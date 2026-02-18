מנהל קרן הגידור שחשף: אני בשורט על השוק האמריקאי

מנהל קרן הגידור המיליארדר רוב סיטרון העריך השבוע כי צפויה חולשה בביצועי שוק המניות האמריקאי. סיטרון אמר ל-CNBC שהוא בפוזיציית שורט על השוק האמריקאי (כלומר מהמר נגדו) ובלונג במניות בשווקים בינלאומיים מסוימים.

סיטרון הוא המייסד והמנהל של Discovery Capital Management שהיא אחת מקרנות הגידור הגדולות והמוכרות בוול סטריט. הוא טען שלשווקים זרים מתעוררים - במיוחד באמריקה הלטינית - יש מקום לעלייה גדולה יותר השנה ביחס למניות אמריקאיות.

"ארה"ב נסחרת בפרמיה של יותר מ-40% על שאר העולם", אמר סיטרון. "היא אמורה להיות בפרמיה, אבל 40% זה קצת מוגזם".

לדבריו, מדאיגה אותו במיוחד אי הוודאות בנוגע לתשואה על ההשקעה שחברות יקבלו אל מול הוצאות הון גבוהות בעידן הבינה המלאכותית. זאת במיוחד לאור העובדה שכמעט מדי יום מגזר מניות חדש סופג חששות מבינה מלאכותית שתשבש את צמיחתו העתידית.

"אנחנו לא יודעים מי יהיו המנצחים. אני לא חושב שכולם יהיו מנצחים וזו אחת הבעיות", הוא אמר. "אתה רואה מגזרים וחברות שעושים בכל יום התאמות משמעותיות, כי אנשים מפחדים ממה שהעתיד צופן לנו".

סיטרון אוהב שווקים מתעוררים משום שהחברות שם הן לעתים קרובות מונופולים או אוליגופולים, כלומר יש להן יותר הגנה על העסקים שלהן והן אינן צריכות למהר כדי לנצח את התחרות בתחום הבינה המלאכותית, ובכך מבודדות מהסיכונים הפוטנציאליים של ההשקעה.

הבחירה המובילה שלו היא מקסיקו, שלדבריו נראית חזקה הודות להתמקדותה בחיזוק הקשרים עם ארה"ב והערכות השווי הנמוכות של החברות שלה, שלעתים קרובות יש להן מעט מתחרות.

סיטרון הוסיף כי גם לארגנטינה יש פוטנציאל משמעותי הודות לאפשרות לרפורמות ממשלתיות נוספות לאחר בחירות אמצע הקדנציה שחיזקו את כוחו של הנשיא חאבייר מיילי.