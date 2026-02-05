הממשלה מקדמת: רגולציית סייבר מחמירה כתנאי ליבוא דגמי רכב

משרד התחבורה נערך ליישם השנה רגולציה, שתחייב יבואנים להגיש אישורים על הגנת סייבר לרכב ברמת היצרן והדגם, כתנאי ליבוא דגמים לישראל. הרגולציה מופיעה בהצעת חוק ממשלתית חדשה לתיקון "חוק שירותי הרכב", שהוא מסגרת-העל המשפטית של רגולציית יבוא ושירותי הרכב בישראל.

בסעיפים העוסקים בהגנת סייבר נכתב כי "מאז נכנס החוק לתוקף, העיסוק בסוגיית הסייבר ברכבים תופס מקום נרחב יותר, הן לנוכח המגמה ההולכת וגדלה של שימוש במחשבים וציוד דיגיטלי ברכבים, והן בשל התגברות קצב אירועי מתקפות הסייבר. מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקבוע תנאים לקבלת רישיון לפי חוק זה בעניין הגנת סייבר".

הדרישות עדיין מעורפלות

על פי ההצעה השר, בהתייעצות עם מערך הסייבר הלאומי, יהיה רשאי לקבוע תנאים נוספים לקבל רישיון, ובכלל זה דרישת קיומם של מנגנונים ואמצעים שיבטיחו הגנה כאמור, ומינוי ממונים על הנושא".

הצעת החוק נותרת מעורפלת בכל הנוגע לדרישות הספציפיות מהיבואנים להגנת סייבר, ככל הנראה בשל דרישות ביטחון מידע. אולם גורמים בענף מעריכים כי הדרישות יכללו בין השאר הצגת מסמכי בדיקה של גופים מקצועיים בתחום על עמידתם של מותגים ושל דגמי רכב פרטניים בדרישות להגנת סייבר לאורך כל שרשרת המידע, כתנאי לייבואם. בין היתר מדובר במידע על יכולות איסוף הנתונים של כלי הרכב, השרתים שאליהם מועבר המידע בחו"ל, אמצעים להגנת סייבר ברמת המוסכים ועמדות הטעינה ועוד.

יצוין כי התקינה האירופית העדכנית, שהיא תנאי ליבוא רכב לישראל, כבר כוללת דרישות להגנת סייבר על לרמת פס הייצור של היצרן. על פי הערכות בענף, חלק מהיצרנים, בעיקר סינים, עשויים להתקשות לעמוד בתקנות החדשות. בענף מעריכים כי המקור לדרישות הוא בין השאר גורמי ביטחון אמריקניים.

החקיקה - "פריצת דרך"

בענף הגנת הסייבר לרכב בישראל, שנחשב למוביל עולמי בתחום, מברכים על מהלך החקיקה. אייל קמיר, מייסד ויו"ר חברת הסייבר לרכב "אניגמטוס", אומר כי החקיקה היא פריצת דרך, שתאפשר להטיל את האחריות על כל שרשרת הערך של כלי הרכב בישראל, בדגש על כלי רכב תפעוליים שרגישים במיוחד למתקפות סייבר.

לדברי יואב לוי, מיסד ושותף בחברת הסייבר לרכב אפסטרים סקיוריטי, החקיקה חשובה גם מבחינת היכולת לפקח על סוגי כלי הרכב הנכנסים ארצה וגם ברמה האופרטיבית של הגנה על הנתונים הנכנסים ויוצאים מהרכב.

ממשרד התחבורה נמסר, כי "אופן החלת הדרישות, לרבות שאלת תחולתן ברמת רישיון היבוא הכללי או ברמת דגם ספציפי, כמו גם מנגנוני הפיקוח והאכיפה, ייקבעו בהמשך, לאחר אישור מתן הסמכות".

ישראל הייתה ב־2025 אחד משוקי היצוא הגדולים לרכב סיני - בעיקר מופחת זיהום

ישראל היוותה בשנת 2025 את שוק יצוא הרכב הגדול ביותר בעולם של כלי רכב מופחתי זיהום מתוצרת סין ביחס לגודל השוק. כך עולה מניתוח של נתוני היצוא המסכמים לשנת 2025, שפרסם המכס הסיני.

במונחי יצוא מוחלטים של סך כלי הרכב מתוצרת סין, מכל הפלחים, תפסה ישראל את המקום ה-14 בעולם ב-2025, עם כ-101,346 כלי רכב, אחרי אוזבקיסטן עם כ-145 אלף כלי רכב ולפני אינדונזיה, עם כ-98 אלף.

ואולם, במדד של סך יבוא רכב סיני בהשוואה לסך היקף מכירות הרכב המקומיות באותה שנה תפסה ישראל את המקום השלישי בעולם, עם נתח של כ-29.7% מכלל המכירות, אחרי רוסיה ומקסיקו ולפני השוק האוסטרלי, שבו אחוז החדירה של כלי הרכב הסיניים נע ב-2025 סביב 24%.

המעמד של ישראל בולט אף יותר בסגמנט היצוא של כלי רכב סיניים בעלי הנעה "ירוקה" - חשמליים, היברידיים ופלאג-אין. על פי הנתונים מסין ישראל תפסה ב-2025 את המקום ה-11 ברשימת כלל יעדי היצוא של כלי רכב כאלה, בפער של אלפי כלי רכב בודדים מהודו, שבמקום ה-10.

ואולם, בהשוואה של סך יצוא כלי הרכב "הירוקים" מסין ביחס לסך היקף מכירות כלי הרכב בישראל באותה שנה, נמצאת ישראל במקום הראשון בעולם, עם שיעור חדירה של כ-24.3%. בכך היא הקדימה את בלגיה, שהיא שער היבוא המרכזי לכלל מדינות איחוד האירופי, את איחוד האמירויות, שעיקר היבוא שלו מסין מתמקד בכלי רכב עם הנעת בנזין, ואת בריטניה.

קוריאה חוזרת לתמונה: קיה תשיק בישראל ברבעון השני חשמלית עירונית עם טווח גדול ומחיר קטן



הקוריאנים נחושים שלא להותיר את הפלח החשמלי בדומיננטיות סינית מוחלטת, וכחלק מהמאבק תגיע לכאן בתחילת הרבעון השני החשמלית העירונית החדשה KIA EV2. המכונית, בתצורת קרוס-אובר, מיוצרת באירופה והיא נמתחת לאורך 4.1 מ' בלבד, אולם רוחבה 1.8 מ', גובהה 1.57 מ' והיא ניצבת על בסיס גלגלים באורך 2.565 מ' ומצוידת בתא מטען בנפח עד 365 ליטר.

KIA EV2

יש לה מנוע בהספק 145 כ"ס ובאירופה היא מוצעת עם בחירה בסוללה של 42.2 קילוואט-שעה וטווח של עד 317 כ"ס, או סוללה של 61 קילוואט-שעה וטווח של עד 448 ק"מ. המחירים בישראל טרם נקבעו, אולם באירופה הם צפויים להיות נמוכים בכ-15%-20% מהמחירים של האחות הגדולה EV3, כך שניתן לתרגם אותם לסביבות 140-145 אלף שקל בישראל, בכפוף לשער המטבע.

חודש של הוזלות: עודפי ה"אפס קילומטר" נגררים גם לתוך 2026

ענף הרכב פתח גם את חודש פברואר עם המשך עודפי מלאי רכבי "אפס קילומטר" ושלל מבצעים, כולל של דגמים חדשים יחסית. ההנחות הטיפוסיות נעות בטווח של כ-9% עד 15% ממחיר המחירון, ולעיתים מעבר לכך.

בגזרת הבנזין "אפס קילומטר" בולטים דגמים כמו יונדאי טוסון 1.6 טורבו עם הנחה של כ-25 אלף שקל מהמחירון, קיה סלטוס עם הנחה של כ-24 אלף שקל ועוד. בגזרה "הירוקה" ניתן למצוא אקספנג G6 חשמלית מהמודל היוצא בהנחה של כ-16 אלף שקל, BYD seal 05 בהנחה של 25 אלף שקל, קיה נירו הייבריד בהנחה של 21 אלף שקל ועוד.

במסגרת המאמצים לחיסול המלאים מוצעים גם דגמי אפס קילומטר במבצעי שיווק לרכב חדש. כך למשל במסגרת המבצע של מכשירי תנועה לעמיתי הוט, שמתמקד בדגמים חדשים של צ'נגאן וסוזוקי, ניתן גם לרכוש את הדגם החשמלי הגדול דיפאל 07 מאפס קילומטר ב-167 אלף שקל, לעומת מחיר מחירון של 202 אלף שקל כחדש. המבצע לעמיתי חבר של כלמוביל כולל גם את הקרוס-אובר החשמלי סמארט 3 במסלול אפס קילומטר עם הנחה של עד 38 אלף שקל ממחיר המחירון.

כלמוביל מחדשת את השיווק של איוניק 5 עם תמחור נמוך יותר

לאחר הפסקה של מספר שבועות חידשה השבוע חברת כלמוביל את השיווק של יונדאי איוניק 5 החשמלית והפעם בגרסה עם טווח משודרג, רמות גימור חדשות ומבנה תמחור חדש עם סף כניסה נמוך יותר.

יונדאי איוניק 5

המכונית עצמה לא עברה שינוי חיצוני או פנימי, והיא נמתחת לאורך 4.65 מ' וניצבת על בסיס גלגלים באורך 3 מ'. כל הגרסאות מצוידות במנוע בודד בהספק 229 כ"ס ובסוללה של 84 קילוואט-שעה עם טווח מוצהר, שעומד כעת על עד 570 ק"מ ב-WLTP.

רמת הגימור ההתחלתית עולה כ-215 אלף שקל וכוללת בין השאר מושבים חשמליים ודלת אחורית חשמלית. הרמה הבאה בתור מוסיפה ריפוד בד משולב בעור, מצלמות היקפיות ועוד, ועולה 230 אלף שקל. הרמה הבכירה כוללת ריפוד עור מלא, חלון גג חשמלי ועוד, ועולה 248 אלף שקל.