מלחמת הסחר שבה? הפרלמנט האירופי הקפיא את אישור ההסכם מול ארה"ב

הצעד מגיע בעקבות איומו של טראמפ בהטלת מכסים בגובה של 10% על שורת מדינות אירופאיות החל מפברואר, ככל שאלו ימנעו בעדו מרכישת גרינלנד • המכסים הפוטנציאליים מפרים את תנאי ההסכם, במסגרתו נקבע כי שיעור המכס המקסימלי על מדינות האיחוד יעמוד על 15% בלבד

אסף אוני 18:30
''גרינלנד לא למכירה''. הפגנה נגד כוונות טראמפ בנוק, בירת גרינלנד / צילום: ap, Evgeniy Maloletka
''גרינלנד לא למכירה''. הפגנה נגד כוונות טראמפ בנוק, בירת גרינלנד / צילום: ap, Evgeniy Maloletka

הפרלמנט האירופי הקפיא את הליך אישור הסכם הסחר עם ארה"ב שגובש בסתיו, אחרי משא ומתן מפרך. כבר ביום שבת, כאשר הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ הודיע על הטלת מכסים על שמונה מדינות אירופיות שסייעו לדנמרק להפגין את ריבונותה בגרינלנד, אמר מנהיג הסיעה השמרנית בפרלמנט, מנפרד וובר, כי "במצב העניינים הנוכחי, לא ניתן להמשיך עם אישור ההסכם". היום, הוחלט על כך באופן רשמי, בהתייעצות בין הסיעות השונות. כאמור, הרקע הוא המכסים החדשים הפוטנציאליים, והעובדה שהם עשויים להפר את ההסכם, שקובע את שיעור המכס המקסימלי על 15% בלבד.

טראמפ בדאבוס: "רוצה לפתוח במו"מ מיידי לרכישת גרינלנד. לא אפעיל כוח"
הפרלמנט האירופי השעה את הסכם הסחר עם אמריקה הלטינית

טראמפ הודיע בסוף השבוע כי יטיל מכס חדש של 10% על דנמרק, פינלנד, שבדיה, נורבגיה, גרמניה, בריטניה, צרפת והולנד - שמונה מדינות ששלחו חיילים באופן סמלי לגרינלנד כמה ימים לפני כן. היה מדובר במשלחת זעירה של חיילים בודדים, אולם האירופאים אמרו כי הם רצו "לסמל" כי הם שותפים להגנה על האי הארקטי. אבל שליחת החיילים עוררה את זעמו של טראמפ, שראה בכך צעד אנטי־אמריקאי. בפוסט שפירסם ברשת החברתית שבבעלותו, אמר כי מדובר ב"צעד מסוכן מאוד", והצהיר כי המכסים יעלו ל-25% מה-1 ביוני "ועד לרכישתה הסופית והמוסכמת של גרינלנד".

בנאום שלו היום בדאבוס, טראמפ לא התייחס בכלל למכסים הללו, אך שב על דרישתו "לקבל" את האי הארקטי בתמורה לתשלום, ובגומלין למטרייה הביטחונית שארה"ב פורשת על אירופה. טראמפ גם לא התייחס לאיום להטיל מכס של 200% על יינות צרפתים, אותו הזכיר כשנשאל איך הוא מגיב לכך שצרפת סירבה להצטרף למועצת השלום שלו.

המנהיגים האירופאיים, כולל ראש ממשלת בריטניה, ניסו ביממות מאז ההכרזה למזער את המחלוקת ולפעול לדה־אסקלציה. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, שארצו חתמה על הסכם סחר שמטיל עליה "רק" 10% מכס, אמר כי "אסור למהר ולהגיב" לאיומי טראמפ במכסים הדדיים. גם בגרמניה ובהולנד קראו לנקוט "גישה מדודה" ולפתוח בדיאלוג סביב הגדלת מכסים הדדית אפשרית. נכון לעכשיו, עם זאת, הוודאות שהעסקים האירופיים היו כמהים לה - שהקטינה את המכסים ל-15% - הוקפאה עד להודעה חדשה. יחד איתה, הוקפאו ההסכמות על מכסת כלי רכב שייוצאו לארה"ב במסגרת ההסכם, וכן הסכם אירופי לרכש אנרגיה ב-750 מיליארד אירו, כולם חלק מעסקת הסחר.