בשעות הבוקר המוקדמות היום (ש'), ארה"ב תקפה את עיר הבירה של ונצואלה, קראקס. דיווחים הציפו את הרשת על קולות נפץ ועמוד עשן, במקביל דווחה הפסקת חשמל נרחבת בדרום הבירה. לאחר שעות אחדות, הנשיא טראמפ אישר כי ארה"ב תקפה בוונצואלה מתקנים צבאיים ואף הצהיר כי צבא ארה"ב תפס את הנשיא ניקולס מדורו ואשתו שהוטסו מחוץ לגבולות המדינה. אז למה טראמפ תקף בוונצואלה ולמה עכשיו? גלובס עושה סדר

מה בעצם קורה עכשיו בוונצואלה?

דיווחים התקבלו הבוקר על קולות נפץ חזקים בבירת ונצואלה, קראקס. ונצואלה הודיעה רשמית כי התקיפות בוצעו בבירה קראקס ובמדינות המחוז מירנדה, ארגואה ולה גואירה. דובר מטעם האופוזיציה בוונצואלה אמר ל-CBS כי בין האתרים האסטרטגיים שנפגעו בתקיפה: Fuerte Tiuna, הבסיס הצבאי המרכזי בעיר הבירה, קראקס; La Carlot, בסיס חיל האוויר המרכזי בקראקס, El Volcán, אנטנת תקשורת; נמל לה גוואירה, נמל ימי בחוף הקריבי של ונצואלה. חברת הנפט הלאומית של ונצואלה הודיעה כי פעילותה נמשכת למרות התקיפות. אולם, החברה עדכנה כי נגרם נזק כבד לנמל לה גואירה.



טראמפ התנער בהתחלה מהדיווחים על התקיפות אך בהמשך ארה"ב לקחה אחריות והנשיא פרסם ברשת החברתית Truth כי נשיא ונצואלה ואשתו נתפסו על ידי צבא ארה"ב: "ארצות הברית ביצעה בהצלחה תקיפה רחבת־היקף נגד ונצואלה ונגד מנהיגה, הנשיא ניקולס מדורו, אשר יחד עם אשתו נתפס והוטס אל מחוץ למדינה. המבצע בוצע בשיתוף עם רשויות אכיפת החוק של ארצות הברית. פרטים נוספים יימסרו בהמשך. היום תתקיים מסיבת עיתונאים בשעה 11:00 בבוקר". (מסיבת העיתונאים תתקיים ב-18:00 שעון ישראל). בתקשורת האמריקאית דווח כי מדורו נתפס על ידי כוח דלתא של צבא ארה"ב כשעל ראשו פרס של 50 מיליון דולר.

למה טראמפ תוקף בוונצואלה ולמה עכשיו?

האירועים הנוכחיים מגיעים על רקע החרפה בעימות בין ארצות הברית לוונצואלה, עימות שטראמפ עצמו תרם להסלמתו ברטוריקה חריפה. טראמפ אמר לאחרונה כי יהיה "חכם" עבור הנשיא לעזוב את השלטון. על פי דיווחים דיפלומטיים, וושינגטון הפעילה לאחרונה לחץ כבד מאחורי הקלעים על מדורו וסביבתו, כולל איומים בהחרפת סנקציות, בידוד בינלאומי והעמדה לדין של בכירים במשטר. טראמפ אף חזר השנה מספר פעמים על הבטחותיו כי אינו פוסל מבצעים קרקעיים בוונצואלה, אף שנמנע מלפרט את יעדיהם.

בשבועות האחרונים ארה"ב השתלטה על שתי מכליות נפט מול חופי ונצואלה, ביצעה תקיפות קטלניות נגד יותר מ־30 סירות שלטענת ממשל טראמפ נשאו סמים. טראמפ האשים את מדורו בשיתוף פעולה עם כנופיות המוגדרות כ"ארגוני טרור".

טראמפ מעוניין גם בנפילתו של משטר מדורו מסיבה מאוד מובהקת: הנפט של ונצואלה.

באמצעות סנקציות, מצור על יצוא ומאבק בהברחות סמים, ארה״ב מנסה לחנוק את זרם הכסף, לנתק את ונצואלה מסין, רוסיה ואיראן, ולערער את יציבות השלטון. ונצואלה היא שחקן נפט גדול, ולכן ניטרולו או החזרתו למסלול מערבי נתפסים גם כדרך להשפיע על שוק האנרגיה ולמנוע זעזועים במחירי הדלק. לפי לוסיד קפיטל, לפני הסנקציות ונצואלה היתה 2% מתפוקת הנפט והעולמי ועכשיו 0.5%. מדובר בנפט כבד שבעיקר בתי זיקוק בארה"ב זיקקו פעם. אם הברזים יפתחו שוב, טוב מאד לחברות הנפט האמריקאיות, לירידת מחירי הנפט ומרווחי הזיקוק. וכמובן מסר לאיראן.

בבלומברג נכתב כי "סין היא בפער גדול הרוכשת הגדולה ביותר של הנפט הגולמי של ונצואלה, אך מעט יותר מ־20% מהמשלוחים ב־11 החודשים הראשונים של 2025 הגיעו לארה"ב". כעת "עדיין לא ברור כיצד האירועים האחרונים ישפיעו על זרימת הנפט הזו, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך".

איך העולם מגיב?

נשיא קובה, מיגל דיאס-קאנל פרסם ברשתות החברתיות כי הוא מגנה את התקיפות בוונצואלה וכינה אותן "מתקפה פלילית של ארה"ב". קאנל קרא לקהילה הבינלאומית לגנות את המתקפה של ארה"ב ותיאר אותה כ"טרור מדינתי נגד העם הוונצואלי האמיץ".

ברויטרס דווח כי מדינות כמו רוסיה ואיראן גינו בחריפות את המהלך האמריקאי והגדירו אותו כהפרה של הדין הבינלאומי. משרד החוץ של רוסיה כינה את התקיפות "הפרה בלתי מקובלת של הריבונות" של מדינה עצמאית.

עם זאת בתוך ארה"ב יש מי שמבקרים את החלטתו של טראמפ לתקוף בוונצואלה. הסנאטור הדמוקרטי האמריקאי רובן גאלגו פרסם ברשת X כי "המלחמה הזו אינה חוקית".

גם הסנאטור הרפובליקאי מייק לי הביע ספקות, וכתב ב-X: "אני מצפה להבין מה, אם בכלל, יכול להצדיק חוקתית את הפעולה הזו בהיעדר הכרזת מלחמה או אישור לשימוש בכוח צבאי".