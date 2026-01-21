ברקע החשש ממלחמת סחר: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נואם בדאבוס

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נואם בשעה זו בדאבוס, נאום אשר אירופה כולה המתינה לו בציפייה דרוכה. טראמפ הגביר ביממות האחרונות את גובה הלהבות סביב העימות שלו מול אירופה, בדרישה להשתלט על האי הדני גרינלנד. הוא גם הטיל מכסים כבדים על שמונה מדינות אירופיות שלשיטתו פעלו נגד ארה"ב והבטיח לאכוף אותם עד שגרינלנד תועבר רשמית לארה"ב.



טראמפ שב לפורום הכלכלי העולמי אחרי שש שנות היעדרות והוא בא בראש משלחת גדולה מאוד של אנשי ממשל ואנשי עסקים. האמריקאים שכרו כנסייה מקומית על מנת שתשמש כביתן האמריקאי, וטראמפ צפוי לקיים בה פגישות בילטרליות וכן אירועי קידום עסקיים. הוא עצמו אמור ללון במלון פאר הסמוך לדאבוס, עם פמליה של כ-300 אנשי צוות. מחר (ה') צפוי טראמפ להשיק את "מועצת השלום" שיזם בהקשר להסכם הפסקת האש בעזה, למרות ששורת מדינות אירופיות דחו את ההזמנה להצטרף אליה.

המנהיגים האירופיים מנסים לחזור למדיניות הפיוס

בעוד נשיא צרפת עמנואל מקרון עקץ את טראמפ על טענתו כי סיים שמונה מלחמות וקרא לאיחוד האירופי לא לפחד להשתמש ב"בזוקה הכלכלית" שלו לטובת סנקציות תגובה על ארה"ב, יתר המנהיגים האירופיים מנסים לחזור למדיניות הפיוס ונמנענו מביקורת חריפה כלפי הנשיא. קנצלר גרמניה, ראשי האיחוד וגם מנהיגים אחרים אמרו כי הם נחושים להראות לטראמפ כי נאט"ו מסוגלת לדאוג לאבטחת גרינלנד, הנימוק שבשמו ארה"ב מנסה לספח את האי הגדול.

ברקע התחדשות מכסי המגן, מלחמת הסחר והאי-ודאות הכלכלית, מחירי הזהב והכסף שברו שיאים במסחר בשלושת הימים האחרונים, הדולר איבד אתמול קרוב ל-1% מול האירו וגם הבורסה האמריקאית רשמה את יום המסחר הגרוע ביותר שלה מאז אוקטובר. טראמפ הודיע כי ינצל את הכינוס בדאבוס כדי "לדון בגרינלנד", אך דנמרק הודיעה כי תחרים את הכינוס, משום שאינה רואה בעין יפה קיום דיונים כלשהם על הריבונות שלה.