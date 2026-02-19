לאורך המשא ומתן הנוכחי עם איראן ואף באלו הקודמים, מעת לעת עולה השאלה אם הם באמת חפצים בפתרון. במהלך סבב המו"מ בג'נבה ביום ג' השבוע, צי משמרות המהפכה פתח בתרגיל צבאי במצר הורמוז, שער הכניסה והיציאה מהמפרץ הפרסי שבו עוברים כ־30% מהסחר העולמי בנפט.

במהלך התרגיל נסגר חלק מהמרחב הימי ושוגרו טילי חוף־ים. לצד הצהרות מפי משטר האייתוללות, המסר למערב ככלל ולארה"ב בפרט הוא כי בטהרן חושבים על הרעיון של סגירת נתיבי השיט באזור במקרה של הסלמה. כך, סיפר מפקד הצי של משמרות המהפכה עלירזא טנגסירי ביום ה' כי הם מוכנים למהלך שכזה - ומחכים להוראות מהמנהיג העליון עלי חמינאי.

מדובר במהלך שעשוי להסלים כל התפתחות צבאית או מדינית מול הרפובליקה האסלאמית. לצד זאת, "על הנייר" לאיראן יש סמכות להשפיע על תנועת השיט למפרץ הפרסי וממנו, בכפוף להוראות חוק הבינלאומי. מצר הורמוז גובל גם בעומאן, אולם סמכות אישור המעבר במצר נתונה בידי איראן.

הצעדים האיראניים מתרחשים על רקע היערכות צבאית אמריקאית רחבת היקף במרחב: בין היתר, הדבר כולל כ־40 אלף חיילים, נושאת המטוסים אברהם לינקולן שבים הערבי וקבוצת התקיפה שלה, משחתות, מטוסי F-16 ,F-15 ,F-35, מל"טים ומטוסי תובלה ותדלוק - הפרוסים בבסיסים האמריקאיים במזרח התיכון ואף באירופה. במקביל, עושה את דרכה למרחב נושאת המטוסים המתקדמת מכולן של ארה"ב ג'רלד פורד.

אמצעים מתחת לפני הים

הכוחות האמריקאיים פרסו במרחב גם שפע מערכות הגנה אווירית, הן AEGIS המותקנת על ספינות והן THAAD או פטריוט המוצבות ביבשה. בצל זאת, אם האיראנים ינסו לפגוע באמצעות חימושים משוטטים ביעדים ימיים דוגמת נושאת המטוסים אברהם לינקולן - הסיכוי שיצליחו לעבור את כל שכבות ההגנה בדרך אליה קלוש במיוחד. לכן ייתכן כי איראן תבחר למקד את מאמציה ביעדים אחרים.

איראן צברה במשך השנים עשרות צוללות ננסיות מסדרת ע'דיר, שנועדו לפעילות במפרץ הפרסי הרדוד (עומק ממוצע, 50 מטר; עומק מקסימלי, 90 מטר). לפי הערכות באתר "ארמי רקוגנישן", הצי כולל כ־30 כלים שבאמצעותם הרפובליקה האסלאמית עלולה ליצור חיכוך ישיר מסוג אחר במרחב. מדובר בלוחמה א־סימטרית מהדור החדש: בעבר דיברו על השימוש האיראני בכטב"מים זולים, כיום כבר יש גם לא מעט אמצעים תת־מימיים זולים שעשויים לשרת אותם.

סדרת ע'דיר מבוססת על סדרת יונו הצפון קוריאנית, וכוללת צוללות ננס במשקל כ־117 טונות על פני הים וכ־125 טונות בתווך התת־ימי, דבר המקשה על איתורן. יעילות הסונארים במים רדודים פוחתת דרסטית בשל החזר גלי הקול מהקרקעית - היוצר "רעש" רב. אין זה אומר כי בלתי אפשרי לזהות את הצוללות הננסיות במפרץ הפרסי כלל, אך השילוב בין גודלן הקטן יחסית לבין העומק יוצר אתגר.

עם זאת, גודלה הקטן של הע'דיר הוא גם חסרונה מבחינת מגוון יכולות ההתקפה. הצוללת כוללת שני צינורות טורפדו בקוטר 533 מ"מ ויכולה לשאת היקף אמל"ח מוגבל. אולם, אחד מהטילים שהיא יכולה להפעיל הוא הטורפדו כבד המשקל וולפג'ר. בנוסף, מהצוללת ניתן לפרוס צוללנים ומוקשים ימיים שיאתגרו אף יותר את השיט במפרץ הפרסי.

ככלל, איראן מחזיקה בשני כוחות ימיים שונים: הצי האיראני, המשויך לצבא איראן בפיקוד אמיר חתאמי, והצי של משמרות המהפכה, הפועל תחת מפקד משמרות המהפכה מוחמד פקפור. לכל אחד מהכוחות הללו תחומי אחריות שונים. הצי של איראן אמון על הים הכספי ומפרץ עומאן, קרי הים הפתוח, בעוד שהצי של משמרות המהפכה אחראי על שליטה במפרץ הפרסי ובמצר הורמוז. לכן, כל כניסה משמעותית של כוחות אמריקאיים ימיים מלווה בפרובוקציות איראניות.

מערך המודיעין הימי האיראני

במטרה להרחיב את השורות, משמרות המהפכה הקימו ב־2024 את הבסיג' הימי - משמר מתנדבים הכולל, לפי טהרן, כ־55 אלף איש על כ־33 אלף כלי שיט. "ימאים מקומיים יורשו לבצע משימות על סירות חמושות בטילים", סיפר בעת ההשקה מפקד הצי של משמרות המהפכה. "הבסיג' יכלול גם ספינות גדולות שיכולות לשוט עד טנזניה".

למרות הבידול בין הציים האיראניים, המטרה של שניהם היא לסייע לקידום האינטרסים של המשטר. בהתאם לכך, טהרן בוחרת לממן משכורות עבור 18 אלף חיילים בצי האיראני ולכ־20 אלף נוספים בצי של משמרות המהפכה.

האמצעים של הציים האיראניים מותאמים למשימותיהם, ועיקר הכוחות הימיים של משמרות המהפכה מבוססים על סירות מהירות עבור הביטחון השוטף במפרץ הפרסי. לצד זאת, הצי של צבא איראן מפעיל שלוש צוללות תקיפה, צוללות ננס מסדרת ע'דיר, משחתות ונחתות. לפי דיווחים, קוריאה הצפונית מסייעת למספנות האיראניות בידע בבניית הספינות.

במשמרות המהפכה מפעילים גם מערך של אוניות סוחר תמימות למראה, שבפועל משמשות כספינות איסוף מודיעין. שימוש באוניות אלה נראה בחטיפת אוניית "גלקסי לידר" שבבעלות חברת ריי של רמי אונגר. האונייה חלפה בבוקר 19 בנובמבר 2023 ליד ספינת הביון "בהשאד", ובשעה 13:05 השתלטו עליה המורדים החות'ים. דבר המתיישב עם כך שהנוכחות של מערך המודיעין הימי האיראני היא אינה דבר חדש.