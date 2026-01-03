שורת תקיפות בוונצואלה; הנשיא מדורו הכריז על מצב חירום

בשעות הבוקר המוקדמות היום (ש'), עמוד עשן נצפה וקולות נפץ נשמעו בבירת ונצואלה, קראקס. במקביל, דווחה הפסקת חשמל נרחבת בדרום הבירה, סמוך לבסיס צבאי מרכזי.

● טראמפ: "אם המשטר באיראן ימשיך לירות על המוחים - נבוא להצלתם"

ברשתות החברתיות הופצו סרטונים המראים פיצוצים נרחבים בבירה.

ב-CBS דיווחו כי אנשי ממשל טראמפ "מודעים" לדיווחים. אך לפי שעה אין תגובה רשמית.

מקורות בוונצואלה אמרו לסקיי ניוז כי ביתו של שר ההגנה של ונצואלה, הותקף.

ממשלת ונצואלה יצאה בהודעה רשמית כי התקיפות בוצעו בבירה קראקס ובמדינות המחוז מירנדה, ארגואה ולה גואירה. המטרה היא להשתלט על הנפט והמינרלים של ונצואלה. הנשיא מדורו הכריז על מצב חירום והורה על גיוס כללי.

הפנטגון לא הגיב לבקשת תגובה.

האירועים מגיעים על רקע החרפה חדה בעימות בין ארצות הברית לוונצואלה. נשיא ארה״ב דונלד טראמפ הצהיר לאחרונה כי יהיה "חכם" עבור נשיא ונצואלה ניקולס מדורו לעזוב את השלטון, ובמקביל דווח כי וושינגטון מפעילה עליו לחץ כבד מאחורי הקלעים. טראמפ אף הבטיח בעבר לבצע מבצעים קרקעיים במדינה, אף שלא פירט את יעדיהם.