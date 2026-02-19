מכרז המיליארדים של צבא ארה"ב שאלביט עשויה לקטוף

ארה"ב מנסה להצטייד ביכולות צבאיות מתקדמות בכל הזירות, כשבחלקן חברות ישראליות מנסות ליהנות מהכנסות משמעותיות. בה בעת, היריבה הגדולה סין הגיעה לריאד בניסיון להגביר את השפעתה במפרץ, ולנצל את תקציבי הביטחון הגדלים של מדינות המרחב. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות של גלובס.

אלביט עשויה לזכות במכרז אסטרטגי של ארה"ב

צבא ארה"ב צפוי להכריע ביולי על זהות הזוכה בבניית אב־טיפוס לתוכנית המודרניזציה למערכות הארטילריה שלה, כצעד ראשון לקראת הסכם לייצור כ־500 מערכות עד 2028. כך עולה מדיווח לקונגרס האמריקאי. במסגרת תוכנית המודרניזציה, ארה"ב מעוניינת לרכוש מערכות ארטילריה מתקדמות שיחליפו את אלו הקיימות - אבל שאלו יהיו מבוססות על חברות אמריקאיות.

אחת מהמועמדות המרכזיות זו אלביט, עם תותח שמפתחת החברה הבת שלה, אלביט אמריקה. החברה השלימה בינואר את יצירת הדגם הראשון של מערכת התומ"ת (התותח המתנייע) סיגמה NG בקליבר 155 מ"מ, בדרום קרולינה. עסקת ענק שכזו צפויה להסתכם, בכמה שלבים, במיליארדי דולרים, שהרי עסקאות עבר של אלביט שכללו, למשל, 36 תותחים למרוקו - הוערכו במאות מיליוני דולרים "בלבד".



הייחוד של הדגם הוא שכל כולו מבוסס על תוצרת אמריקאית, במטרה להרחיב את היקף המכירות במדינה - ולהעמיק את התאמת פעילות החברה הישראלית לשאיפת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ואנשיו להתבססות על תוצרת אמריקאית. במסגרת בניית הקנה, הובאו לישראל רכיבים אמריקאיים אל מתקני אלביט, כדי שעובדי החברה יעניקו מניסיונם, ולאחר מכן נשלח בחזרה כדי להתקין במערכת הצריח שנשלטת מרחוק, כך דווח באתר שפרד.

סיגמה NG מסוגל לשגר את כל פגזי ה־155 מ"מ, והיכולות המגוונות שלו עשויות לסייע לאלביט להיות רלבנטית בקול הקורא שהוציאו בפנטגון בחודש ספטמבר עבור תומ"ת, ושיוכרע בעוד כחמישה חודשים. סיגמה NG דומה כמעט לחלוטין למערכת רועם של צה"ל, עם קליבר 155 מ"מ/39. במקרה של רועם, לקח לאלביט כשש שנים עד שהמערכת הראשונה סופקה לצה"ל. ככלל, סיגמה נישאת על גבי משאית אושקוש 10X10, כשהווריאנט האמריקאי כולל רכיבים זמינים מהשוק המקומי.

סין רוצה למכור מערכות לייזר למדינות המפרץ

סין ניצלה את תערוכת וורלד דיפנס בריאד במטרה להציג את מערכת הלייזר LW 30 מתוצרת "התאגיד הסיני הלאומי ליבוא וליצוא מכונאות מדוייקת". מערכת הלייזר הזו נועד להגנה אווירית נגד איומי רחפנים על בסיס קרן בהספק 30 קילו־וואט. הספק שכזה מאפשר סינוור או יירוט של כלי טיס בלתי מאויישים, אבל הוא נמוך משמעותית ממערכת אור איתן הישראלית, שבעלת הספק של 100 קילו־וואט ומסוגלת ליירט איומים רבים ומשמעותיים יותר.



לסינים ששואפים כל העת להגביר את נוכחותם במפרץ יש יתרון גדול במרחב מול ישראל, והוא מערכת היחסים הממושכת עם מדינה כמו ערב הסעודית. ריאד, בדומה למרבית מדינות העולם, הגדילה בשנים האחרונות את תקציב הביטחון שלה באופן משמעותי. אשתקד, תקציב הביטחון הסעודי עמד על כ־78 מיליארד דולר, שמהווים כ־21% מהוצאות המדינה וכ־7.1% מהתוצר. לצורך ההשוואה, תקציב הביטחון הסעודי עמד ב־2024 על כ־75.8 מיליארד דולר.

בריטניה נותנת פייט לרחפנים הסיניים

סין נחשבת למובילה עולמית בתחום הרחפנים, וזה יוצר אתגר משמעותי למדינות המערב שמעוניינות להתנתק מהתלות בבייג'ינג. כחלק מהמגמה הזו חברת הייבריד דרונס הבריטית השלימה לאחרונה בהצלחה את טיסת הבכורה של הרחפן הכבד במיוחד היידרה 400, שנועד לנשיאת 400 ק"ג.



את הרחפן ניתן להוביל במשאית, להכינו להמראה בתוך דקות ספורות, ולשלוח אותו למשימה. אמצעי שכזה עשוי להפחית דרסטית את עלויות התפעול של מסוקים להובלת משאות, למשימות צבאיות ואזרחיות כאחד. בה בעת, עם כושר נשיאה חריג שכזה, ניתן לחלץ פצועים משדה הקרב, תוך הקטנה משמעותית של הסיכון לצוותים.

בדיילי אקספרס דווח כי בצבא הבריטי מתעניינים בכלי, תוך שמדינות נוספות מברית נאט"ו כבר פתחו במגעים לרכישתו. זאת, כחלק מתפיסה של הפעלה נרחבת ככל הניתן של אמצעים בלתי מאוישים. בלא מעט שדות קרב בעולם, כבר ניתן לראות כיצד רחפנים אזרחיים לחלוטין משמשים גם לנשיאה ולהטלת חימושים.

בהתאם לציפיות טראמפ: בוושינגטון מאיצים בניית שוברות קרח

משמר החופים האמריקאי העניק לחברת דייבי דיפנס חוזה לבניית חמש שוברות קרח (ספינות שמטרתן לנוע ולנווט באזורים ימיים המכוסים בקרח), במסגרת המשך להסכם בין ממשלת ארה"ב לפינלנד. כחלק מן ההסכם, דייבי דיפנס האמריקאית תבנה שלוש שוברות קרח בגודל בינוני בארה"ב, ואילו מספנת הלסינקי יבנו את שתי האחרות. זהו מהלך שמשקף את תשומת הלב האמריקאית למרחב הארקטי, ולצורך לשדרג את האמצעים שפועלים בו לכאלו מתקדמים ככל הניתן.

"יריבינו ממשיכים לחפש אחר דרכים להגדיל את נוכחותם במרחב הארקטי", הסבירה המזכירה לביטחון המולדת, קריסטי נואם. "חידוש יכולות שוברות הקרח של משמר החופים האמריקאי, הוא קריטי לבטחוננו".

החוזה בין הצדדים מבטיח כי שוברת הקרח הראשונה תסופק למשמר החופים האמריקאי כבר ב־2028. דייבי השקיעה בספטמבר מיליארד דולר במספנה בטקסס, מתוך מטרה שזו תהפוך למעין "מפעל שוברות הקרח האמריקאי". זהו כמובן ניצול הזדמנויות, בצל השאיפות הגדולות של הנשיא טראמפ במרחב הארקטי.