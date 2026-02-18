מחירי הביטוח לרכב הוזלו בעיקר בדגמים הללו. האם הם יירדו עוד?

ביום חמישי הבא יגיע מועד הדד-ליין ל-8 חברות ביטוח שנדרשו להוריד את מחירי הביטוח המקיף לרכב שהן גובות. לפני שלושה חודשים נקט הממונה על רשות שוק ההון, עמית גל, צעד שנחשב קיצוני ודרש מאותן חברות להגיש לאישור הרשות מחירים זולים יותר, לאחר שמצא שהן העלו את הפרמיות על ביטוח רכב רכוש (מקיף וצד ג') יותר מדי בשנים האחרונות.

● עד 15% בחודש וחצי: מחירי הרכבים המשומשים נחתכים

● המהלך הדרמטי של הממשלה: התקנה שעשויה לעצור את יבוא הרכבים הפופולריים

הסנקציה ברורה: חברה שהמחירים החדשים שלה לא יאושרו לא תוכל לשווק פוליסות ביטוח רכב חדשות, החל מסוף חודש אפריל.

כעת, שבוע לדד-ליין, נודע לגלובס כי חברות הביטוח כבר "מתיישרות" לדרישה וצפויות להוריד את המחירים. לפי גורמים המעורים בפרטים, "מרבית החברות הפנימו את המסר שהעבירה הרשות". כמו כן בשלב זה "מתקיים שיח חיובי עם החברות השונות על התעריפים החדשים שהן מתכוונות להציע".

אחרי שהחברות יגישו את התעריפים החדשים לאישור הרשות תבחן אותם ותחליט עד סוף אפריל אם לאשר את המחירים החדשים, כשבינתיים ברשות שוק ההון ככל הנראה בוחנים את הנתונים יחד עם החברות ועוזרים להן להגיע למחיר חדש שייחשב הוגן.

ברשות שוק ההון סירבו להתייחס ומסרו כי "אין בכוונתנו להתייחס לשיח מקצועי המתנהל מול הגופים המפוקחים". עם זאת אישרו כי אין כוונה לאפשר חריגה מהמועד שנקבע, 26 בפברואר, ולא יאושרו בקשות דחייה מעבר למועד זה.

האיום הגיע אחרי זינוק של 75% בביטוחי הרכב

כזכור, האיום מצד רשות שוק ההון הגיע אחרי שמחירי הביטוח המקיף לרכב זינקו ב-75% מאז שנת 2019 ועד ראשית 2025. התוצאה הייתה שחברות הביטוח הגדולות רשמו בשנתיים האחרונות רווח מצרפי של יותר מ-3 מיליארד שקל בתחום ביטוחי הרכב (לעומת רווח של כחצי מיליארד שקל בשנה ב-2023, והפסד של 1.6 מיליארד שקל בשנה שלפני), כך על פי דוחות החברות.

הסיבות לזינוק במחירים היו עלייה בגניבות הרכב (אך בשנת 2025 כבר ירדו ב-20%), לצד עלייה בתאונות והתייקרות מחירי חלקי החילוף. ובכל זאת, ברשות שוק ההון חששו כבר לפני שנה וחצי שהמחירים עלו יותר מדי. בנובמבר האחרון 8 חברות קיבלו את ההוראה להוריד את המחירים - הפניקס, הראל, מנורה, כלל, שלמה, שומרה, איילון וביטוח ישיר. אז הורתה הרשות לספק לה "נספח אקטוארי מלא ומעודכן, הכולל תעריף מעודכן שיהלום את הסיכון הגלום ויכלול את מלוא המידע הנדרש, בהתאם להוראות הדין והרגולציה". במקביל, מגדל, שהייתה גם היא ברשימה המקורית, קיבלה אישור מהרשות שלאחר בדיקה אינה נדרשת לעדכן את התעריפים.

בהמשך, בחודש דצמבר האחרון הטילה רשות שוק ההון קנס של 125 אלף שקל על ביטוח ישיר ועל הפניקס, בעקבות עיכוב בהעברת נתונים לבקשת הממונה וכן חוסר בפרטים מסוימים שהרשות ביקשה. מדובר בשתי החברות הדומיננטיות בענף - ביטוח ישיר עם נתח שוק של 14.7% והפניקס עם נתח של 14.4%. להראל ומגדל נתח של 11% בענף כל אחת, ולכלל נתח של 9% מהשוק. על חברת ביטוח נוספת, ווישור, קטנה יחסית בענף, הוטל עיצום על תנאי. לווישור נתח שוק של 1.5% ולאיילון, החברה הבת, עוד 4.8%.

המחירים יורדים זה כשנה, בהובלת טויוטה ומאזדה

בחברות הביטוח תקפו בזמנו את המהלך של רשות שוק ההון וציינו כי מחירי ביטוחי הרכב כבר ממילא נמצאים במגמת ירידה. אלא שזה לא היה מדויק. המחירים החלו לרדת רק במרץ 2025, לאחר שהרשות דרשה מהחברות לספק הסברים למחירי הביטוח הגבוהים שלהן, וקבעה כי "פערים מהותיים התגלו בין עלות התביעות והסיכון הגלום ובין עלות הפרמיה שנגבתה מהמבוטחים".

ואכן, על פי בדיקת גלובס, מחירי הביטוח המקיף לרכב ירדו בשנה האחרונה בממוצע ב-17%. בתרגום לשקלים הירידה היא של כ-1,100 שקל במחיר הביטוח המקיף. למעשה, בלי מאמץ גדול תוכלו להתמקח כבר כעת מול חברת הביטוח ולהוריד את המחיר שתשלמו בשנה הקרובה. מנגד, מחירי ביטוח החובה עלו ב-8%, ובסך הכול מחירי הביטוח ירדו בשנה האחרונה בכ-8%, כך על פי נתוני חברות שפעילות בתחום.

על פי אותן חברות, ירידת מחירי הביטוח המקיף לרכב בשנה האחרונה הורגשה במיוחד בדגמים כמו טויוטה ראב 4, שם נרשמה ירידה של 20% בביטוח המקיף, וכן במאזדה CX 5 וביונדאי איוניק שהוזלו ב-16%. בקיה ספורטג' הייתה ירידה של 15%, ביונדאי טוסון של 14%, ובטויוטה קורולה, קיה נירו וקיה פיקנטו נרשמו ירידות של 12%. אצל מיצובישי אאוטלנדר נרשמה ירידה בביטוח של 9% ובמאזדה 3 של 5% בלבד.

"לראשונה יש דיון ברמה האופרטיבית"

בנובמבר האחרון התייחס רונן אגסי, מנכ"ל מגדל ביטוח, להתפתחויות בשיחה עם גלובס, וציין כי "בעקבות כל מיני תוצאות בענף, ואמירות מכל מיני מקומות, המפקח פתח בהליך בדיקה. גם מאיתנו הרשות ביקשה נתונים וביצעה הליך ארוך ומפורט, בסופו קיבלנו פידבק כי לא נדרשת איזו התאמה בתמחור והמכירה ללקוחות". עם זאת ציון כי האירוע חריג, שכן "זו הפעם הראשונה שיש דיון ברמה האופרטיבית בתחום כזה. אנחנו גופים מפוקחים והביטוח הוא תעשייה מפוקחת, שבה התעריפים שלנו מאושרים".

האם תירשם בחודשים הקרובים ירידת מחירים נוספת בביטוחי הרכב? לרשות שוק ההון יש כאמור עוד כחודשיים וחצי כדי לאשר או לפסול את הביטוחים החדשים. אף גורם לא ידבר לציטוט, אך בשוק טוענים שירידת המחירים קרתה לאורך השנה האחרונה כולה כדי להימנע מסנקציה נוספת מצד הרשות. בשוק יש מי שמקווים שהרגולטור יסתפק בירידה הנוכחית, וטוענים שהוזלה נוספת תחזיר את חברות הביטוח להפסדים בתחום.