מיליארד דולר, רובו דרך איסטנבול: תפקיד טורקיה בשיקום חיזבאללה

חיזבאללה נתפס מאז הקמתו, בצדק, כזרוע איראנית, שהפטרון שלה הוא המנהיג העליון האיראני עלי חמינאי. עם זאת, מאז פרוץ המלחמה, ואף לאחר הפסקת האש, חלה התקרבות בין הארגון השיעי ובין טורקיה, שבאה לידי ביטוי בהתבטאויות פומביות, באירוע באיסטנבול שבו הופיע בכיר בחיזבאללה, ואף בתיווך שמבצעת אנקרה לשיפור מערכת היחסים של חיזבאללה עם משטר החסות של טורקיה בסוריה, בראשות אחמד א־שרע.

"טורקיה מעוניינת לחדור ללבנון, ושם חיזבאללה נחשב לגורם משפיע", מסביר ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב ובמכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. הוא מציין כי לפי שעה, לא נמצא שום סממן לשיתוף פעולה צבאי.

לדבריו, "הטורקים פתוחים למשא ומתן עם חיזבאללה, כי הם מעוניינים למצוא פתרון קסם שימנע עימות איתו בלבנון. אנקרה לא רוצה להיתפס כשחקן לעומתי בלבנון לחיזבאללה. כשמביטים על התמונה הגדולה יותר, רואים כי טורקיה מנסה לשקם את היחסים בין איראן ובין משטר א־שרע. מאותה נקודת מבט, ניתן להגיד שטורקיה אינה רואה בחמאס ארגון טרור, ומנסה גם להגביר את הלגיטימציה שלו בפוליטיקה הלבנונית".

"קפריסין ויוון מסייעות"

כבר ביוני 2024, כשלושה חודשים לפני מבצע חיצי הצפון בלבנון, גיבה שר החוץ הטורקי הקאן פידאן את טענות מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה נגד קפריסין, כי השכנה מסייעת לישראל. "קפריסין הפכה מרכז פעילות לאחר 7 באוקטובר", אמר פידאן לערוץ "האברטורק". "בעקבות הפעילויות הראשונות של ישראל, ראינו דיווחים מודיעיניים כי קפריסין הפכה בסיס שמשמש מדינות מסוימות, במיוחד נגד עזה. כל העת מתבצעות משם טיסות מודיעין וטיסות צבאיות לעזה".

את טענותיו לא סיכם פידאן בקפריסין בלבד, והרחיב אותן ליוון. "איי יוון משמשים לפעולות במזרח התיכון. זה לא יועיל לא לקפריסין ולא ליוון", אמר שר החוץ הטורקי, שהוסיף עקיצה מאיימת: "עצתנו ליוונים היא להתרחק מהעניינים האלה, כי כשאתה מעורב במלחמות המתמשכות במזרח התיכון, האש תבוא ותמצא אותך".

מייד לאחר מבצע חיצי הצפון, א־שרע פתח בהפיכה נגד בשאר אסד, תוך שרוסיה עסוקה במלחמה באוקראינה, וחיזבאללה במשבר חסר תקדים - כתוצאה מעוצמת הפגיעה הישראלית. המהלך בסוריה השליך במישרין על חיזבאללה, שהרי נמל התעופה הבינלאומי בדמשק היווה במשך שנים את התחנה המרכזית להובלות אמל"ח וכסף לארגון.

מצב זה אומנם סיבך את האינטרסים של איראן וחיזבאללה כאחת, אבל לא קטע את העברות הכספים. רק בנובמבר האחרון הודיעו במזכירות האוצר האמריקאית, כי מתחילת 2025 העביר משטר האייתוללות לארגון הטרור השיעי כמיליארד דולר. הנתיב שדרכו עבר רוב הכסף הוא טורקי. כבר בפברואר אשתקד הסביר שר החוץ גדעון סער לסנאטורים אמריקאים ולשליחה של טראמפ, מורגן אורטגוס, שישנו מאמץ איראני להגביר את העברות הכספים ללבנון עבור חיזבאללה, במטרה לשקם את עוצמתו, כולל דרך טורקיה.

היבט שבו אנקרה לא יכולה אפילו להסתיר את הגיבוי לפעילות חיזבאללה, הוא הנוכחות של בכיריו בשטחה. טל בארי, ראש מחלקת המחקר של מכון עלמא לחקר אתגרי הביטחון בצפון, פרסם מאמר לפני כחודש, שבו הציג אירוע שהתקיים ב־7 בדצמבר באיסטנבול, ובו נכח סייד עאמר אל־מוסאווי, ראש מחלקת יחסי ערב והיחסים הבינלאומיים של חיזבאללה. נושא האירוע, באופן שאינו מפתיע, היה "פלסטין". אל־מוסאווי הוא דמות מוכרת בחיזבאללה, בין השאר משום שאחיו, ג'מאל, נהרג בקרב מול צה"ל ב־1988, וכי הוא בעצמו שימש כחבר פרלמנט בלבנון מטעם חיזבאללה.

רג'פ טאיפ ארדואן, נשיא טורקיה / צילום: ap, Khalil Hamra

יוזמה של אנקרה

באותו שבוע שבו התקיים האירוע באיסטנבול, בעיתון "נידאא אל־ווטאן" הלבנוני דווח, כי טורקיה הצליחה לחבר בין בכיר במשטר א־שרע ובין בכיר בחיזבאללה, ובד בבד אנקרה אירחה גם בכירים מסוריה ומאיראן. "הפגישות היו חיוביות ועסקו בנושאים רגישים ביותר", אמר בכיר לעיתון הלבנוני. "במוקד עמד המיסוד מחדש של היחסים בין דמשק לאיראן וחיזבאללה, והרצון שאלו יתקיימו באופן שישרת את האינטרסים של שלושת הצדדים". באותו הדיווח צוין, כי הצעד הטורקי הוא יוזמה של אנקרה, ללא תיאום מלא עם מדינות ערב.

בכל הנוגע לפעולות כלל אזוריות, העיתון "א־שרק אל־אווסט", שיוצא לאור בלונדון, דיווח לפני כשלושה שבועות כי טורקיה חברה לקטאר ולמצרים בהפעלת לחץ על חיזבאללה להניח את נשקם. עם זאת, כשעוסקים בא־שרק אל־אווסט, נציין כי זהו עיתון בבעלות סעודית, שלא נוהג לפרסם מידע שאינו נוח עבור ריאד.