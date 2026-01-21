האיחוד האירופי התגאה בשבועות האחרונים בכך שעל רקע המכסים מצד ארה"ב, הוא הצליח לכונן הסכם סחר חופשי עם מדינות מפתח באמריקה הלטינית, אחרי שנים ארוכות של דיונים. ההסכם היה אמור לסלול את הדרך להגדלת היצוא האירופי לברזיל, ארגנטינה, פרגוואי ואורוגוואי (מדינות השוק המשותף "מרקוסור"), בעסקה שנדונה באינטנסיביות רבה ושפתחה את שוק המכוניות והסחורות לאירופה, ואת השוק החקלאי למדינות אמריקה הלטינית.

אבל הפרלמנט האירופי הכריע היום, ברוב של עשרה נציגים בלבד, לשלוח את ההסכם לבית הדין האירופי לצדק. המשמעות היא עיכוב אפשרי של שנים בכניסתו לפועל של ההסכם, ומכה קשה לתדמית האיחוד האירופי כשותף סחר אמין. חלק מהממשלות באירופה, כולל גרמניה, גינו בחריפות את ההחלטה.

מאות חברי פרלמנט אירופי ממדינות המתנגדות להסכם בתוך האיחוד - ביניהן צרפת, איטליה, פולין ואוסטריה - הצביעו בעד ההצעה לעכב את כניסת ההסכם לפועל ולשלוח אותו לבחינה משפטית בבית הדין לצדק של האיחוד האירופי. צרפת אף התנגדה באופן רשמי להסכם, אך מכיוון שנדרש רק רוב מיוחס לאישורו - הוא נחתם ביום שבת האחרון בטקס חגיגי בנוכחות מנהיגים משני הגושים. לאחר האישור של החברות, נדרש גם אישור של הפרלמנט. כעת, כאמור, החליט הפרלמנט לעכב את הכניסה לפועל.

מבוכה לאיחוד האירופי

מדובר במבוכה נוספת לאיחוד האירופי, שכבר ניצב בפני מכסי מגן גבוהים מצד ארה"ב, שהיצוא שלו לסין הולך ופוחת, ושנאבק למצוא שווקים חדשים בעוד סקטורים תעשייתיים שלמים מאבדים את היתרון התחרותי שלהם וניצבים בפני הגבלות סחר.

ההסכם כולל הסרה של רוב המכסים של שני הגושים, ולפי הערכות יכול להגדיל את היצוא של מדינות אירופה למדינות אלה בקרוב ל־40%, בעיקר סביב יצוא כימיקלים, מוצרי תעשייה וכלי רכב. בהתאם לכך, גרמניה וספרד הן בין המדינות העיקריות שדחפו לחתימה על ההסכם. מה שמדינות אמריקה הלטינית יקבלו בתמורה הוא יצוא חופשי בעיקר של מוצרים חקלאיים כמו בשר, וגם חומרי גלם.

בשבועות האחרונים התקיימו הפגנות חקלאים אלימות בבריסל ובערים שונות בצרפת נגד ההסכם. הלחץ שהפעיל הלובי החקלאי החדש באירופה סביב הנושא השפיע לפחות על חלק מהמחוקקים בפרלמנט האירופי, שחלקם התנגדו מסיבות מסחריות ואחרים מסיבות אקולוגיות, וכתוצאה מכך ההסכם לא ייכנס לפועל בקרוב.