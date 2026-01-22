הכנסות המדינה ממסים על רכישת רכב ועל שימוש שברו בשנת 2024 שיא היסטורי והסתכמו בכ־53.3 מיליארד שקל, כ־12% מסך גביית המסים באותה שנה. כך עולה מהניתוח של הכלכלן הראשי באוצר לדוח הכנסות המדינה.

הסעיף המרכזי בגבייה מתחום הרכב היה ההכנסות מבלו על דלק, שהסתכמו בכ־23.7 מיליארד שקל ב־2024. הדוח מעריך כי "הזינוק בהכנסות ממיסוי דלקים בשנת 2024 מהווה חריגה, ככל הנראה זמנית", שנבעה ממספר אירועים נקודתיים. יצוין כי על פי נתונים ראשוניים של הכנסות המדינה בשנת 2025, שפורסמו בינואר 2026 - הגבייה מבלו הדלק המשיכה לעלות גם בשנה שעברה ואף שברה את השיא של 2024 עם 25.5 מיליארד שקל.

הניתוח של הכלכלן הראשי חושף כי בשנת 2024 הבלו המוטל על בנזין בישראל עמד על 0.93 דולר לליטר, נתון שמציב את ישראל במקום השני מקרב כלל מדינות ה־OECD. רק הבלו בליטא היה גבוה יותר באותה שנה עם 1.06 דולר לליטר. על פי אותם נתונים הבלו בישראל ב־2024 היה גבוה ב־41% מהממוצע של כלל מדינות ה־OECD ובכ־38% מהממוצע של 27 המדינות האירופיות.

למרות זאת, נטען בניתוח של האוצר כי כי "המס השולי בשימוש ברכב בישראל, שמשתקף בגובה הבלו, אינו משקף באופן מלא את העלויות החיצוניות של השימוש ברכבים, כאשר העלות העיקרית היא הגודש". יצוין כי תחת נימוק זה האוצר ממשיך לקדם את תוכנית "אגרת הגודש" בכניסה לערים הגדולות.

הפסד מס בגלל הרכב החשמלי

הכלכלן הראשי גם מדגיש את הצורך ביישום "מס הנסועה" על כלי רכב חשמליים, שאמור היה להיכנס לתוקף ב־2026, אולם טרם אושר על ידי הכנסת. על פי הדוח, "המעבר מרכבי בנזין לכלי רכב חשמליים הקטין את גביית מס הבלו על בנזין בשנת 2024 בכ־0.6 מיליארד שקל, בשנים הבאות ההפסד השנתי צפוי לגדול ובשנת 2034 הוא יעמוד על כ־6.2 מיליארד שקל במחירי 2024".

הניתוח צופה כי מס הנסועה על רכב חשמלי יפצה את המדינה חלקית על "הפסד ההכנסות", שנובע מהמעבר לרכב חשמלי, שאינו צורך בנזין. ההכנסות ממס הנסועה צפויות הגיע ל־3.5 מיליארד שקל בשנה בשנת 2030. עם זאת התחזית על אובדן ההכנסות למדינה - לא לוקחת בחשבון את הנסיגה החדה במכירות כלי רכב חשמליים בשנת 2025. זאת נבעה בין השאר מהעלאת מס הקנייה עליהם ומעבר מהיר של השוק לרכבי פלאג־אין, שעדיין צורכים בנזין.

עוד על פי הניתוח, מס הקנייה על רכישת כלי רכב חדשים וחלקי חילוף תרם באותה בשנה 15.7 מיליארד שקל להכנסות ממיסוי רכב, עוד שיא היסטורי. המכס על כלי רכב, שמוטל על רכב שמיובא ממדינות שאינן חתומות על הסכם סחר עם ישראל, הסתכם ב־2024 בכמיליארד שקל, זינוק חד שמקורו בעלייה החדה ביבוא כלי רכב מסין.

האגרות, בעיקר אגרות רישוי שנתיות, תרמו באותה שנה 5.3 מיליארד שקל להכנסות ואילו המע"מ על בלו הדלק, מס קנייה ומכס, הסתכם ב־6.9 מיליארד שקל.

יצוין כי הניתוח אינו כולל את מס שווי השימוש החודשי, שאותו משלמים כ־300 אלף מקבלי רכב צמוד בישראל. ההכנסות ממס זה, שנמצאות בסעיף מס הכנסה, מוערכות בכ־5 מיליארד שקל בשנה. לפיכך סך הגבייה הכולל מתחום הרכב נע סביב 60 מיליארד שקל.

הכלכלן מציין את רמת המינוע הנמוכה היחסית בישראל, כ־414 כלי רכב לכל אלף תושבים, שממקמת את ישראל במקום ה־34 מתוך 36 מדינות ה־OECD ומציין כי "מבדיקת הקשר בין התוצר לנפש במונחי כוח קנייה במדינות ה־OECD לרמת המינוע, נמצא כי ישנו קשר חיובי בין המשתנים. על פי קשר זה בהינתן התוצר לנפש בישראל, רמת המינוע הייתה אמורה להיות גבוהה יותר מרמת המינוע בפועל, וייתכן שאחת הסיבות לכך היא מיסוי גבוה על רכישת רכב בישראל". 

MG משיקה קרוס־אובר פלאג־אין גדול, במחיר שובר שוק

חברת לובינסקי השיקה השבוע בישראל את הקרוס־אובר פלאג־אין הגדול MG S9 עם מקום לעד שבעה נוסעים בשלוש שורות מושבים. אורכו של הרכב 4.98 מ', גובהו 1.78 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.91 מ'. כאשר כל המושבים מאוישים עדיין נותר נפח מטען של כ־322 ליטר.

קרוס־אובר, פלאג־אין S9 של MG / צילום: יח''צ

לרכב הנעת פלאג־אין, שמשלבת מנוע בנזין 1.5 ליטר המשמש כגנרטור לטעינת הסוללה תוך כדי נסיעה, מנוע חשמלי וסוללה של 24.7 קילוואט־שעה - שמספקת טווח נסיעה חשמלי של עד 100 ק"מ ב־WLTP. ההספק המשולב הוא 231 כ"ס. הרכב מוצע בשתי רמות גימור ואבזור, כאשר כבר גרסת הבסיס כוללת חישוקי 20 אינץ', חלון גג עם כיסוי נגלל, מושבים חשמליים ועוד. בגרסה הבכירה ריפוד עור, מושבים עם עיסוי ועוד. המחירים נעים בין כ־190 ל־200 אלף שקל, זול משמעותית מהמתחרים הסינים הישירים בעלי ממדים דומים.

טסלה נערכת לשיווק הטנדר החשמלי סייברטראק, בישראל

טסלה השיקה באתר הישראלי עמוד ייעודי לטנדר החשמלי הייחודי "סייברטראק", שעד כה לא שווק אצלנו רשמית. החברה עדיין לא מאפשרת הזמנות ולא פרסמה מחיר, אם כי על פי הערכות הוא ינוע סביב 800־900 אלף שקל אחרי מסים. בשלב הראשון, מציגה החברה באתר מפרטים של שתי גרסאות, AWD שהיא גרסת הבסיס עם 600 כ"ס וטווח של עד 547 ק"מ ב־WLTP ו־Cyberbeast - גרסת הקצה, עם 3 מנועים בהספק 845 כ"ס וטווח של עד כ־515 ק"מ ב־WLTP. הרכב עשוי מפלדת אל־חלד והוא שווק עד היום רשמית רק בארצות הברית ודרום קוריאה.

הטנדר החשמלי, ''סייברטראק'' / צילום: יח''צ

במקביל, טסלה מאפשרת כעת להזמין גרסת הביצועים הבכירה של הקרוס־אובר החשמלי מודל Y. המכונית מצוידת בשני מנועים בהספק משולב של 627 כ"ס ומסוגלת להאיץ מאפס ל־100 קמ"ש ב־3.8 שניות, סוללה של 82 קילוואט־שעה מספקת טווח של עד 580 ק"מ ב־WLTP - תוספת של כ־65 ק"מ לעומת המודל הקודם. לרכב בולמי זעזועים נשלטים אלקטרונית עם אפשרות בחירה של הנהג במספר מצבים, חישוקי 21 אינץ', מערכת בלימה משודרגת ועוד. המחיר בישראל מתחיל בכ־337 אלף שקל.

מותג רכבי השטח FREELANDER בדרך אלינו

חברת צ'רי וקבוצת לנדרובר הודיעו השבוע על תחילת היצוא של מותג רכבי השטח החדש FREELANDER. המותג, שמפותח במסגרת שיתוף הפעולה המתמשך בין שתי קבוצות הרכב, מבוסס על פלטפורמות ומכללי הנעה של צ'רי הסינית וגם יוצר בסין. הוא יכלול בעיקר רכבי כביש־שטח, עם יכולות שטח ועם הנעה חשמלית או פלאג־אין, אולם ימוצב כמותג עצמאי, נפרד מזה של לנדרובר, עם רשת הפצה עצמאית לפחות בחלק מהשווקים.

כלי הרכב המדוברים צפויים להיות יקרים יותר מהמותגים העצמאיים של צ'רי, אולם זולים מהמקובל בלנדרובר, עם מחירים שיתחילו בסין בסביבות 42 אלף דולר. בשלב הראשון יחל היצוא של כלי הרכב למזרח התיכון כאשר ב־2027 הם צפויים להגיע גם לאירופה ולישראל. עדיין לא ברור מי ייבא את כלי הרכב לכאן.