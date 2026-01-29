לא רק איראן: האיום החדש של טראמפ על מדינה במזרח התיכון

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם - מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: קים ג'ונג און, מציג תוכנית גרעינית חדשה, והגברת הראשונה של דרום קוריאה בדרך ל-20 חודשי מאסר בשל קבלת שוחד מהכנסייה.

צפון קוריאה

תוכנית הגרעין החדשה של קים ג'ונג און

מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און הודיע כי בקונגרס הקרוב של מפלגת הפועלים, שצפוי להתקיים בשבועות הקרובים לאחר 5 שנים בהן לא נערך, הוא יחשוף תוכניות חדשות לחיזוק ההרתעה הגרעינית של המדינה. ההכרזה הגיעה לאחר שקים ניהל ביום שלישי ניסוי מוצלח של מערכת שיגור מרובת רקטות בקליבר גדול, אשר הדגימה שדרוגים משמעותיים בכוח פגיעה, ניידות ודיוק, כך דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית במדינה.

מנהיג צפון קוריאה, קים ז'ונג און / צילום: Reuters, KCNA

באותו יום, צפון קוריאה שיגרה מספר טילים בליסטיים קצרי טווח לעבר הים מאזור סמוך לפיונגיאנג. לפי ראשי המטות המשולבים של דרום קוריאה, הטילים שוגרו בסביבות השעה 15:50 (שעון מקומי) לכיוון הים המזרחי והגיעו למרחק של כ־350 קילומטר.

משרד הביטחון הלאומי של דרום קוריאה גינה את השיגורים וטען שמדובר בפעילות פרובוקטיבית ובהפרה של החלטות מועצת הביטחון של האו"ם. בנוסף, יפן הצהירה כי השיגורים החוזרים מאיימים על השלום והביטחון האזורי והבינלאומי. השיגורים מתרחשים בעוד וושינגטון וסיאול מנהלות שיחות על שינוי עמדת ההגנה שלהן נגד פיונגיאנג.

הטילים של צפון קוריאה מוצגים על גבי מסך הטלויזיה הממשלתית / צילום: Reuters, KCNA

עיראק

טראמפ שולח איום חריג לבגדאד

הנשיא דונלד טראמפ העביר ביום שלישי איום לעיראק: ארה"ב תסיים את תמיכתה במדינה אם נורי אל־מאלכי, ראש הממשלה לשעבר שמחזיק בקשרים הדוקים לאיראן, יחזור לשלטון. ההתבטאות של הנשיא מגיעה ימים ספורים לאחר שהגוש השיעי הגדול ביותר בפרלמנט העיראקי הציג את אל-מאלכי כמועמד מטעמו לראשות הממשלה.

"בפעם האחרונה שאל-מאלכי היה בשלטון, המדינה צנחה לעוני ולכאוס מוחלט", כתב טראמפ ברשת החברתית Truth. הוא הסביר כי "בגלל המדיניות והאידיאולוגיות המטורפות שלו, נפסיק לעזור לעיראק, אם הוא ייבחר... אם לא נהיה שם כדי לעזור, לעיראק אין סיכוי להצלחה, שגשוג או חופש. צריך להפוך את עיראק לגדולה שוב!".

נורי אל־מאלכי / צילום: Reuters, Luc Gnago

לארה"ב יש מנוף מרכזי על הממשל בבגדאד: רוב הכנסותיה מיצוא הנפט מוחזקות בבנק הפדרלי בניו יורק, בהסדר שהושג לאחר הפלישה האמריקאית ב־2003 שהפילה את סדאם חוסיין - יריבו לשעבר של אל-מאלכי.

אל-מאלכי, בן 75, כיהן כראש הממשלה בין 2006 ל־2014 - תקופה שהתאפיינה בעימותים עם היריבים הסונים והכורדים ובמתחים גוברים עם ארה"ב. הוא התפטר לאחר שדאעש כבש חלקים נרחבים מהמדינה ב-2014, אך נשאר שחקן פוליטי משפיע עם קשרים הדוקים לפלגים הנתמכים על ידי איראן.

דרום קוריאה

הגברת הראשונה בדרך לכלא

בית המשפט המחוזי המרכזי של סיאול גזר על קים קיון הי, אשתו של הנשיא המודח יון סוק יאול, 20 חודשי מאסר לאחר שהורשעה בקבלת שוחד. לפי הנטען, קים קיבלה מכנסייה המקורבת לבעלה מתנות בשווי 56 אלף דולר, הכוללות שרשרת יהלומים וכמה תיקי יד של שאנל, בתמורה לטובות עסקיות ופוליטיות. בית המשפט קבע ביום רביעי כי "הנאשמת ניצלה את מעמדה לרווח אישי והייתה לה יכולת להפעיל השפעה משמעותית על הנשיא".

קים קיון הי, אשתו של הנשיא המודח יון סוק יאול / צילום: Reuters, UNG YEON-JE

התביעה דרשה 15 שנות מאסר עבור קים באשמות שכללו בין השאר שוחד והפרת חוקי מימון פוליטי, אך בית המשפט זיכה אותה בחלק מהאישומים. ההגנה טענה כי העונש שהוטל על הגברת הראשונה לשעבר "חמור יחסית" ושוקלת לערער, בעוד שהתביעה הודיעה שתערער על זיכויה מהאשמות האחרות.

זהו המקרה הראשון בהיסטוריה של דרום קוריאה שבו זוג נשיאותי מורשע, נזכיר כי יון סוק יאול כבר נידון לחמש שנות מאסר בגין ניסיון להפיכה צבאית.

ערב הסעודית

בהתאמה אישית: ריאד בנתה אצטדיון ענק עבור אירוע אמריקאי

ריאד תארח בסוף השבוע את ה-"רויאל ראמבל" פסטיבל היאבקות אמריקאי שיציין את שנתו ה-39. האירוע יתקיים בפעם הראשונה בתולדותיו מחוץ לצפון אמריקה. אולם, במקום להסתפק באצטדיון קיים, ערב הסעודית החליטה לבנות אצטדיון זמני שמותאם אישית לאירוע האמריקאי.

המתקן ל''רויאל ראמבל'' בריאד / צילום: ap, Amr Nabil

המתקן ממוקם ברובע הפיננסי של המלך עבדאללה, וכולל אלמנטים ארכיטקטוניים מרשימים שרלוונטיים לכוכבי היאבקות, כמו פסל יד ענק ושלטים עצומים של המתאבקים. זהו אירוע נוסף בשותפות אסטרטגית ענקית בין WWE לממלכה הסעודית כחלק מהתוכנית להפיכת המדינה ליעד תיירות עולמי.

ההשקעות הסעודיות בבידור אמריקאי מעוררות ביקורת בארה"ב ובמקומות נוספים במערב, כאשר פעילי זכויות אדם מאשימים את WWE בניסיון להלבין את תדמית הממלכה באמצעות אירועי ספורט והופעות מרהיבות.