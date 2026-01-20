חברת הדיפנס־טק קלע (Kela) משיקה שיתוף פעולה מסחרי ואופרטיבי בלעדי עם סטארלינג (Starling Inc) האמריקאית. במסגרתו תקבל החברה הצעירה זכויות בלעדיות למכירה, לאינטגרציה ולפריסה מבצעית של מערכת כלי הטיס הבלתי מאויש האוטונומית Pathfinder X של סטארלינג, בקרב כוחות צה"ל ומשרד הביטחון. כך נודע לראשונה לגלובס.

במסגרת השותפות, קלע מטמיעה את מערכת כלי הטיס הבלתי מאויש במערכת ההפעלה שלה. התוצאה היא מערכת טקטית מסוג "Fixed wing Drone-in-a-box", שמציעה יכולות טיסה ואיסוף מתקדמות, ומעניקה לכוחות בשטח מעטפת הגנה היקפית ועצמאות מבצעית מלאה. הפתרון החדשני מנתק את התלות בשרשרת אספקה לא מאובטחת (סינית), ומאפשר רציפות תפקודית מבוססת אוטונומיה, תוך שחרור המשאב האנושי ממשימות התפעול השוטף.

קלע הוקמה ב־2024, ומייד עשתה לה שם בענף כמפתחת פלטפורמת שליטה פתוחה, מודולרית ומאובטחת, שמאפשרת אינטגרציה מהירה של טכנולוגיות מגוונות, אזרחיות וצבאיות, אל תוך תשתיות קיימות. חלק מהמערכות המתקדמות של קלע פועלות כבר בשירות כוחות הביטחון בישראל ובמדינות נוספות בעולם.

הסטארט־אפ הביטחוני הצעיר והבולט מוביל מגמה מעניינת בענף הדיפנס הישראלי, שבו החברה מנסה - בהיקפים קטנים יחסית - לבנות מגוון יכולות שו"ב (שליטה ובקרה), שיאגדו סטארט־אפים, ולכן היא דואגת לארכיטקטורה פתוחה. בחברה מנסים להפוך לאינטגרטור נרחב ככל הניתן, שיצבור, למשל, טכנולוגיות מכ"ם, סיגינטיות ויירוט, ואם המהלך יצליח - החברה הקטנה והצעירה מאוד תהפוך ליריבה ממשית של אלביט, הפועלת בתחום.

גייסה 100 מיליון דולר

החברה גייסה עד כה יותר מ־100 מיליון דולר, בין השאר מ־In-Q-Tel, קרן ההשקעות שמקושרת ל־CIA, וכן Lux וסקויה. הסכום ממצב את קלע ממש בצמרת הגיוסים של הסטארט־אפים הביטחוניים שעובדים עם מפא"ת (המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית), שהגיעו יחדיו אשתקד לשיא כולל של יותר ממיליארד דולר.

"הקמנו את קלע כדי לתת ללוחמים את הכלים שהיו חסרים לנו בשטח", מסביר אלון דרור, מנכ"ל קלע. "הבאת ה־Pathfinder X לישראל היא מימוש המחויבות הזו: אנחנו מספקים לכוח בקצה מעטפת הגנה רציפה שלא דורשת עוד כוח אדם, קשב או מייצרת סיכון מיותר. המטרה שלנו פשוטה - שהלוחם יקבל מודיעין איכותי בזמן אמת בסקייל".

סטארלינג היא חברת תעופה וחלל אמריקאית המתמחה בפיתוח מערכות מטוסים אוטונומיות מתקדמות עבור משימות בתחומים מגוונים: ביטחון לאומי, ביטחון הציבור והגנה על תשתיות קריטיות. בדומה לקלע, החברה נוסדה בשנת 2024 ופועלת מדרום קליפורניה, וכלל הפיתוח, ההנדסה והייצור מתבצעים בארה"ב.

המראה ונחיתה אנכיות

ה־Pathfinder X הוא מוצר הדגל של סטארלינג. זו מערכת רחפן כנף־קבועה עם יכולת המראה ונחיתה אנכית (eVTOL) הפועלת מתוך עמדת עגינה אוטונומית (Starling Hub) בשטח של פחות מ־1 מ"ר. התצורה הייחודית מעניקה יתרונות מהיבטים שונים: טווח (160 ק"מ) וזמן שהייה (2.5 שעות) ארוכים, לצד גמישות המראה ונחיתה ללא צורך במסלולים, במשגרים או במצנחי נחיתה.

המערכת, המצוידת ביכולות בינה מלאכותית (AI) לתצפית יום ולילה, תוכננה לפעילות רציפה במינימום התערבות אנושית ומציבה סטנדרט חדש באוטונומיה טקטית.

המערכת מאפשרת הפחתה דרמטית בכוח אדם הנדרש למשימה. בניגוד למערכות מל"טים טקטיות מסורתיות, המחייבות לרוב צוותים של 8-3 מפעילים, ה־Pathfinder X תוכנן לביצוע אוטונומי מלא של משימות שגרה וסיור, ללא צורך במפעיל פעיל.

בקלע מציינים כי השותפות עם החברה האמריקאית משקפת מגמה רחבה יותר של העמקת הברית הביטחונית בין ישראל ובין ארה"ב, עם דגש על יכולות מבצעיות בשלות ויישום מהיר בשטח.

"אנו גאים לשתף פעולה עם קלע ולהביא את בשורת ה־Pathfinder X לישראל", מסכם עידו גור, מנכ"ל סטארלינג. "החיבור הוא ביטוי מוחשי לעוצמת הברית הטכנולוגית בין ארה"ב לישראל - שילוב בין פלטפורמת eVTOL אמריקאית ייחודית ומוכחת לניסיון המבצעי של התעשייה הישראלית".