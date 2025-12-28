עידן חדש: מערכת הלייזר "אור איתן" נמסרה לצה"ל

בתום תהליך פיתוח מורכב, מפא"ת במשרד הביטחון וחברת רפאל מסרו הבוקר (א') לצה״ל את מערכת הלייזר ״אור איתן״ (IRON BEAM) הראשונה. המערכת, שהוכיחה את יעילותה בסדרת ניסויים נרחבת כנגד מגוון איומים, וביצעה יירוטים מוצלחים של רקטות, פצמ"רים ומל"טים, תיקלט בחיל האוויר ותשתלב במערך ההגנה הרב-שכבתי של מדינת ישראל, כיכולת משלימה למערכות ההגנה האווירית "כיפת ברזל", "קלע דוד" ו"חץ".

טקס המסירה הרשמי הרשמי נערך במתקן רפאל במעמד שר הביטחון, ישראל כ״ץ ובהשתתפות מנכ״ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, ראש מפא״ת במשרד הביטחון תא״ל (מיל') ד״ר דני גולד, מפקד חיל האוויר אלוף תומר בר, יו״ר רפאל ד״ר יובל שטייניץ, מנכ״ל רפאל יואב תורג'מן, נשיא ומנכ״ל אלביט מערכות בצלאל (בוצי) מכליס, ראש מו״פ במפא״ת תא״ל בני אמינוב, רח״ט תכנון באגף התכנון בצה״ל תא״ל דרור לוי ובכירים נוספים.

במהלך הטקס, בירך ברכת ״שהחיינו״ דב אוסטר, איש מפא״ת שהיה ממפתחי המערכת ואביו של סרן איתן אוסטר ז״ל, שנפל בקרב בדרום לבנון במהלך המלחמה ועל שמו נקראת המערכת - ״אור איתן״.

היתרון המרכזי של המערכת

מערכת ״אור איתן״ (IRON BEAM), המהווה פריצת דרך טכנולוגית והנדסית ברמה העולמית, היא מערכת לייזר רב עוצמה להגנה מפני איומים אווירים (רקטות, פצצות מרגמה, כלי טיס בלתי מאוישים ועוד). המערכת מצוידת במקור לייזר מתקדם ובמכוון אלקטרו-אופטי ייחודי, המאפשרים ליירט מגוון רחב של מטרות בטווח פעולה משודרג, דיוק מקסימלי ויעילות גבוהה מאוד וכל זאת בעלות שולית זניחה - המהווה את היתרון המרכזי של מערכת הלייזר.

המערכת מיועדת להשלים את כיפת ברזל, כשאת שתיהן יפעילו מאותו קרון שליטה. כיפת ברזל היא מערכת יירוט לאיומים רקטיים בטווח של 40 ק"מ ואילו "אור איתן" יהיה לטווח של עד 10 ק"מ, באמצעות קרן לייזר עוצמתית בהספק של כ־100 קילו־וואט.

ל"אור איתן" יש יתרון מרכזי על כיפת ברזל והוא כלכלת החימושים: בזמן שיירוט של כיפת ברזל מוערך בכ־30 אלף דולר, יירוט עם מגן אור יעלה כ־10-5 דולר בלבד ליירוט, בגין השימוש באנרגיה. עם זאת, ללייזר מעצם היותו יש בעיית עבירות, שבה מולקולות מים וגזים באטמוספירה בולעים חלק גדול ממנו.

בשל אתגרי הלייזר, וכאמור הטווחים השונים, אור איתן וכיפת ברזל מיועדות להיפרס זו לצד זו. אור איתן צפויה להיפרס בגבולות, במרכזי אוכלוסייה ובתשתיות אסטרטגיות, במטרה להגן עליהן מפני טילים, רקטות, מל"טים או פצמ"רים.

יחידת המו"פ במנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מפא"ת) במשרד הביטחון, מובילה בשנים האחרונות את פיתוח המערכת, יחד עם המפתחת הראשית חברת רפאל ולצד חברת אלביט מערכות, שאחראית על מקור הלייזר במערכת ותעשיות ביטחוניות נוספות ביניהן, SCD ושפיר מערכות.