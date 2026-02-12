איראן ורוסיה משרטטות מחדש את גבולות חופש הביטוי

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם - מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: חמינאי לא שוכח את ההפגנות ברחובות ויוצא למסע נקמה, הבת של קים ג'ונג און צפויה להיות האישה הראשונה ששולטת בקוריאה הצפונית וגם: משבר דיפלומטי מסתמן בין סין לפיליפינים.

איראן

חמינאי במסע נקמה. על הכוונת: עסקים קטנים וזוכת פרס נובל

חודשיים חלפו מאז יצאו אלפי איראנים לרחובות במחאה נגד שלטון האייתולות והמשבר הכלכלי במדינה. כעת, לאחר שטבח בהמונים השלטון בטהרן מנהל מסע נקמה שיטתי ואכזרי. היעד: כל מי שהעז להביע תמיכה במחאה - ולו ברמז קל באינסטגרם.

מי שחוטפים ראשונים הם עשרות בתי עסק שנסגרים אחד אחרי השני ברחבי טהרן. מסעדות, גלריות אמנות ובתי קפה שהעזו לשבות או לפרסם פוסט תמיכה במפגינים - מקבלים כעת הודעה זהה: "הפרתם את חוקי המדינה ואינכם עומדים בתקנות המשטרה".

שלט לשחרור נרגס מוחמד, שמוחזקת ע''י שלטון האייתולות / צילום: Reuters, Anadol

מוחמד עלי סעדיניה, איש עסקים בן 81 בעל רשת בתי קפה עם עשרות סניפים נעצר, כל עסקיו נסגרו ונכסיו הוחרמו, לאחר שבני משפחתו תמכו במחאות. סוכנות הידיעות של משמרות המהפכה פרסמה מכתב משפיל שבו הוא חוזר בו ו-"מתנצל על הטעות".

לא רק העסקים על הכוונת של המשטר. גם נרגס מוחמדי, זוכת פרס נובל לשלום, שכבר ריצתה שנים בכלא בעקבות מאבקה - נעצרה שוב בדצמבר האחרון ועברה "התעללות מסכנת חיים", לפי ועדת הנובל. על פי דיווחים, מוחמדי הוכתה במעצר והותקפה מינית. השבוע נגזרו עליה 7 שנות מאסר נוספות. ועדת הנובל מזהירה: "עם מחלת הלב שלה והתנאים הנוכחיים - אנחנו מודאגים שהיא לא תשרוד".

קוריאה הצפונית

תקרת הזכוכית הקומוניסטית: האישה הראשונה שצפויה לשלוט בצפון קוריאה

קים ג'ונג און מתכונן למנות את בתו, קים ג'ו אה, כיורשת שלו שתזכה להיות האישה הראשונה ששולטת בקוריאה הצפונית. במשך 78 שנים, שלוש דורות של גברים מהמשפחה שלטו בפיונגיאנג: הסב קים איל סונג, האב קים ג'ונג איל וכעת הנכד קים ג'ונג און. כעת, לפי סוכנות הביון של קוריאה הדרומית, השושלת עוברת למהלך חסר תקדים: קים ג'ו אה, בת ה־12, כבר מתפקדת כ"מנהיגה שנייה בחשיבותה" במדינה.

היורשת הצעירה מלווה את אביה בשטח, ולפי קוריאה הדרומית, כבר יוצרת השפעה אמיתית על נושאי מדיניות. המבחן הגדול צפוי להתרחש בסוף החודש, באירוע מפלגת הפועלים, בו היא עשויה לקבל תואר רשמי. אם כך יקרה, זה יסמן מהפך היסטורי - לא רק לקוריאה הצפונית, אלא לכל המשטרים הקומוניסטיים האוטוקרטיים בעולם.

קים ג'ו אה, בתו של קים ג'ונג און / צילום: Reuters, KCNA

רוסיה

האויב החדש של הקרמלין - מטא

אפליקציית ההודעות וואטסאפ, שבבעלות מטא, האשימה השבוע את הרשויות ברוסיה בחסימה מכוונת של השירות, במטרה להעביר משתמשים לאפליקציה בשליטת המדינה. "מדובר בניסיון לבודד מעל 100 מיליון משתמשים מתקשורת פרטית ומאובטחת", טענו בוואטסאפ.

ולדימיר פוטין / צילום: Reuters, IMAGO/APAimages

בחודשים האחרונים משתמשים ברוסיה מדווחים על קשיים בשימוש באפליקציה, כמו למשל בכל הנוגע לביצוע שיחות טלפון דרכה. בדצמבר רוסיה הודיעה כי היא נוקטת צעדים חדשים כדי להגביל בהדרגה את השימוש בוואטסאפ, וטענה שהיא מסייעת "בהפרת החוק הרוסי, בארגון ובביצוע פעולות טרור בשטח המדינה ופשעים אחרים".

בסרטון שפרסמה סוכנות הידיעות הממלכתית ברוסיה ביום רביעי, אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב כי "רוסיה מוכנה לקיים מו"מ עם מטא אם תפעל על פי החוק המקומי".

הפיליפינים

מנילה במסר ישיר לסין: תרגיעו

משרד החוץ הפיליפיני פנה השבוע בבקשה חריגה לשגרירות הסינית במנילה: תורידו את הטון. דובר החוץ הפיליפיני, רוג'ליו וילנואבה, קרא לסינים להיות "קונסטרוקטיביים" בהצהרותיהם ולהגיב ב"צורה רגועה ומקצועית". גם השגריר הפיליפיני בוושינגטון, חוסה מנואל רומואלדז, מסר כי צריך "להוריד את המעלות" בין שתי המדינות.

הדגל הפיליפיני והדגל הסיני / צילום: Reuters, Thomas Peter

אז מה הצית את המשבר הדיפלומטי? ביום שני העביר הפרלמנט הפיליפיני החלטה שמגנה את השגרירות הסינית במנילה, לאחר שזו תקפה פקידים מקומיים על עמידתם על זכויותיה הימיות של המדינה בים סין הדרומי. בייג'ינג הגיבה מיד וכינתה את המהלך: "פעלול פוליטי".

בשנים האחרונות, הפיליפינים וסין נקלעו לעימותים חוזרים, עם האשמות על תמרונים מסוכנים מצד סין לצד שיבוש אספקה באזור הכלכלי הבלעדי של הפיליפינים. סין, מצידה, מאשימה את הפיליפינים בפלישה לשטחה.