייזרים

נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב השיק את מפעל האלקטרו־מכאניקה טרטאר, שבמהלכו נחשפו מערכות הגנה אווירית מבוססות לייזר אשר פותחו באופן מקומי. בה בעת, אלייב סקר את המחלקות השונות של המתקן האסטרטגי, כולל טכנולוגיות הגנה שמוצבות על רכבי 4X4. הראשון ביניהם מבוסס לייזר אבל בניגוד למערכת אור איתן העוצמתית הישראלית, נועדו ליירוט כלי טיס בלתי מאוישים בלבד.

בעוד שהספק אור איתן עומד על 100 קילו־וואט, מערכת מג'יק בים האזרבייג'נית בעלת הספק של 30 קילו־וואט. המשמעות היא שביכולתה ליירט איומים פחות מאסיביים מהמערכת הישראלית, כשבבאקו מייעדים שימוש בה לטובת כלי טיס בלתי מאוישים קטנים. קרי, מל"טים משמעותיים, ככל הנראה, המערכות לא תוכל להפיל.

המערכת השנייה היא פולסאר שפותחה באותו מקום, והיא מבוססת מיקרו־גל. אמצעי תקיפה אלקטרומגנטיים לא־קינטיים אלו מנטרלים באמצעות מיקרו־גל רכיבים אלקטרוניים קריטיים לאמצעי התקיפה של האויב. בהם, לדוגמה, נחילי כטב"מים שיכולים במקבץ יירוט אחד ליפול יחדיו. במפעל האזרבייג'ני ציינו כי ההתקנה על רכבי 4X4 נועדה לפריסה מהירה.