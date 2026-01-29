אובר בוחנת את שוק הרכב הישראלי: צפויה לשתף פעולה עם BYD וטסלה

חברת אובּר (Uber) החלה לבצע הכנות ראשוניות לכניסה לישראל לקראת סוף השנה; זאת בהנחה שהחקיקה החדשה בנושא תתקבל. כך מוסרים מקורות בענף הרכב. ההכנות מתמקדות בהקמת תשתית מחשוב ולוגיסטיקה אולם במקביל מתנהלים מגעים עם יבואני רכב לגבי תוכניות רכש ו/או ליסינג ייעודיות לנהגי אובּר.

יצוין כי למרות שאובּר מאפשרת לנהגים בשווקים רבים בעולם להשתמש ברכב פרטי משומש, שגילו עד 15 שנה, קיימת בחברה העדפה לשימוש בכלי רכב חדשים יותר, בעיקר חשמליים. זאת כחלק מהאסטרטגיה הסביבתית של החברה לעבור לצי חשמלי מלא בסוף העשור.

הסכמים עם שתי יצרניות

לשם כך חתמה החברה בשנים האחרונות על מספר הסכמים בינלאומיים משותפים עם יצרניות רכב מובילות, המיושמים בשווקים שבהם היא פועלת ברחבי העולם. במסגרת הסכמים אלה יכולים נהגי אובּר לרכוש, לשכור או לחכור כלי רכב חדשים בתנאים מועדפים מהיצרניות או מהיבואניות שעימן יש הסכמים. אלה כוללים בין השאר חוזי שכירות והחכרה מוזלים, הנחות כספיות בעת רכישה ישירה ועוד.

ההסכמים הבולטים של אובּר כיום הם עם שתי יצרניות: הראשונה היא יצרנית הרכב הסינית BYD, הנחשבת לשותפת אספקת רכב אסטרטגית שלה מאז 2024. שתי החברות הודיעו בעבר על כוונה לצרף לפלטפורמת שיתוף הנסיעות של אובּר כ־100 אלף כלי רכב חשמליים של BYD ברחבי העולם, כולל באירופה ובמזרח התיכון.

השותפה השנייה היא טסלה, שחתומה עם אובּר זה שנים על הסכמים לאספקת כלי רכב ושירותים לנהגי החברה, בתנאים שמשתנים בהתאם לשווקים בעולם. בארה"ב הם כוללים בין השאר הנחות של עד 2,000 דולר על רכישת טסלה מודל 3 או Y, אינטגרציה של פלטפורמת שיתוף הנסיעות של אובּר ישירות במערכת ההפעלה של רכבי טסלה, תוכניות ליסינג ייחודיות באמצעות חטיבת הציים של טסלה ועוד. על פי הערכות, שיתוף פעולה דומה צפוי גם בישראל והוא ישתלב במאמצים הנוכחיים של טסלה להרחיב את פעילותה מול ציי הרכב בישראל.

תוכנית המבוקשת בעיקר בקרב תאגידים עם אג'נדה סביבתית, Uber Green / צילום: יח''צ

מציבה דרישות ספציפיות

יצוין כי אובּר מציבה דרישות ספציפיות ייעודיות לכלי הרכב שבהם יכולים נהגי החברה להשתמש, ואף מפרטת רשימה ספציפית של דגמים "מאושרים" לכל שוק בעולם עם תעדוף לכלי רכב חשמליים. נהגי רכב חשמלי של אובּר יכולים גם לקבל טיפים גבוהים יותר ושכר נסיעה גבוה יותר, ליהנות מתעריפי טעינה נמוכים יותר ולשלם עמלות שירות מופחתות לחברה.

בחלק מהשווקים החברה מפעילה תוכנית שיתוף נסיעות בשם Uber Green, שהחלה לפעול באפריל 2025, ומאפשרת ללקוחות של שירותי ההסעות להזמין רק רכב חשמלי מלא ולא היברידי או פלאג־אין. תוכנית זו מבוקשת בעיקר בקרב תאגידים עם אג'נדה סביבתית, שמכסים את הוצאות הנסיעה לעובדיהן. בישראל התוכנית תתמקד בענף ההייטק.

פרט לכך מפעילה החברה עוד שירותים ייעודיים, שעשויים לעודד נהגים בישראל להצטייד בכלי רכב חדשים. ביניהם Uber Black, תוכנית הפרימיום של החברה, הדורשת מהנהגים להצטייד בכלי רכב חדשים יחסית, שצבעם שחור והם מצוידים בריפוד עור טבעי או מלאכותי. תצורת רכב זו נחשבת די נדירה בישראל. גם תוכנית UberXL דורשת מהנהגים להצטייד בכלי רכב שבהם שישה מקומות ישיבה לפחות. דרישות הבסיס כוללות גם שכלי הרכב יהיו במצב קוסמטי מושלם, ללא נזקי פח נראים לעין, ללא עזרי מיתוג כגון סטיקרים וכדומה.

תגובת משרד התחבורה: "בתחום התחבורה השיתופית נבחנים פתרונות שיתמכו ביעדים הסביבתיים של מדינת ישראל והגורמים המקצועיים מחוייבים לכך בעבודת המטה".

מחברת שלמה מוטורס, יבואנית BYD, ומחברת טסלה, לא נמסרה תגובה.

סימנים ראשונים לעליית מחירים קרובה ברכב חשמלי? מחירי הליתיום זינקו בחדות

לאחר מספר שנים של ירידת מחירים מואצת בכלי רכב חשמליים בשל ירידת מחירי הסוללות, המגמה עשויה להתהפך במחצית השנייה של 2026. כך עולה מאינדיקציות ראשונות, שקיבלו יבואני רכב בישראל מהיצרנים.

בחודשים האחרונים זינקו מחירי הליתיום הגולמי בשוק העולמי בכ־46%, ל־25 אלף דולר לטון, שיא של כשנתיים. על פי הערכות, השינוי במגמת הביקוש לליתיום נובע מהביקוש הגואה לסוללות מסוג LFP עבור אגירת אנרגיה כגיבוי ב־Data Centers של בינה מלאכותית ברחבי העולם.

מחקר של UBS שפורסם החודש, מעריך כי הביקוש של ענף ה־AI לסוללות LFP, שהן גם הסוג הנפוץ ביותר בכלי רכב חשמליים, מציב את שתי התעשיות במסלול התנגשות ישיר, שעשוי להביא לקשיי אספקה. לרוב יצרני הרכב, בעיקר בסין, יש כיום חוזי גידור מול יצרניות הסוללות לשלושה עד שישה חודשים, המאפשרים להם להמשיך להצטייד בסוללות ליתיום במחיר הישן. בנוסף, עדיין קיימים מקורות אספקה נרחבים לליתיום בעולם.

אולם אם תימשך העלייה בביקוש ובמחירי חומר הגלם, קיים צפי להתייקרות של 500 עד 1,500 דולר לרכב חשמלי מלא, ועד מאות בודדות של דולרים לרכבי פלאג־אין בעלי סוללות LFP גדולות יחסית, לקראת סוף השנה. ההתייקרות תורגש בעיקר בדגמים חשמליים "נגישים" יחסית, שעושים שימוש בסוללות LFP עם תכולת ליתיום גבוהה.

טויוטה חוזרת לפלח החשמלי: CH-R פלוס החשמלית תנחת בישראל ברבעון השני ותעלה פחות מ־200 אלף שקל

אחרי הפסקה ממושכת צפויה טויוטה C-HR החדשה לחזור לישראל ברבעון השני של 2026 בגרסה חשמלית לגמרי המכונה CH-R פלוס. המכונית תוכננה מבראשית כחשמלית והיא גדולה יותר מהגרסה ההיברידית ששווקה בישראל בעבר. אורכה 4.52 מ', רוחבה 1.87 מ' וגובהה 1.59 מ'. בסיס הגלגלים שלה באורך 2.75 מ' ונפח תא המטען הוא 416 ליטר.

הגרסה העיקרית, שתשווק בישראל, מצוידת במנוע בהספק 224 כ"ס ובסוללה של 77 קילוואט עם טווח של עד כ־600 ק"מ ב־WLTP. מחירה באירופה מתחיל בכ־44 אלף יורו, מקביל לזה של הסיניות החשמליות בפלח המשפחתי. בישראל מחירה צפוי לנוע סביב 200-180 אלף שקל, בכפוף לשערי החליפין. בניגוד למכונית ההיברידית המיוצרת בטורקיה, המכונית החדשה תגיע מיפן.

טויוטה C-HR / צילום: יח''צ

יצרנית הרכב VinFast תטמיע מערכת הנהיגה האוטונומית של חברה הישראלית

יצרנית הרכב הווייטנאמית VinFast, הנסחרת בנאסד"ק, הודיעה כי תאמץ את מערכת הנהיגה האוטונומית של חברת Autobrains הישראלית. המערכת תספק פתרון נהיגה אוטונומי מתקדם בעלות נמוכה, שמקביל למערכת ה־FSD של טסלה.

המערכת שפיתחה החברה הישראלית מתבססת על טכנולוגיית AI ייחודית המכונה "AI נוזלית" וחוסכת את הצורך להשתמש ברדארים ובלייזרים כגיבוי, כאשר כל העיבוד מבוסס על מצלמות. על פי הנתונים, המערכת, הנסמכת על מעבד של טקסס אינסטרומנטס, משיגה עוצמת עיבוד של 20TOPS ואמורה להיות זולה משמעותית ממערכות מקבילות. לא נמסר לוח זמנים לתחילת הייצור.

מאמצת חבילה אוטונומית של חברה ישראלית. רכב של חברת VINFAST מווייטנאם / צילום: יח''צ

חברת Autobrains היא ספין־אוף של קבוצת קורטיקה, הנשענת על טכנולוגיית בינה מלאכותית שפותחה בטכניון. היא ביצעה עד היום מספר סבבי גיוס בהיקף מצרפי של כ־140 מיליון דולר, שבהם לקחו חלק משקיעים דוגמת טויוטה ונצ'רס, ב.מ.וו, קונטיננטל ועוד.