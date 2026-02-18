המשקיעים מצפים בכיליון עיניים לדעת מה עשו משקיעי העל עם הכסף שלהם ברבעון האחרון של שנת 2025. אתמול הרבה מהם חשפו את המהלכים האחרונים שלהם.

הם עושים זאת דרך מסמכי ה־F13. מדי רבעון מחויבות קרנות ההשקעה האמריקאיות והחברות הציבוריות, המנהלות סכומים של יותר מ-100 מיליון דולר, לחשוף את תיק ההשקעות שלהם לציבור, תוך 45 ימים מסוף הרבעון - מה שבעצם מגדיר את מגבלה מסויימת של החשיפה הזאת.

משקיעי העל מספקים אמנם תמונת מצב מיושנת יחסית של תיקי המניות, אך בכל זאת, הדיווחים נבחנים בקפידה רבה בידי משתתפי השוק, המבקשים להבין את החלטות ההשקעה של באפט, אקמן ודומיהם.

1 באפט לסיום: נוגס שוב בתפוח, ורוכש שוב פיצה

במהלך חודשיו האחרונים של וורן באפט בתפקיד המנכ"ל, ביצעה ברקשייר האת'וויי סדרת מהלכים דרמטית בתיק ההשקעות שלה, המאותתת על שינוי כיוון תחת הנהגתו של היורש, גרג אבל.

החברה צמצמה משמעותית את חשיפתה לענקיות הטכנולוגיה והבנקאות, עם מכירה של כ-50.8 מיליון מניות בבנק אוף אמריקה וירד להחזקה של 27.5 מיליארד דולר) וקיצוץ של 10.3 מיליון מניות באפל - רבעון שלישי ברציפות של נסיגה מיצרנית האייפון. האחזקה כעת עומדת על כ-60 מיליארד דולר, הגדולה ביותר בתיק.

בנוסף, ברקשייר חתכה את החזקתה באמזון ב-77% (מכירה של 7.7 מיליון ואחזקה כעת של כחצי מיליארד דולר), מהלך המשתלב עם החששות הכבדים בוול סטריט לגבי כדאיות ההשקעות המסיביות של ענקיות הטכנולוגיה בבינה מלאכותית. היא מחזיקה כעת כחצי מיליארד דולר באמזון.

בצד המפתיע של הדיווח, ברקשייר פתחה פוזיציה חדשה של 5.1 מיליון מניות בניו יורק טיימס , מהלך שהקפיץ את מניית עיתון החדשות ב-3.3% במסחר המאוחר. השקעה זו מסמנת קאמבק מעניין לעולם המדיה עבור הקונגלומרט מאומאהה, לאחר שב-2020 מכר באפט את עיתוניו המקומיים בטענה שהמודל אינו בר-קיימא.

נראה כי תחת הנהגתו של אבל, החברה מזהה כעת ערך במודל הדיגיטלי המתרחב של הטיימס. במקביל, ברקשייר בחרה להותיר ללא שינוי את החזקתה בקראפט-היינץ, תוך שגרג אבל מגבה את החלטת יצרנית המזון להקפיא את תוכניות הפיצול שלה. השוק ממתין כעת בדריכות ל-28 בפברואר, אז יפורסמו התוצאות השנתיות המלאות לצד מכתבו הראשון של המנכ"ל החדש לבעלי המניות.

אולי המהלך שהכי הרים גבות בדוחותיו האחרונים באפט היה רכישת מניות של דומינוס פיצה . מה שמיוחד במיוחד במהלך הזה הוא שמדובר ברבעון שישי ברציפות של רכישות. ב־18 החודשים שקדמו לפרישתו מתפקיד המנכ"ל, באפט בנה החזקה של כ־9.9% בדומינוס פיצה.

2 ביל אקמן מאמין בגדולות

ביל אקמן ביצע מהלך אגרסיבי לתוך ענקיות הטכנולוגיה, תוך שהוא מגדיל את החזקתו באמזון ב-65% (תוספת של כ-865 מיליון דולר). המהלך הפך את אמזון לאחזקה השלישית בגודלה בתיק שלו, בשווי של למעלה מ-2.2 מיליארד דולר.

בינתיים לא מדובר בהשקעה טובה - לאחר שעלתה ב-5% ברבעון האחרון של 2025, אמזון צללה ביותר מ-12% בתחילת 2026 בעקבות הודעתה על תוכנית השקעות עתק (CapEx) של 200 מיליארד דולר בבינה מלאכותית, מהלך שמחק כ-450 מיליארד דולר משווי השוק שלה. למרות זאת, מרבית האנליסטים נותרו אופטימיים עם המלצות "קנייה" ותחזיות להתאוששות של כ-38% בשנה הקרובה.

במקביל, אקמן חשף פוזיציה חדשה במטא בשווי של כ-7 מיליארד דולר (כ-10% מהתיק), תוך שהוא מתאר את המניה כבעלת "תמחור בחסר עמוק". לדידו, השוק לא מעריך נכונה את פוטנציאל הצמיחה של מטא בתחום ה-AI והמשקפיים החכמים, והוא אינו מוטרד מתחזיות ההוצאה המסיביות של החברה (עד 135 מיליארד דולר ב-2026).

כדי לפנות מקום להימורים החדשים הללו, אקמן צמצם ב-38% את החזקתו באלפאבית (גוגל) וחיסל לחלוטין את הפוזיציה ההיסטורית שלו בצ'יפוטלה שהייתה שווה כ-780 מיליון דולר, ובכך השלים מהפך בתיק לעבר "שבע המופלאות".

בשאר התיק, אקמן שמר על יציבות יחסית עם מכירות מזעריות של 0.21% בפוזיציות הליבה שלו בברוקפילד, המהווה את האחזקה הגדולה ביותר (18.15%), ובאובר. שאר התיק ממשיך להתבסס על מותגי צריכה ואירוח חזקים כמו רסטורנטס ברנדס והילטון, לצד החזקות נדל"ן ותיירות בהווארד יוז והרץ .

תיק ההשקעות של ביל אקמן מציג אסטרטגיה ממוקדת מאוד עם 11 מניות בלבד וערך כולל של כ-15.5 מיליארד דולר נכון לסוף שנת 2025.

3 דיוויד טפר פוזל למזרח

דיוויד טפר, מנהל קרן הגידור אפלוסה שהפתיע ברבעון הקודם כשרכש פוזיציה במניית ענקית השבבים החבוטה אינטל , ביצע בסוף 2025 שינויים משמעותיים בתיק ההשקעות של הקרן, המנהלת נכסים בשווי של כ-6.85 מיליארד דולר.

למרות שטפר בחר לצמצם בכ-20% את החזקתו בעליבאבא , ענקית המסחר הסינית נותרה הפוזיציה הגדולה ביותר בתיק שלו (כ-11%).

במקביל, טפר הפגין אמון מחודש בסקטור השבבים והטכנולוגיה האמריקאי: הוא שילש את החזקתו במיקרון עם הגדלה דרמטית של 200%, ולא ככדי - שורה הולכת ומתארכת של מנהיגי תעשיית הטכנולוגיה, בהם אילון מאסק וטים קוק מזהירה מפני משבר גלובלי בהתהוות: מחסור בשבבי זיכרון מתחיל לפגוע ברווחים, לשבש תוכניות עסקיות ולהקפיץ מחירים של מוצרים - ממחשבים ניידים וסמארטפונים ועד מכוניות ודאטה-סנטרים - והלחץ רק צפוי להחמיר.

טפר גם חיזק משמעותית את הפוזיציות שלו במטא (עלייה של 62%) וב-אלפאבית (עלייה של 29%).

מנגד, טפר בחר לממש רווחים ולדלל אחזקות במוקדי כוח אחרים, כאשר צמצם בכ-10.5% את החשיפה שלו לאנבידיה ובכ-13% את החזקתו באמזון.

לצד המהלכים הללו, הוא הפתיע עם הגדלה של למעלה מ-50% במניית אמריקן איירליינס ופתיחת פוזיציה חדשה בתעודת הסל על דרום קוריאה (EWY), מהלך שכבר הניב תשואה מרשימה. האסטרטגיה של טפר משקפת ניסיון לאזן בין החשיפה לשוק הסיני החבוט לבין הימור ממוקד על ענקיות ה-AI שמציגות תמחור נוח יותר, תוך התרחקות מסוימת מהמניות שהגיעו לשיא.

4 ביל גייטס מכר מניות בחברה שייסד ובזו של חברו הטוב

קרן הפילנתרופיה של מייסד מיקרוסופט ביל גייטס ואשתו לשעבר מלינדה שומרת את הכסף קרוב לבית. מעל מחצית מהחזקות הקרן, שמנהלת נכסים בהיקף של כ-36.5 מיליארד דולר, מושקעות במניות ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט ובברקשייר האת'ווי, שנוהלה ע"י חברם הטוב וורן באפט, חברם הטוב של בני הזוג לשעבר ומי שהעביר חלקים מהונו לקרן.

אלא, שברבעון האחרון חל שינוי משמעותי בתיק של הקרן, אשר החליטה למכור כ-16% ממניותיה במיקרוסופט. בעקבות המהלך ירד חלקה של המניה בתיק לכ-10% בלבד והיא כבר לא ההחזקה המשמעותית ביותר בתיק ונאלצה לוותר על הבכורה לברקיישר האת'וויי. אגב, גם ההחזקה בברקשייר הצטמצמה כשהקרן בחרה למכור מניות בהיקף של כ-1.2 מיליארד דולר, אבל היא עדיין תופסת כרבע מהתיק.

נכון לסוף שנת 2025, קרן ביל ומלינדה גייטס מנהלת פורטפוליו בשווי כולל של כ-35.36 מיליארד דולר, המורכב מ-23 מניות שונות. האחזקה הדומיננטית ביותר בתיק נותרה ברקשייר האת'וויי (BRK.B), המהווה כ-27.59% מהפורטפוליו בשווי של כ-9.75 מיליארד דולר, וזאת למרות צמצום של כ-10.8% בפוזיציה במהלך הרבעון.

יתר האחזקות נותרו יציבות: חברת פינוי הפסולת וויסט מנג'מנט היא האחזקה השנייה בגודלה (כ-18%), ואחריה חברת הרכבות הקנדית Canadian Natl Railway (CNI) המהווה כ-14.5% מהתיק. הקרן גם שומרת על פוזיציות חזקות בענקיות התעשייה קטרפילר המהווה כ-10.3% מהתיק, ודיר עם כ-4.68%.

התיק כולל גם אחזקות משמעותיות ב-Ecolab (ECL), וולמארט ופדקס לצד פוזיציות קטנות יותר בחברות כמו קוקה קולה, פמסה, מקדונלד'ס ואנהאוזר-בוש.

5 קת'י ווד עדיין מאמינה בקריפטו

הרכישות האחרונות של קת'י ווד לא מפתיעות. הן משתלבות בתזה ארוכת הטווח של הקרן Ark שתחת ניהולה, שלפיה ירידות חדות יוצרות נקודות כניסה בשווקים הקשורים לתשתיות קריפטו, מסחר ומטבעות יציבים.

שנים לאחר שווד הפכה לפנים של אופוריית ההשקעות בתקופת הקורונה, קרן הדגל שלה מציינת ציון דרך לא פשוט. תעודת הסל ARK Innovation ETF (סימול ARKK ) השלימה מוקדם יותר החודש רצף של עשרה ימי ירידות, הארוך ביותר בתולדותיה.

ARKK נותרת מרוכזת בחברות שהשווי שלהן תלוי במידה רבה בציפיות לרווחים עתידיים, ולכן הן רגישות במיוחד לעלויות מימון גבוהות יותר. החשיפה הזו הגבירה את התנודתיות. מניית טסלה , שמרכיבה כ־11% מהתיק, ירדה השנה, וכך גם Tempus AI ו־Roku, בין היתר.

החברה הוסיפה השקעה של כ־2.4 מיליון דולר בפלטפורמת המסחר סירקל (Circle) דרך קרנותיה, לפי אותם דיווחים. בנוסף, Ark רכשה מניות של בוליש בכ־3.5 מיליון דולר, וכן מניות של קוינבייס בהיקף של כ־630,606 דולר.

העסקאות האלה מגיעות אחרי סבב רכישות גדול יותר לפני כשבוע, שבו דיווחה החברה על הגדלת חשיפה בכ־24.8 מיליון דולר למספר חברות עם זיקה לקריפטו, כשרובינהוד ו־ Bitmine Immersion היו בין התוספות הגדולות ביותר. הדיווח כלל כ־235,077 מניות של רובינהוד בשווי כ־21.1 מיליון דולר, לצד 274,358 מניות של Bitmine בשווי של כ־6.2 מיליון דולר, לפי הנתונים שפורסמו.

תחום החדשנות הרפואית נותר עמוד תווך מרכזי: הקרנות ARKG ו-ARKK הוסיפו יותר מ-256 אלף מניות של ביים תרפיוטיקס, לצד רכישות חדשות של אינטליה תרפיוטיקס, קריספר תרפיוטיקס, ריקרז'ן פרמצבטיקה וטמפוס AI - מהלך שמדגיש את ההימור של Ark על ביוטק מונע בינה מלאכותית.